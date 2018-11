SAIGON -- Đà Nẵng cưỡng chế giáo xứ Cồn Dầu, bắt 10 người...Bản tin RFA ghi nhận rằng vào sáng ngày 15/11/2018, hàng trăm người thuộc lực lượng cưỡng chế của thành phố Đà Nẵng tiến hành cưỡng chế 7 hộ gia đình trong khoảng 100 hộ chưa đồng ý di dời thuộc giáo xứ Cồn Dầu, huyện Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.Bản tin ghi rằng đây là những hộ gia đình nằm trong khoảng 400 hộ thuộc giáo xứ Cồn Dầu phải giải tỏa để nhường đất cho khu đô thị sinh thái Hòa Xuân được chính quyền Đà Nẵng đề nghị từ năm 2008. Nhiều hộ trong số này đã đồng ý chuyển đi hoặc chạy sang Thái Lan để lánh nạn do bị chính quyền đàn áp sau vụ tranh chấp đất ở nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu với chính quyền hồi năm 2010.Ông Huỳnh Ngọc Trường, một người dân ở địa phương, vào chiều ngày 15/11 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau:“Họ đem lực lượng rất đông cỡ khoảng 500 dân quân, an ninh, công an, dân phòng, xe cứu thương, xe phá sóng, xe chữa cháy, họ còn huy động Quy tắc phường thành phố, đồng thời còn có xe đào, múc để san bằng gia đình 7 hộ đang cưỡng chế. Có 2 gia đình bị nhốt và chưa biết đã được thả về hay chưa."Ông Trường cho biết, có hai hộ gia đình bị tạm giữ là gia đình bà Nguyễn Thị Hải và gia đình bà Nguyễn Thị Nhị. Con số người bị tạm giữ ít nhất là 10 người, theo ông Trường cho biết.Ông Nguyễn Đình Hiệp thuộc gia đình hộ bà Nguyễn Thị Nhị lúc 5 giờ chiều cho hay, gia đình ông có khoảng 8 người bị bắt từ 10 giờ sáng.Đến khoảng 3 giờ 30 chính quyền đọc lệnh giao nhà chung cư tái định cư và cho phép người dân trở về.Tuy nhiên 4 người trong gia đình ông Hiệp không đồng ý và vẫn ở lại trụ sở phường Hòa Xuân để đòi biên bản cưỡng chế, lệnh bắt và tịch thu tài sản.Ông Trường cho Đài Á Châu Tự Do biết những hộ gia đình chưa muốn dời đi vì tiền đền bù không thỏa đáng.“Tất nhiên họ có đền bù nhưng giá cả rất bèo, họ đền bù 50 ngàn/ 1 mét đất nông nghiệp, nhưng bán lại giá hiện tại là 20 - 40 triệu 1 mét vuông đất. Họ đổ đất vào và chia lô ra và bán với 1 cái giá chênh lệch rất khủng khiếp. Nhà tôi có khoảng 7000 m2 đất nông nghiệp và 1600m2 đất ở.”RFA cũng nhắc rằng theo báo Công an Đà Nẵng, ngày 12/9/2016, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ra Thông báo số 288/TB-VPCP nêu rõ, được sự thống nhất của nhà đầu tư, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quỹ đất tại khu vực đất cây xanh gần nhà thờ Cồn Dầu thành đất ở chia lô thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân và thực hiện việc hoán đổi cho mỗi hộ 1 lô ở gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu theo Quyết định số 2138/QĐ-UBND ra ngày 19/4/2017.Cũng nên nhắc rằng áp lực nhà nước đòi cưỡng chế Cồn Dầu đã có từ nhiều năm trước.Năm 2016 cũng xảy ra một vụ giáo dân đột tử không rõ nguyên do: Một dân oan Cồn Dầu tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng không rõ nguyên nhân.Nạn nhân là ông Huỳnh Ngọc Trung, sinh năm 1972 ngụ tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là một trong những dân oan Cồn Dầu mạnh mẽ, quyết tâm đi tìm công lý. Ông từng nhiều lần khiếu kiện về những oan sai trong sự việc liên quan đến giáo xứ Cồn Dầu.Theo người nhà ông Trung cho biết: “Vào trưa Chủ Nhật, 31/7/2016, sau khi đi ăn tiệc về, ông Trung có giấu hiệu bị ngộ độc, chân tay co rúm và miệng bị méo nên gia đình đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Đến chiều ngày 1/8/2016, ông Trung đã khỏe mạnh, tỉnh táo, nói chuyện bình thường và ăn uống được. Sau đó, các y bác sĩ bệnh viện đã chuyển ông Trung sang khoa tim mạch để tiếp tục điều trị.”Qua đến chiều hôm sau là ngày 2/8/2016, gia đình thấy ông Trung lại bị hôn mê nên yêu cầu các y bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên, theo lời gia đình, họ chỉ nhận được tin là ông Trung có giấu hiệu “vô phương cứu chữa” và “nguy cơ tử vong rất cao.”Theo tổ chức BPSOS, sau các đợt đàn áp dữ dội đầu thập niên 2010s, nhiều giáo dân Cồn Dầu đã vượt biên và trong tháng 9/2012 đã có 8 8 giáo dân Cồn Dầu được sang Mỹ định cư.