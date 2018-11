Nhà Văn Yên Sơn Ra Mắt Tại Nam California: CD Nhạc ‘Góp Chút Hương Cho Đời’, Sách ‘Mưa Nắng Bên Đời’

Trong buổi ra mắt tác phẩm.Westminster, Nam California (Tâm Nguyễn)- - Tại Studio số 15436 Brookhurst St, Thành phố Westminster, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật gày 11 tháng 11, năm 2018, Nhà văn Yên Sơn, đến từ Tiểu Bang Texas, đã tổ chức buổi ra mắt Tuyển Tập Truyện Ngắn "Mưa Nắng Bên Đời" và CD nhạc "Góp Chút Hương Cho Đời." Tham dự buổi ra mắt sách có một số các nhà văn, nhà thơ, và một số các nghệ sĩ thân hữu cùng đồng hương…Điều hợp chương trình do nhà thơ Ngô Văn Quy.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm,.Tiếp theo Nhà văn Yên Sơn lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn tất cả qúy vị tham dựSau đó GS Trần Huy Bích lên giới thiệu Tuyển tâp “ Mưa Nắng Bên Đời…” Sách dày 318 trang, bìa màu xanh trắng nhạt-Bìa trước hình một cây trơ cành & con thuyền nhỏ. Sách gồm 21 truỵên ngắn- Trong đó có lời tựa của Nhà văn Nguyễn Mạnh Dân, Lời Bạt của Nhà văn Phạm Ngũ Yên, Cảm tưởng của Nhà văn nữ Nhật Nguyễn.Tiếp theo GS Quyên Di lên giới thiệu CD nhạc "Góp Chút Hương Cho Đời" gồm có 12 bản nhạc phổ từ thơ Yên Sơn đã được các ca sĩ Thúy Anh, Như Quỳnh, Lâm Dung… hát.Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ do các ca sĩ tham dự trong đó có, Thúy Anh, Như Quỳnh… Nghệ sĩ Bích Ty ngâm thơ qua tiếng sáo Ngọc Nôi và Nguyên Vũ, keyboard…Theo lời giới thiệu của ban tổ chức, Nhà Văn Yên Sơn tên thật là Trương Nguyên Thuận, sinh quán tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Hiện cư ngụ tại Kingwood, Texas, USA. Tốt nghiệp Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh và Computer EngineerXuất hiện trên văn đàn từ năm 1965 đến nay. Trước 1975, có văn thơ đăng trên các báo Phổ Thông, Thời Nay, Phụ Nữ Diễn Đàn, Trắng Đen… Thành viên Thi Văn Đàn Chim Việt Trà Vinh.Sau 1975, cộng tác thường xuyên với hầu hết các diễn đàn văn nghệ, một số các đặc san, các văn đàn Thi Ca Hải Ngoại, và báo chí Viêt ngữ qua Văn, Thơ, Tùy Bút, Hồi Ký, Phóng sự, Truyện ngắn…Cựu Tổng Thư Ký Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ trực thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, từ 2000-2004Cựu Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Văn Bút Việt Nam Hài Ngoại nhiệm kỳ 2008-2011Cựu Chủ tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN nhiệm kỳ 2011-2013; 2013-2015…Những tác phẩm đã xuất bản:- Tập thơ “Quê Hương và Tuổi Trẻ” in tại Saigon, Việt Nam, tháng 3 năm 1975.- Tập thơ “Cho Quê Hương - Tôi - Và Tình Yêu”, phát hành tại San Jose, California, 1998- Tập thơ “Một Đời Tưởng Tiếc”, phát hành tại Houston, Texas, 2002- Tuyển tập Truyện Ngắn “Mưa Nắng Bên Đời”, phát hành tại Houston, Texas, 2018Đã thực hiện 2 CD Thi Tuyển cùng với một số thi hữu:• --- Những Giọt Sương Rớt Muộn, 2003,- Lối Cũ Vẫn Trong Tim, 2009- CD Nhạc “Góp Chút Hương Cho Đời”, phát hành tại Houston, Texas, 2018Những tác phẩm sẽ in:- Tuyển Tập Tuỳ Bút,- Tuyển Tập Thơ Yên Sơn.Giải thưởng Văn Học:- Giải Nhì “Giải Thơ Hội Xuân” 1986, do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California tổ chức- Giải Danh Dự “Viết Về Nước Mỹ” 2003, do Việt Báo tổ chức.Qúy đồng hương muốn tìm hiểu xin vào trang web: www.thovanyenson.com, 2009