Ủy Ban Quốc Hội Mỹ: Đánh TQ, Mỹ Sẽ Thua, Mỹ Cần Tăng Ngân Sách Quốc Phòng 3-5%/Năm

WASHINGTON -- Một bản tin AFP/de gây quan ngại: Hoa Kỳ đang đối diện một cuộc khủng hoảng quân sự và an ninh quốc gia, và có thể thất bại trong một cuộc chiến đối với Nga hay Trung Quốc.Đó là nhận định trong một bản phúc trình hôm Thứ Tư 14/11/2018, thực hiện bởi một ủy ban quốc hội lưỡng đảng.Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho ủy ban National Defence Strategy Commission (NDSC - Ủy Ban Chiến Lược Quốc Phòng) để khảo sát chiến lược có tên là Chiến Lược Quốc Phòng (NDS) do Tổng Thống Trump đưa ra.Ủy ban điều hành bởi một tá cựu viên chức hàng đầu của Cộng Hòa và Dân Chủ, thấy rằng trong khi quân đội Mỹ phải cắt giảm ngân sách và suy yếu ưu thế quân sự, các quốc gia độc tài như TQ và Nga đang tăng vũ trang nhắm vào “làm trung hòa sức mạnh Hoa Kỳ.”Ủy ban NDSC viết: “Ưu thế quân sự Hoa Kỳ -- xương sống sức mạnh của ảnh hưởng toàn cầu và an ninh quốc gia -- đã suy giảm tới mức nguy hiểm.Trong bản phúc trình, ủy ban nhận thấy rằng việc Mỹ tập trung vào hoạt động chống nổi loạn trong thế kỷ này đã làm suy giảm các lĩnh vực tác chiến như phi đạn phòng vệ, chiến dịch an ninh mạng và không gian, và cuộc chiến chống tàu ngầm và chống tàu chiến.Ủy ban cũng nói rằng trên khắp Châu Á và Châu Âu, ảnh hưởng Hoa Kỳ đang suy giảm đều đặn, và quân bình quân sự đã chuyển sang hướng có lợi cho các quốc gia đối thủ, và như thế là tăng rủi ro chiến tranh.Ủy ban viết: “Quân lực Hoa Kỳ có thể bị thương tổn cao về nhân mạng tới mức không chấp nhận được, và có thể mất nhiều tích sản vốn trong cuộc chiến sắp tới.”“Hoa Kỳ có thể gian nan để thắng, hay có thể sẽ thua, một cuộc chiến chống lại TQ hay Nga. Hoa Kỳ đặc biệt cơ nguy bị tràn ngập, nếu quân lực Mỹ buộc phải chiến đấu cùng lúc hai mặt trận, hay nhiều hơn.”Mặc dù Ngũ Giác Đài năm nay có ngân sách hơn 700 tỷ đô, nhiều hơn xa so với Nga và TQ cộng lại, ủy ban nói số tiền đó “thấy rõ không đủ” để đạt mục tiêu đưa ra ở NDS.Ủy ban đưa ra nhiều khuyến nghị trong đó có yêu cầu tăng hàng năm 3-5% ngân sách quốc phòng.