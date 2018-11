Luật Sư Của TT Trump Tuyên Bố Tại Tòa: Trump Có Quyền Cấm Tất Cả Nhà Báo

WASHINGTON - Trong buổi điều trần khẩn cấp tại tòa án hôm Thứ Tư, đại diện của TT Trump khẳng định: TT có quyền cấm cửa phóng viên – đại diện là James Burnham nói “Nếu TT muốn loại trừ tất cả thông tín viên tại Bạch Ốc, rõ ràng ông có quyền ấy”.Burnham mô tả khu vực West Wing là nhỏ, chật chội, và nhấn mạnh: TT có quyền với toàn thể Bạch Ốc, về mọi hoạt động, đi lại của mọi người.Phóng viên Jim Acosta của CNN bị rút thẻ báo chí vì đã chất vấn, gây khó chịu ông Trump trong buổi họp báo trưa 7-11.CNN và Acosta cùng làm đơn kiện khẩn cấp để Acosta được trả lại thẻ báo chí tức khắc.Chánh án Timothy J. Kelly tại quản hạt Washington D.C. được yêu cầu phân xử.Luật sư của nguyên đơn được yêu cầu chứng minh Acosta bị thu hồi thẻ ra vào vì cách tường thuật hay vì thái độ - chánh án Kelley hỏi luật sư Buttrous “Nếu vì cách tường thuật, sao TT chờ đến ngày ấy (sau nhiều tháng đả kích) để cấm cửa Acosta. Hồi đáp của luật sư Buttrous là “Hôm ấy là ngày xấu với TT, sau bầu cử giữa kỳ”. Luật sư Buttrous mô tả TT Trump là người muốn tự do mọi sự.Chánh án Kelly hỏi: Bạch Ốc có thể hành động bằng cách khác, cho phép Acosta ra vào Bạch Ốc nhưng không được dự các buổi họp báo, thì sao.Luật sư trả lời: cũng là vi phạm tu chính án số 1.Luật sư của Bộ tư pháp không nhận rằng TT rút thẻ của Acosta vì không thích cách CNN và ông ta tường thuật, nhưng vì hành vi gây gián đoạn buổi họp báo là tạo lý do “quá đủ”.Luật sư của chính phủ cũng lập luận “Tu chính án số 1 không hạn chế khả năng của TT trong việc xác định các điều kiện tiếp xúc hay không tiếp xúc nhà báo cụ thể nào”.Bạch Ốc nhắc lại: từng khẳng định từ trước “không ký giả nào có quyền của tu chính án số 1 để vào Bạch Ốc”.Trước phiên điều trần hôm Thứ Tư, 1 tập thể truyền thông đã phát tuyên cáo xác quyết “Dù tin tức trong ngày là về an ninh quốc gia, kinh tế hay môi trường, thông tín viên phụ trách Bạch Ốc phải được tự do đặt câu hỏi. Nhà báo độc lập phải được tiếp cận TT và các hoạt động của TT – nhà báo không thể bị ngăn cấm vì các lý do độc đoán”.Đại ý trong bản tuyên bố của Hội thông tín viên Bạch Ốc là tương tự, cũng để hậu thuẫn CNN và Acosta.