1.500 Công Nhân Đình Công Đòi Giữ Quy Chế Tăng Lương

SAIGON -- Đình công lớn ở tỉnh Vĩnh Long.Báo Vĩnh Long loan tin hôm Thứ Tư 14/11/2018 rằng: Hơn 1.500 công nhân ngừng việc đòi giữ nguyên quy chế nâng lương.Sáng 14/11/2018, hơn 1.500 công nhân của công ty TNHH May mặc Leader Việt Nam (KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ) đã ngừng việc tập thể để đòi giữ nguyên quy chế nâng lương cũ.Theo các công nhân, nguyên nhân ngừng việc là do công ty tự ý thay đổi quy chế nâng lương hằng năm mà không thông báo với công nhân, không lấy ý kiến của công nhân.Song, có những tiêu chí về không xét nâng lương chưa hợp lý như: trong năm có nghỉ bệnh, nghỉ tang, nghỉ cưới, bị lập biên bản, đi trễ... thì không được xét nâng lương; trong khi đó, công nhân đi trễ thì đã bị trừ tiền chuyên cần.Ngoài ra, một số ý kiến còn cho rằng công ty tăng ca quá giờ so thỏa thuận, tiền chuyên cần khá thấp so với các công ty khác...Báo Vĩnh Long ghi lời Ông Nguyễn Thành Nhân- Chủ tịch Công đoàn Các Khu Công nghiệp cho biết, công nhân ngừng việc do quy chế nâng lương mới của công ty chưa hợp lý, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của phần lớn người lao động và chưa phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.Theo quy chế mới, khi công nhân nghỉ việc có phép 5 ngày thì sẽ không được xét nâng lương. Trước đó, công nhân của công ty cũng đã ngừng việc để phản ứng với quy chế không nâng lương đối với công nhân nghỉ phép 1 ngày.Bản tin báo Vĩnh LOng ghi thêm:“Ngay khi sự việc xảy ra, Công đoàn Các Khu công nghiệp đã đề nghị với Công ty TNHH May mặc Leader Việt Nam hướng giải quyết là giữ nguyên quy chế tăng lương cũ đã áp dụng. Về phía công ty TNHH May mặc Leader Việt Nam cho biết, Ban lãnh đạo công ty đang đợi ý kiến giải quyết từ phía tổng công ty tại Đài Bắc (Đài Loan).”