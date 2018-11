Biển Đông: TC Giỡn Mặt Tử Thần

Vi AnhThời sự và sự kiện. Bộ Quốc Phòng Anh mới đây công bố tài liệu khu trục hạm Trung Cộng là ngoài việc áp sát nguy hiểm tàu Mỹ, còn chạy cắt ngang trước mũi tàu của Mỹ, lại lớn tiếng đe dọa đối phương. Sự kiện xảy ra cuối tháng 9/2018 ở Biển Đông vừa qua nghiêm trọng hơn những gì được biết cho đến nay.Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra hôm 04/11/2018 dẫn dụ tài liệu của bộ Quốc Phòng Anh chứa đựng nhiều chi tiết mới và video chưa từng được công khai về sự kiện hôm 30/09 tại vùng biển bên trong vùng 12 hải lý quanh đá Ga Ven do Trung Quốc kiểm soát tại Trường Sa (Biển Đông). Khi đó, khu trục hạm Trung Quốc Lan Châu xông tới áp sát và cắt mặt khu trục hạm Mỹ USS Decatur trong lúc tàu Mỹ tiến hành tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải.Đài RFI của Pháp loan tải tường trình sự kiện rất nghiêm trọng này. Xin ghi lại nguyên văn về sự kiện này để độc giả tiện nhận định. “Một chi tiết chưa hề được công bố là sự kiện trước khi lao về phía tàu Mỹ, khu trục hạm Trung Quốc đã phát đi một lời cảnh cáo: «Quý vị đang theo một lộ trình nguy hiểm. Nếu không đổi hướng, quý vị sẽ phải gánh chịu hậu quả». Tàu Mỹ chỉ đáp lại đơn giản: «Chúng tôi đang đi qua vô hại».“Trả lời báo Hồng Kông, chuyên gia Bill Hayton, thuộc Chương Trình Châu Á - Thái Bình Dương tại Viện Chatham, Anh Quốc đã ghi nhận tính chất hung hăng hẳn lên của tàu Trung Quốc: «Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đe dọa trực tiếp chiến hạm Mỹ bằng những lời lẽ như vậy. Trước đây, họ chỉ nói đại loại như quý vị đang đi vào vùng biển của Trung Quốc, hãy tránh xa. Lời cảnh báo thêm về hậu quả đã làm tăng mức độ đe dọa».“Trong đoạn video quay lại ‘sự cố’ do bộ Quốc Phòng Anh cung cấp, người ta thấy một thủy thủ Mỹ trên chiếc Decatur nói rằng chiến hạm Trung Quốc đang áp sát mạn trái của tàu Mỹ chỉ cách khoảng 41 m và tìm cách buộc tàu Mỹ chuyển hướng. Dường như các miếng đệm sườn tàu cũng được thủy thủ Trung Quốc khai triển.Theo ông Collin Koh, chuyên gia về Hải Quân tại Trường Nghiên Cứu Quốc Tế S. Rajaratnam ở Singapore, đây là dấu hiệu cho thấy thủy thủ trên tàu Lan Châu Trung Quốc đã sẵn sàng đâm vào tàu chiến Mỹ.“Về sự cố gần đá Ga Ven, phía Mỹ đã tố cáo khu trục hạm Trung Quốc đã hành động «không an toàn và thiếu chuyên nghiệp», buộc tàu chiến Mỹ phải đổi hướng để tránh va chạm. Phía Trung Quốc thì phản bác lại, tố cáo tàu Mỹ xâm nhập vào lãnh hải của Trung Quốc với những hành vi khiêu khích.“Dẫu sao thì ‘sự cố’ đã làm gia tăng nỗi lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ va chạm thực thụ có thể leo thang thành khủng hoảng lớn.”Đi vào phân tích. Sự kiện tàu Hải Quân TC cắt ngang đầu tàu của Mỹ suýt đụng chạm nếu Hải Quân Mỹ không khéo léo, chuyên nghiệp tránh thì sẽ sanh chuyện lớn rồi. Đây không phải là tai nạn vô tình, mà là hành động cố ý phá hoại của Hải quân TC đối với tàu chiến Mỹ.Đây cũng không phải là lần đầu, mà đã nhiều lần, là hành động ‘quán hành”. Tin cho biết từ năm 2016 Trung Quốc khiêu khích một cách nguy hiểm Hải Quân Mỹ trên biển 18 lần. Đài truyền hình Mỹ CNN ngày 03/11/2018 đã trích dẫn số liệu thống kê quân sự của Hoa Kỳ cho biết. Rằng từ năm 2016 đến nay, phi cơ hay chiến hạm của Hải Quân Mỹ đã 18 lần bị lực lượng Trung Quốc áp sát một cách «không an toàn» trên vùng biển Thái Bình Dương.Trả lời CNN, Ô. Nate Christensen, một phát ngôn viên Hạm Đội Thái Bình Dương Mỹ xác nhận cụ thể là kể từ năm 2016 đến nay, lực lượng Hoa Kỳ đã có tất cả «19 lần chạm trán không an toàn và hoặc thiếu chuyên nghiệp với Trung Quốc và Nga», trong đó 18 lần là với Trung Quốc và 1 