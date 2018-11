Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Thành Lập Danh Xưng ‘Little Saigon’

Hình ảnh trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập danh xưng Little Saigon.

Westminster (VB)- - Tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminter Blvd vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 11 thánh 11 năm 2018, Ủy Ban Phát Triển Little Saigon đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập danh xưng Little Saigon.Tham dự buổi lễ ngoài qúy vị trong Ủy Ban Phát Triển Little Sài Gòn còn có qúy vị nhân sĩ, qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, các Thành Phố Orange County, qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương (Hội trường không còn chỗ ngồi nên nhiều đồng hương phải đứng để theo dõi buổi lễ.Điều hợp chương trình, xướng ngôn viên Lê Bích Trâm và ông Chu Tất Tiến.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật cùng toán hầu kỳ Liên Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và hai ban hợp ca, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện.Tiếp theo Giáo sư Trần Đức Thanh Phong, một trong số 15 người có công thành lập Little Saigon lên thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng tất cả những người tham dự, sau đó ông trình bày qua những diễn tiến hình thành Little Saigon.GS Trần Đức Thanh Phong cho biết: “Tôi xin dùng chữ Little Saigon ngắn gọn để diễn tả một nơi sinh sống của chúng ta ở hải ngoại, quan trọng hơn là Saigon chính hiện giờ đã bị mất tên ở trong nước. Tôi hoan nghênh tất cả quý vị có mặt ở đây, đối với tôi quý vị là những người đóng góp vào sự phát triển Little Saigon. Ba mươi năm trước đây, có một buổi họp sau khi Little Saigon được khai sanh, buổi họp đó cũng đông đảo như chúng ta bây giờ, và đã chọn ra, không phải vì những người này tài giỏi hơn ai nhưng vì những người này có chút thì giờ, và đã chọn được 15 người. Hiện bây giờ 10 người đã ra đi! (khi nói đến những người đã ra đi ông đã nghẹn ngào không ngăn được những dòng nước mắt). Ông tiếp, Little Saigon không phải là một hội đoàn, Little Saigon cũng không phải là một thành phố, người ta cũng không ai biết biên giới của Little Saigon từ đâu đến đâu. Và hỏi Little Saigon là cái gì? Nhiều người cũng không biết, nhưng tôi xin nói, Little Saigon là đất hứa của chúng ta, và cái đất hứa này nó quan trọng hơn. Tuy nó không phải là thành phố, nó không có chính thức địa dư ở đâu hết, cũng không có địa chỉ bưu điện nhưng nó có cái hồn. Cái hồn này mới quan trọng! Và trong giai đoạn Little Saigon chính thức được khai sanh từ năm 1977 -1978, danh xưng Little Saigon cũng đã được sử dụng nhưng một cách không rõ ràng, cho đế khi chính thức khai sanh bởi ông Thống Đốc George Deukmejian, từ Sacramento xuống cắt băng khánh thành tấm bảng Little Saigon Next Exit vào ngày 17.6.1988 và chính thức công nhận Little Saigon là một đặc khu kinh tế của người Việt đầu tiên trên đất Mỹ.”Trong dịp nầy, giáo sư Trần Đức Thanh Phong cũng đã nhắc lại những khó khăn trở ngại ban đầu, từ việc những tấm bảng “Little Saigon Next Exit” dựng ở xa lộ 405 và 22 bị phá hoại, bị đổ sơn lên, cưa chân bảng cho gẫy, thậm chí bị bắn lủng lỗ rồi đến âm mưu của người Hoa muốn biến khu này thành China