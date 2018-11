Thank you America: triển lãm 40 năm di cư ty nạn

Xin một lần cảm ơn

Cảm ơn nước Mỹ.

Thank you America Day.



Thân gửi quý thân hữu.

Trong đời sống chúng ta đã nhiều lần lên tiếng cảm ơn. Tại Hoa Kỳ truyền thống đã có cả mùa cảm ơn . Đó là lễ Tạ ơn vào tháng 11 hàng năm. Lễ Thankgiving. Trong khi nói lời cảm ơn hàng ngày, có bao giờ bằng hữu nghĩ rằng chúng ta phải Cảm Ơn nước Mỹ. Thank You America. Trong chiến tranh Việt Nam, lỗi lầm vì đâu chưa thể xác định, nhưng 58 ngàn thanh niên trẻ đã hy sinh. Dù vậy người dân Mỹ vẫn mở vòng tay đón chào dân ty nạn Việt Nam.



Chúng ta đã đến đây, đã sống, đã đoàn tụ và đã xây dựng cuộc sống ổn định. Bây giờ là lúc phải nói lời cảm ơn nước Mỹ. Ít ra là mỗi năm một lần. Ba năm trước, chúng tôi đã tổ chức ngày Thank You America vào tháng 9, và tháng 11. Năm nay tổ chức lần thứ tư vào thứ 7 lúc 9:30 sáng ngày 17 tháng 11-2018. Trước lễ Thankgiving một tuần. Tại hội trường quận hạt Santa Clara County số 70 W Hedding, góc đường số 1 San Jose.



Lá thư tình cảm gửi ra đêm nay là để nhắc các bạn ở San Jose và phụ cận xin vui lòng đến tham dự. Sẽ có tiếp tân cà phê sáng và bánh. Sẽ gặp nhau xem triển lãm 40 năm di cư ty nạn. Sẽ có văn nghệ rất hấp dẫn. Tất cả đều miễn phí. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta có dịp bày tỏ lời cảm ơn đến nhân dân Hoa Kỳ qua các vị dân cử được mời hiện diện. Tin tức này đã loan báo trên Radio, TV, báo chí nhưng lá thư tình cảm này để nhắc nhở thêm quý bạn. Chúng tôi rất muốn có nhiều tài chánh và phương tiện tổ chức như đại hội Cảm ơn Anh, người thương phế binh VNCH. Nhưng phương tiện giới hạn, nên chương trình chỉ có thiện chí và tấm lòng muốn nói lời chân thành với nước Mỹ nhân dịp trước lễ Tạ Ơn 2018.



Rất quản ngại vì thông báo chưa đủ, hay không có tiền mời các ca sĩ danh tiếng nên số người hiện diện không đồng đáo để nói lời cảm ơn cho xứng đáng. Xin kêu gọi thân hữu vui lòng ghi nhận và nhớ tham dự. Lưu ý quý vị cần mời thêm các bạn Mỹ đến dự. Các bạn láng giềng, các thầy cô giáo. Các đồng nghiệp. Các bạn tôn giáo, các bạn học, các nhân công trong hãng và chủ hãng. Các ông sui bà sui, các nhà báo trợ từ nhiều năm trước...v..v.

Trân trọng kính mời.

Giao Chỉ, San Jose.