Đức Vận Động Làm Thành Viên Thường Trực HĐ Bảo An

BEIJING - Ngoại trưởng Đức vừa kết thúc chuyến đi Hoa Lục trong nỗ lực vận động để Đức được là thành viên thường trực của HĐ Bảo An LHQ.Ngoại trưởng Heiko Maas xác nhận: kiểm soát vũ khí là 1 thách thức đặc biệt mà 2 bên phải tìm phương cách giải quyết.Trong buổi họp báo chung với ngoại trưởng Trung Cộng, ông Maas nhấn mạnh: Berlin và Beijing phải phối hợp hành động tại HĐ Bảo An trên các hồ sơ an ninh và biến đổi khí hậu.Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh: 2 vấn đề đó có liên quan và không riêng các đại cường có thể giải quyết – ông minh định: kiểm soát các loại vũ khí hiện đại áp dụng trí thông minh nhân tạo và tự động hóa (robotic) là cấp bách.Bắt đầu công du Trung Cộng hôm Thứ Hai, ngoại trưởng Maas cũng khuyến cáo nhà cầm quyền Hoa Lục trong sáng về “cải tạo tư tưởng” dân thiểu số Duy ngô Nhĩ theo đạo Hồi.Đáp lại, ngoại trưởng Vương Nghị yêu cầu các nước cảnh giác về các loại tin đồn.