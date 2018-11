Mỹ-Nhật: Tái Xác Nhận Hợp Tác Về Phi Nguyên Tử Bắc Hàn

TOKYO - Nhà lãnh đạo Nhật tiếp PTT Mike Pence và tuyên bố trong ngày Thứ Ba: 2 bên đã thảo luận sâu rộng các vấn đề và tái xác nhận nhu cầu hợp tác để phi nguyên tử Bắc Hàn và thực hành các nghị quyết của HĐ Bảo An.Về phần Hoa Kỳ, PTT Pence nhấn mạnh “Chiến dịch gây áp lực tiếp tục, các trừng phạt được duy trì toàn phần cho tới khi đạt được phi nguyên tử hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm nhận”. Ông Pence làm rõ: Hoa Kỳ, Nhật và toàn thế giới không chấp nhận mục tiêu kém mức đó.Chế độ Pyongyang bị tố cáo tìm cách luồn lách trừng phạt trong các hoạt động buôn bán bằng đường biển.PTT Pence cho hay: Hoa Kỳ và Nhật tiếp tục hợp tác để ngăn cấm các trao đổi của thương thuyền Bắc Hàn với ngoại quốc.2 vị đã nói tới quan hệ mậu dịch – cho tới nay, quan điểm của chính quyền Trump là giao thương không công bằng, khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ là thường xuyên.Ông Pence khẳng định: thương lượng đã bắt đầu với cơ chế “đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật” và sẽ tìm kiếm thương ước song phương để bảo đảm giao thương công bằng, tự do và cùng có lợi.Về vấn đề Trung Cộng, hồ sơ về các khó khăn trong các quan hệ Mỹ-Hoa là rộng lớn và đầy đủ, đối đầu mậu dịch giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gây ảnh hưởng bất lợi với kinh tế toàn cầu.Beijing được nhắc nhở về hoạt động quân sự hóa Biển Đông là không thể chấp nhận và tàu chiến Hoa Kỳ có toàn quyền thực hành tự do hàng hải trong vùng.Thủ Tướng Abe và PTT Pence cùng hô hào mở rộng hợp tác về an ninh và trao đổi tại liên vùng Indo-Pacific, cổ vũ các nước tham gia.Nơi đến kế tiếp trong chuyến đi 4 nước châu Á của PTT Pence là Singapore.