Chương Trình Warm Heart Mission Quyên Góp Mền Tặng Vô Gia Cư Los Angeles Nhân Mùa Thanksgiving 2018

Ông Phạm Khanh và cô Kimberly từ Little Saigon TV.

Westminster (VB) Như thông lệ hằng năm, cứ đến mùa Thanksgiving ông Phạm Khanh, phóng viên Đài Truyền Hình Little Sài Gòn và cô Kimberly đều tổ chức chương trình quyên góp mền để tặng cho những người vô gia cư tại vùng Los Angerles.Tại tòa soạn Việt Báo, chúng tôi được ông Phạm Khanh và Cô Kimberly cho biết: “ Một mùa đông lạnh lẽo nữa lại đến, trong khi chúng ta có nhà cửa, cuộn mình trong nệm ấm chăn êm thì bên ngoài có hàng ngàn người vô gia cư đang co ro tấm thân giữa đất trời lạnh giá, hay sống chui rúc trong hang cùng ngõ hẻm, đói khát, cô đơn, không gia đình, không người thân.Chúng ta là những người may mắn nên chúng ta hãy san sẻ tình người qua những tấm chăn mền ấm áp…”Theo cô Kimberly thì mỗi chiếc mền giá chỉ có $10 là chúng ta đã có thể giúp được những người vô gia cư ấm thân để vượt qua mùa đông giá lạnh.Mọi sự đóng góp xin gọi về: Warm Heart Mission, điện thoại số (714) 653-0605, (714) 489-5509, kể từ nay đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2018 hoặc qúy đồng hương muốn đóng góp trực tiếp xin đến Văn Phòng Địa Ốc Phạm Khanh số 9061 Garden Grove Blvd, Thành phố Garden Grove (góc Magnolia và Garden Grove).Qúy đồng hương ở vùng Los Angeles có thể liên lạc Cô Kimberly (714) 489-5509.Warm Heart Mission có giấy phép do sở thuế cấp, nên mọi đóng góp của qúy đồng hương được khấu trừ thuế.Ngoài ra qúy đồng hương mỗi khi đi chợ Saigon City Market, (góc đường Brookhurst và McFadden) muốn ủng hộ cho chương trình nầy, qúy đồng hương nói với nhân viên tính tiền là qúy vị muốn ủng hộ cho số 94 để đóng góp mền cho người vô gia cư tại Los Angeles.Chương Trình Warm Heart Mission cũng kêu gọi qúy đồng hương, ngoài việc góp tiền qúy đồng hương có thể góp công sức bằng cách nấu các món ăn từ nhà và mang đến nhà hàng chay Bodhi Veggie Cusin, 3643 Rosemead Blvd, Rosemead, CA 91770 vào lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 11 năm 2018 để các đầu bếp nhà hàng thêm đồ ăn làm thành 1500 phần cơm chiên chay cho người vô gia cư.Theo như thông lệ hằng năm tại Los Angeles Mission năm nào cũng có khoảng từ 5,000 đến 10,000 người vô gia cư đến đây để được ban tổ chức khoản đãi bữa ăn và sau đó tặng mền nhân mùa Lễ Tạ Ơn.Những người đến sau không đủ số mền tặng, nhiều người phải xin các tấm khăn trải bàn để làm mền.Để đáp ứng được phần nào cho nhu cầu trên, Chương Trình Warm Heart Mission kêu gọi tấm lòng từ tâm của qúy đồng hương ủng hộ, cứ có $10 là có một người được ấm thân trong mùa đông giá lạnh.Nhân dịp nầy Chương Trình Warm Heart Mission xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân, cho đến giờ nầy có hơn 50 mạnh thường quân đã đóng góp trong đó có: Công Ty Kèm Nghĩa Hoa Kỳ, Công Ty Chuyển Tiền Anh Minh, Nhà hàng chay Bodhi Veggie Cusin tại Rosemead, Tao Wellness Pharmacy, TLC Pharmacy, Gạo Ông Địa… và đồng hương khắp nơi.Chỉ cần có $10 mà một người vô gia cư được ấm áp trong ngày lễ Tạ Ơn.Xin qúy đồng hương gọi ủng hộ kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2018 qua những số điện thoại sau đây: (714) 653-0605, (714) 489-5509.