24.325 Du Học Sinh VN Tại Mỹ Năm 2017 Xài Tới 881 Triệu Đô

SAIGON -- Hãy hình dung rằng có ai từ Việt Nam ôm gần 1 tỷ đôla sang Hoa Kỳ...Không hình dung nổi. Chỉ trừ các du học sinh.Con số thống kê, theo Báo Tuổi Trẻ: Du học sinh VN góp 881 triệu USD cho kinh tế Mỹ năm 2017.Bản tin ghi rằng du học sinh Việt Nam tiếp tục gia tăng tại Mỹ, đồng thời đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2017.Theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), trong năm học 2017-2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ, với 24.325 sinh viên, tăng 1.887 sinh viên.Đây là năm thứ 17 liên tiếp số du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng, đồng thời sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2017.Cũng theo báo cáo, trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, 69,6% học đại học, 15,2% sau đại học, 8,6% tham gia thực tập không bắt buộc, còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết rằng ởÛ chiều ngược lại, số liệu trong báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đã đón 1.147 sinh viên đến từ Mỹ, tăng 13,3%.Nhìn tổng quan, trong năm 2017-2018, nước Mỹ đón tiếp 1.094.792 sinh viên quốc tế du học, tăng 1,5% so với năm trước.Kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2017-2018.Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào Tuần lễ giáo dục quốc tế - một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Giáo dục Mỹ. Theo đó toán và khoa học máy tính là khối ngành học tăng trưởng nhanh nhất (tăng 11,3% so với năm học 2016-2017), tiếp theo là khối ngành luật và thực thi pháp luật với mức tăng 10,4% so với năm học 2016-2017.Các tiểu bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan, và Indiana.