lần với Nga.TQ là CS, Nga là hậu CS. Hải Quân Mỹ bị và Không quân Mỹ cũng bị Trung Quốc và Nga khiêu khích giai đoạn kể từ năm 2016.Một quan chức Mỹ biết rõ về các số liệu thống kê xác định với đài CNN rằng năm 2017, năm đầu tiên của chính quyền tổng thống Donald Trump, là năm có nhiều vụ chạm trán nhất với Trung Quốc.Theo nguồn tin này, thì đã có ít nhất 3 trong các vụ chạm trán không an toàn xảy ra vào tháng 2, tháng 5 và tháng 7 năm 2017, khi chiến đấu cơ Trung Quốc thực hiện những thao tác bị Mỹ cho là không an toàn để cản đường máy bay trinh sát của Hải Quân Hoa Kỳ.Các hành vi có thể nói là hù dọa của Trung Quốc đã không ảnh hưởng được phía bên Mỹ. Phát ngôn viên Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khẳng định với CNN rằng việc Mỹ tiếp tục hiện diện trong khu vực «cho thấy quyết tâm của Mỹ muốn có một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở», đồng thời cho thấy rằng «Hải Quân Mỹ sẽ tiếp tục triển khai máy bay, tàu chiến và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép».Theo CNN, trung bình mỗi năm, Hải Quân Mỹ tiến hành hàng trăm chiến dịch trên không và trên biển ở các vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông, Hoàng Hải, Biển Nhật Bản. Các quan chức Mỹ khẳng định họ xem xét những vụ chạm trán không an toàn một cách rất nghiêm túc.Một quan chức xin giấu tên của Hải Quân Mỹ đã xác định với CNN: «Đừng nghĩ là chúng tôi không chú ý. Sự an toàn của các lực lượng của chúng tôi là rất quan trọng. Chúng tôi luôn quan ngại mỗi lần xảy ra một vụ chạm trán không an toàn và hoặc thiếu chuyên nghiệp. Mỹ giải quyết những vụ việc này thông qua các kênh ngoại giao và quân sự phù hợp».Giới quan sát lo ngại rằng những vụ chạm trán không an toàn càng nhiều thì nguy cơ xảy ra khủng hoảng, thậm chí là xung đột, giữa hai cường quốc càng cao.Vào năm 2001 chẳng hạn, một vụ va chạm giữa một máy bay do thám Mỹ và một chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn giữa Washington và Bắc Kinh.Tinh hình căng thẳng giữa TC và Mỹ ở Biển Đông vô cùng căng thẳng, dễ xảy ra chiến tranh. Từ ngày 17/4/2018 Đô đốc Philip Davidson được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã báo động cho Ủy Ban Quân vụ Thượng Viện. Rằng TQ hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông, và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.Trong cuộc họp thường niên Đối thoại Ngoại giao và Quân sự Mỹ - Trung diễn ra tại Washington hôm thứ Sáu 9/11/2018, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo chỉ trích Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo và bãi đá ở Biển Đông, thì Ông Dương Khiết Trì, thành viên của Bộ chánh trị TQ, người có thẩm quyền xây dựng chính sách đối ngoại của Bắc Kinh phản kháng liền Trung Quốc có quyền xây dựng "các cơ sở quốc phòng cần thiết" ở nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của TQ. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Tướng Mattis nói rõ yêu cầu này của Trung Quốc không được Washington để ý tới, và khẳng định Mỹ hành động theo luật quốc tế để bảo vệ khả năng tiếp cận tới Biển Đông cho Mỹ và các quốc gia khác.Nguy cơ bất trắc xảy ra chiến tranh do tàu, máy bay TC gây ra trên Á châu Thái bình dương là rất dễ xảy ra giữa TC và Mỹ với sự tác động tinh thần quân sĩ TC của Chủ Tịch Tâp cận Bình muốn biến giắc mộng của Trung hoa thanh hiện thực. Khi tàu máy bay của TC gây thiệt hại tàu, máy bay sẽ bảo vệ chánh đáng bằng vũ lực, thế là chiến tranh xảy ra, như thương xảy ra trong lịch sử chiến tranh vùng hay tranh thế giới. Chắc chắn Hải quân Mỹ, Không quân Mỹ và đồng minh như Nhựt không khó đè bẹp Hải quân và Không quân TC, và tàn phá Van Lý Trường Thành Trên Biển của TC thành cát đá chìm xuống Biển Đông./.(VA)