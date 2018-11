Mỹ, Nhật, Ấn, Úc: Hứa Trung Lập Biển Đông; CSVN Chống Liên Minh 4 Nước Trên Biển Đông

SINGAPORE - Bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á, các đại biểu của Nhật, Ấn Độ, Australia và Hoa Kỳ họp tham khảo về tương lai liên vùng Ấn Độ Dương/Thái Bình Dương.Thông báo từ phái đoàn Nhật ghi: 4 Bên tái xác nhận quyết tâm duy trì và củng cố trật tự theo các quy định tại nơi mọi quốc gia có chủ quyền độc lập, mạnh và thịnh vượng.4 nước cùng cổ vũ liên Indo-Pacific là vùng tự do, mở và đa dạng góp phần khuyến khích sự tôn trọng phổ quát luật quốc tế, tự do hàng hải, hàng không và phát triển.4 bên khẳng định hậu thuẫn dành cho thế trung lập của khối ASEAN và cơ cấu vùng do ASEAN dẫn đầu, cũng như các định chế vùng, gồm Ocean Rim Association và Pacific Islands Forum.Thông tấn ANI tường thuật: 4 nước kể trên trông đợi các tham khảo định kỳ về liên vùng Indo-Pacific tiếp tục họp.Liên quan đến ASEAN và Biển Đông, một bản tin khác cho biết rằng nhà lãnh đạo Malaysia tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á: không muốn thấy chiến hạm lớn của Hoa Kỳ trong vùng ASEA, nhưng tàu tuần tiễu là thích hợp.Khi được nhà báo hỏi về chiến lược của Hoa Kỳ tại liên vùng Indo-Pacific đưa Hạm Đội 7 tới, ông nói “Chúng tôi hoan nghênh”.Thủ Tướng Mahathir minh định lập trường của Malaysia là “nên không có tàu chiến lớn trong vùng ASEAN” – ông giải thích: tàu tuần tiễu là đủ để đánh hải tặc, tàu lớn có thể gây ra va chạm.Ngoài ra Thủ Tướng Mahathir trông đợi Singapore đóng 1 vai trò trong việc thu hồi tiền thất thoát từ quỹ đầu tư gọi là 1MDB.Trong khi đó một bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 16 tháng 11 cho biết CSVN đã lên tiếng phản đối liên minh quân sự 4 nước nói trên. Bản tin viết như sau:“Việt Nam hôm 15/11 nói không ủng hộ ‘Bộ Tứ’ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ – một hợp tác an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực – và phản đối bất cứ sự thành lập liên minh quân sự nào trên vùng Biển Đông có tranh chấp.“Đại sứ mới của Việt Nam, Phạm Sanh Châu, được truyền thông Ấn Độ trích lời nói hôm 15/11 rằng Việt Nam hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trong khu vực. Tuy nhiên vị đại sứ mới được bổ nhiệm tới New Delhi nói rằng “chúng tôi không muốn thấy bất cứ một liên minh quân sự nào được hình thành bởi vì chúng tôi tin là nó không có lợi cho môi trường an ninh trong khu vực.”