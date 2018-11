Sài Gòn: Biểu Tình Với Biểu Ngữ Đòi Trả Tiền Lương Nợ

SAIGON -- Biểu tình ngay giữa trung tâm Sài Gòn, ngay nơi Quận 1.Báo Pháp Luật kể: Công nhân lại tiếp tục căng băng rôn đòi tiền.Mới đây, nhiều công nhân lại tiếp tục căng băng rôn trước tòa nhà Diamond Plaza để yêu cầu nhà thầu của dự án The Nassim trả tiền công cho họ.Sau một khoảng thời gian chờ đợi giải quyết, ngày 14-11, công nhân của Công ty Khang Nghĩa (nhà thầu phụ) của dự án The Nassim ở phường Thảo Điền, quận 2 tiếp tục lên tòa nhà Diamond Plaza (quận 1) để yêu cầu nhà thầu chính - Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam (gọi tắt là Posco) trả tiền cho mình.Phải chờ đến khi nào?Báo Pháp Luật nhắc rằng trước đó, cuối tháng 9, công nhân của Công ty Khang Nghĩa đã kéo lên trước dự án The Nassim ở Thảo Điền để yêu cầu nhà thầu chính là Posco trả lại tiền công.Theo các công nhân, hiện mỗi người bị công ty nợ lại khoảng 50-100 triệu đồng, với hơn 50 công nhân. Công nhân đã yêu cầu chủ thầu là Công ty Khang Nghĩa thanh toán nhưng công ty lấy lý do chờ Posco thanh toán toàn bộ gói thầu mới trả tiền. Trước tình hình trên, nhiều công nhân đã đến tòa nhà Diamond (trụ sở của Posco) để gây sức ép .“Tôi bắt đầu theo dự án này từ tháng 7-2016, đến nay khách hàng đã nhận được nhà mà chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền lương. Ba tháng trước chúng tôi đã kéo đến một lần và Posco hứa sẽ thanh toán tiền nhưng vẫn không làm. Lần thứ hai chúng tôi kéo lên thì chủ đầu tư và các bên liên quan yêu cầu mời đơn vị thứ ba giám định độc lập khối lượng thi công, có kết quả rồi mà chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền. Các nhà thầu đang giữ chính tiền mồ hôi, nước mắt của chúng tôi. Vậy người dân như chúng tôi phải chờ đến khi nào mới nhận được tiền công chính đáng của mình?” - anh Nguyễn Văn Hậu - một công nhân bức xúc.Báo Pháp Luật trực tiếp phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Công ty Khang Nghĩa, cho biết công trình The Nassim đã sắp hoàn thành nhưng Posco vẫn chưa thanh toán tiền phí cho nhà thầu.Cách đây ba tháng, cả chủ đầu tư và Posco đều thống nhất phương án mời đơn vị thứ ba đứng ra kiểm định để đưa ra số tiền thanh toán. Trong biên bản làm việc giữa ba bên thì sẽ ủy quyền toàn bộ cho bên thứ ba thẩm định và đưa ra mức giá. Tuy nhiên, khi đơn vị thứ ba đưa ra khung giá 8 tỉ thì phía Posco không đồng ý.