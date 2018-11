Thạc Sĩ Chui, Hát Xẩm, Long Thành, Xe Đụng…

Xuân NiệmHưng Yên nổi tiếng với đặc sản nào? Giò bì phố Xuôi, gà Đông Tảo, nhãn lồng, tương Bần… vâng. Bây giờ có thêm đặc sản: thạc sĩ chui.Báo Bảo Vệ Pháp Luật ghi nhận: Có hay không, tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên mở các lớp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) “chui”, Học viên chưa nộp luận văn mà vẫn có bằng thạc sĩ? Phải chăng việc đào tạo thạc sĩ ngành QTKD ở đây theo kiểu “bán” bằng?Theo một số Giảng viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH SPKT) Hưng Yên phán ánh về việc thi và học lấy bằng thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) của trường, rất dễ dàng. Học viên, chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng, còn việc thi tuyển đầu vào gần như trúng tuyển 100% hay nói khác đi là “hồ sơ nộp bao nhiêu thì thi đỗ từng đó”.Báo Công An Nhân Dân kể về: Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường lên sân khấu.Thu hút sự quan tâm của đông đảo các đại diện nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ đang thực hành truyền dạy hoặc biểu diễn hát Xẩm tại nhiều tỉnh thành cả nước, sự kiện “Nghệ thuật hát Xẩm – Từ hè đường lên sân khấu” sẽ diễn ra vào ngày 18-11 tại phố cổ Hà Nội. Do nhóm Đình làng Việt và nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ khác tổ chức, sự kiện này được coi như “đại hội” không chính thức của làng Xẩm Việt Nam đương đại.Báo CafeLand kể: Khởi động di dời 5.000 hộ dân khỏi dự án sân bay Long Thành.UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh về các vấn đề liên quan dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai).Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án sẽ giải tỏa gần 5.400 ha đất tại huyện Long Thành, trong đó 5.000 ha diện tích xây sân bay.Báo Người Lao Động kể: Thiếu tiền tiêu xài, nhóm Đỗ Thị Hằng đóng giả công an để bắt giữ, tống tiền người đàn ông Trung Quốc làm nghề môi giới hôn nhân ở TP SG.Sáng 13-11, TAND TPSG xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hằng (SN 1988; ngụ quận Bình Tân, TP SG) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành An (SN 1999; ngụ TP Đà Nẵng) 7 năm tù, cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".Báo Thanh Niên kể: Ô tô 7 chỗ bất ngờ tông liên tiếp 4 xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.SG) khiến 1 người chết, 4 người bị thương.... khoảng 18 giờ cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển ô tô 7 chỗ BS 51G - 4963 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Q.4 đi H.Nhà Bè. Khi xe vừa qua giao lộ Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ khoảng 20m thì xe bất ngờ mất kiểm soát, húc văng 4 xe máy đang lưu thông phía trước.Hậu quả, 1 người đàn ông đi xe máy bị ô tô húc văng ra xa, tử vong tại chỗ, Ngoài ra. 4 người khác bị thương, trong đó có 2 người rất nặng, được đưa đi bệnh viện.Bản tin VOV kể: Nhóm 6 nam và 4 nữ đang sử dụng ma túy bên trong căn hộ trên đường Trần Bạch Đằng (Đà Nẵng) thì bị công an bắt quả tang.Ngày 13/11, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chuyển giao vụ nhóm thanh niên gồm 6 nam và 4 nữ cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để điều tra, làm rõ hành vi “Sử dụng trái phép ma túy”.Báo Dân Việt kể: Live concert Quang Hà bị nhiều nhạc sĩ khiếu nại vi phạm tác quyền.Live concert Quang Hà đã bị hàng loạt nhạc sĩ tác giả và đại diện hợp pháp của các tác giả lần lượt gửi đơn khiếu nại đến Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).Điển hình là các ca khúc: “Kiếp nghèo” của nhạc sĩ Lam Phương, “Định mệnh” của nhạc sĩ Lưu Quốc An (Quốc An), “60 năm cuộc đời” của nhạc sĩ Y Vân, 2 ca khúc “Riêng một góc trời” và “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên .Báo Người Lao Động kể: Bị từ chối nhập cảnh, một hành khách phải lưu trú tại sân bay Tân Sơn Nhất hơn 1 tháng.Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp giải quyết trường hợp một hành khách nước ngoài bị từ chối nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì dùng hộ chiếu giả, tiền sử bệnh ung thư.Từ ngày 27-9-2018 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang quản lý, giám sát một hành khách tên Masena Bokang Jon, sinh năm 1986, quốc tịch Zimbabwe.VTV kể: TP.SG có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất nước.Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đích danh 10 tên tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất, trong đó TP.SG đứng đầu danh sách.Cụ thể, trong năm 2017, TP.SG xảy ra 122 vụ tai nạn lao động khiến 123 người chết, 306 người bị thương nặng.Báo Dân Trí hỏi: Đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam "đắt" hơn Trung Quốc, châu Âu?Theo tính toán của một số chuyên gia giao thông, với tổng mức đầu tư 58,7 tỷ USD cho 1.500 km, suất đầu tư mỗi km là 38 triệu USD. So với một số nước phát triển, suất đầu tư này cao gấp gần 1,5 lần, cụ thể, ở Trung Quốc mức đầu tư là là 27 triệu USD/km, Tây Ban Nha là 26 triệu USD/km. Vì vậy, các chuyên gia kiến nghị trước khi xây dựng đề án trình Quốc hội phê duyệt đầu tư, Bộ GTVT cần tính toán kỹ hơn bài toán tài chính.Báo Tổ Quốcc kể: Từ năm 2013, trong kỳ thi Đại học của Hàn Quốc, Bộ Giáo dục Hàn quốc đã đưa môn tiếng Việt vào danh sách các môn ngoại ngữ thứ hai. Tại đây, Tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất, còn ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập và Tiếng Việt. Bài thi Tiếng Việt gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm tra ngữ pháp, từ vựng, cách dùng từ trong tiếng Việt, kéo dài trong 40 phút.Hiện nay, nhiều trường đại học ở Hàn Quốc đã có khoa Tiếng Việt, còn ở bậc phổ thông chỉ mới có trường THPT Ngoại ngữ Chungnam (TP Choenan, gần Seoul) có khoa Tiếng Việt thành lập cách đây ba năm.Bản tin TTXVN kể rằng tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất trong cả nước.Phú Thọ đặt mục tiêu xây dựng thành phố Việt Trì là Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức của nhân dân về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản Hát xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương; đồng thời việc xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam cũng là động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương...Báo Dân Sinh kể về ngành du lịch Hà Nội: Về việc làm, trong năm 2017, du lịch Hà Nội có khoảng 90.500 lao động trực tiếp; trong đó cơ sở lưu trú có 60.000 lao động; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có 13.000 lao động ( trong đó có 5.900 hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch); doanh nghiệp vận chuyển du lịch có 3.000 lao động. Bên cạnh đó còn khoảng 200.000 lao động gián tiếp tham gia các hoạt động có liên quan đến hoạt động du lịch.Số liệu khách quốc tế đến Hà Nội những năm gần đây tốc độ tăng trung bình đạt khoảng 23%/năm. Năm 2017, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 4, 95 triệu khách, chiếm 38,3% cả nước.