Hải Quân Mỹ, Pháp Vô Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Hải quân Mỹ và Hải quân Pháp liên tục biểu diễn sức mạnh ở Biển Đông.Bản tin RFI kể rằng: Hai tàu sân bay Mỹ đến vùng biển phía nam Trung Quốc tập trận thị uy.Hải Quân Hoa Kỳ ngày 15/11/2018 xác nhận : Hai hàng không mẫu hạm Mỹ với khoảng 150 chiến đấu cơ đang tiến hành những cuộc tập trận «phức tạp» trên Biển Philippines.Giới quan sát xem đây là một động thái phô trương lực lượng tại vùng biển phía nam Trung Quốc, với Bắc Triều Tiên nằm trong tầm tấn công của các phương tiện tham gia tập trận.Trong một bản thông cáo báo chí, Hạm Đội 7 của Mỹ cho biết là tàu sân bay USS Ronald Reagan, đặt căn cứ tại Nhật Bản, đã kết hợp với chiếc USS John C. Stennis đến thẳng từ Hoa Kỳ, để tiến hành các bài tập chiến đấu trên không, trên biển và chống tàu ngầm. Dĩ nhiên là hai hàng không mẫu hạm này đều có hải đội tác chiến tháp tùng theo.RFI ghi nhận rằng rất ít khi Hải Quân Mỹ huy động nhiều hàng không mẫu hạm cùng tham gia tập trận một lúc. Vào năm 2017, khi căng thẳng với Bắc Triều Tiên leo thang, Mỹ đã từng huy động đến ba tàu sân bay đến tập trận ở vùng biển châu Á.Lần này, cuộc diễn tập quân sự được tổ chức vào lúc phó tổng thống Mỹ Mike Pence công du châu Á và trong bối cảnh cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên thiếu tiến triển, cũng như cuộc chiến thương mại với Trung Quốc leo thang.Phó đô đốc Phil Sawyer, tư lệnh Hạm Đội 7, như đã xác nhận mục tiêu phô trương thanh thế để thị uy khi tuyên bố : «Việc hai nhóm tác chiến tàu sân bay tập trận cùng lúc cho phép phát huy sức mạnh chiến đấu ít ai sánh nổi».Chỉ mới đầu tháng 11 này, tàu sân bay USS Reagan đã tham gia cuộc tập trận Keen Sword 2019 cùng với Hải Quân Nhật ở trên đất liền và vùng biển sát Nhật Bản. Quy tụ 57.000 quân nhân, trong đó có 47.000 binh lính Nhật Bản, cùng với hàng chục chiến hạm và hàng trăm máy bay, cuộc tập trận đó được cho là có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản từ ngày Thế Chiến Thứ II kết thúc.Bản tin khác của RFI cũng ghi nhận về Hải quân Pháp: Tầu sân bay Charles de Gaulle tuần tra Biển Đông-Ấn Độ Dương năm 2019.«Nhà máy chiến đấu», mệnh danh được đặt cho tầu sân bay Pháp Charles de Gaulle, đã sẵn sàng hoạt động trở lại từ ngày 05/11/2018 sau 18 tháng nâng cấp tại cảng Toulon (miền nam Pháp) với tổng kinh phí lên đến 1,3 tỉ euro.Tuần tra vì tự do hàng hải tại vùng Ấn Độ Dương là nhiệm vụ đầu tiên ngay vào khoảng đầu tháng 02/2019 của tầu sân bay hạt nhân duy nhất tại châu Âu.«Việc tầu sân bay Charles de Gaulle chuẩn bị ra khơi với khả năng tác chiến toàn vẹn sẽ mang lại sức bật và tầm quan trọng chính trị cho lực lượng không lực Hải Quân Pháp», theo khẳng định với nhật báo La Provence ngày 19/10/2018 của bộ trưởng Quân Lực Pháp.Bà Florence Parly nhấn mạnh Pháp « luôn trên tuyến đầu để bảo vệ một quyền vĩnh viễn, đó là tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế. Và mỗi lần, nếu nguyên tắc cơ bản này của luật pháp quốc tế bị vi phạm, như trường hợp đang xảy ra hiện nay tại Biển Đông, chúng tôi sẽ thể hiện quyền tự do hành động và lưu thông của mình trong các vùng biển đó ». Đây là lý do giải thích nhiệm vụ đầu tiên của tầu sân bay Charles de Gaulle là đến vùng Ấn Độ Dương, trong đó có Biển Đông.Trang Le Parisien (19/10/2018) nhắc lại Biển Đông là một khu vực chiến lược, nơi trung chuyển của 1/3 thương mại hàng hải thế giới. Vùng biển nửa kín này dài khoảng 3.000 km và rộng 1.000 km với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ và bị nhiều nước trong vùng đòi chủ quyền chồng lấn. Riêng Trung Quốc đòi chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông.Để bảo vệ quyền tự do hàng hải trước những yêu sách của Trung Quốc trong vùng biển này, Hải Quân Hoa Kỳ thường xuyên tuần tra trên không và trên biển. Gần đây, căng thẳng với Trung Quốc tăng thêm một bậc sau khi tầu chiến của Trung Quốc cắt ngang mũi khu trục hạm Mỹ USS Decatur khi tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh các rạn san hô Ga Ven và Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa.Với Paris, Biển Đông và rộng hơn là Ấn Độ Dương, là khu vực mà Pháp cũng có lợi ích. Từ năm 2014, nhiều chuyến tuần tra đã được Hải Quân Pháp tiến hành tại đây. Năm 2016, ông Jean-Yves Le Drian, bộ trưởng Quốc Phòng lúc đó và hiện là ngoại trưởng Pháp, kêu gọi hải quân châu Âu « có mặt thường xuyên, rõ rệt nhất có thể trong các vùng biển ở châu Á».