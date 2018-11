Bà Trump Sa Thải Phó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Trump Không Biết

WASHINGTON - Tại tòa nhà hành pháp liên bang hiện nay không ai biết khi nào búa rìu bổ xuống, và do nhân vật nào – lần này, là sự thi triển quyền lực của đệ nhất phu nhân, khiến cho hàng ngũ công chức cao cấp liên bang cảm thấy bất ngờ và hoang mang thêm giữa 1 cơ cấu đã sẵn trì trệ vì bất đồng và chia rẽ.1 thông báo từ văn phòng đệ nhất phu nhân báo động “phó cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel không còn vinh dự giúp việc Bạch Ốc”.Có tin: phu nhân Melania va chạm phó cố vấn Miradel trong chuyến đi châu Phi.Trong tháng qua, bà Melania xác nhận với ABC: không tin cậy 1 số phụ tá.Điều khó tin là TT Trump, chánh văn phòng John Kelly và tham vụ báo chí Sarah Sanders đều không biết thông báo về Ricardel xuất phát từ đâu.1 nguồn cho CNN biết: Trump quyết định Ricardel phải ra đi, và cho có thì giờ thu xếp vật dụng tại văn phòng.Số phận của 5, 6 thành viên nội các Trump (gồm chánh văn phòng John Kelly) đang là mục tiêu đồn đoán trong đợt thay đổi nhân sự Bạch Ốc sau bầu cử giữa kỳ.Bà Sanders cũng là nhân vật được trông đợi thôi việc cùng với phụ tá là Raj Shah – nhưng, quy chế của 2 nhân vật này là không rõ.Mặt khác, hôm Thứ Ba, ông Trump họp với tổ pháp lý để viết bản giải đáp các chất vấn của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Nhà báo nhận xét: bà Melania vung dao với Ricardel khi cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đang làm nhiệm vụ tại Singapore, cách xa gần 10,000 dặm.Giới thông thạo nhắc lại: bà Ricardel được Bạch Ốc tuyển dụng hồi Tháng 4 sau nhiều tranh luận.Dù thế nào, bà Ricardel chưa lên tiếng về phần mình – cũng chưa thấy bình phẩm từ cấp thượng đỉnh Bạch Ốc.Phóng viên chưa thể tiếp cận bà Ricardel hay HĐ An Ninh Quốc Gia để yêu cầu bình luận.