Town, thành Asia Town nhưng không thành rồi dần dần như chúng ta thấy, Little Saigon đã vững mạnh và phát triển như ngày nay, trở thành một thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản, tấm bảng Asia chỉ vào khu Phước Lộc Thọ cũng như khu chợ Á Đông đã được thay bằng tấm bảng Little Saigon, tên đường Bolsa cũng được thêm tên là đường Trần Hưng Đạo, và đặc biệt, Little Saigon có tượng đài Việt Mỹ, tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, Tượng đài Vua Quang Trung, và một người trẻ trong cộng đồng, anh Tạ Đức Trí đã được bầu làm Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Michael Võ đắc cử Thị Trưởng Fountain Valley, và cả hai vừa tái đắc cử. Little Saigon đã được khắp nơi trên thế giới biết tiếng.Tiếp theo, Ông Phùng Minh Tiến, Tổng Thư Ký của Ủy Ban Phát Triển Little Saigon từ ngày thành lập đến nay lên trình bày về những cột mốc quan trọng và thành quả của Ủy Ban trong 30 năm qua. Theo ông cho biết, sau ngày 30.4.1975 làn sóng người Việt tỵ nạn đến Hoa Kỳ mỗi ngày một đông và tập trung nhiều nhất tại Nam California, con đường Bolsa, Brookhurst bấy giờ thưa thớt nhà cửa mà nhiều khu là những vườn trồng dâu. Đầu tiên có nhà báo Du Miên và nhà báo Đỗ Ngọc Yến hợp tác ra một tờ báo lấy tên là Người Việt Cali.Ông Phùng Minh Tiến kể rất nhiều chi tiết về sự hình thành Little Saigon cách nay 30 năm, ông cũng cho biết tên 15 người được bầu vào Ủy Ban Phát Triển Little Saigon là giáo sư Nguyễn Tư Mô, nha sĩ Phạm Đình Tuân, giáo sư Trần Đức Thanh Phong, nhà báo Đỗ Ngọc Yến, bác sĩ Võ Tư Nhượng, đại tá Lê Khắc Lý, cụ Phạm Thanh Liêm, giáo sư Nguyễn Hữu Bào, luật sư Phạm Văn Phổ, ông Vũ Bội Minh Giao, thẩm phán Nguyễn Văn Vân, ông Đặng Bá Huy, kỹ sư Bùi Bỉnh Bân, tiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng và Phùng Minh Tiến.Mười vị trong số 15 người trên đã qua đời, người ra đi gần đây nhất là kỹ sư Bùi Bỉnh Bân. Ông Tiến cũng nhắc đến sự đóng góp của luật sư Trần Thái Văn, lúc đó ông đang là sinh viên và làm việc cho văn phòng Nghị Sĩ Tiểu Bang Ed Royce, ông đã vận động chính quyền thành phố Westminster ra Nghị Quyết số 58, ngày 22.6.1987 công nhận Little Saigon là một đặc khu thương mại và văn hóa của người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam và vận động Tiểu Bang công nhận Little Saigon, sau này ông trở thành Luật Sư và là người Việt đầu tiên trở thành Dân Biểu Tiểu Bang Hoa Kỳ mở đường cho giới trẻ gốc Việt tham gia vào dòng chính ngày càng nhiều hơn.Cuối cùng, ông Phùng Minh Tiến kêu gọi mọi người hãy dẹp bỏ tỵ hiềm cá nhân, cùng nhau đoàn kết xậy dựng và phát triển Little Saigon ngày một phồn thịnh hơn.Tiếp theo lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, trong lời phát biểu ông cảm tạ những thế hệ đàn anh đi trước, và cam kết, thành phố Westminster sẽ liên kết với các thành phố lân cận tạo thành một thành trì chống Cộng mạnh mẽ nhất tại hải ngoại, và sau đó ông trao Bằng Tưởng Lục cho Ủy Ban Phát Triển Little Saigon.Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện TNS Janet lên phát biểu và sau đó trao Bằng Tưởng Lục cho tất cả các vị trong Ủy Ban Phát Triển Little Saigon. Ngoài 5 vị hiện diện, 10 vị quá cố có thân nhân tham dự đều lên nhận bằng vinh danh của Thượng Viện California, trong lúc nầy ban tổ chức mời các thân nhân của 10 vị quá cố lên sân khấu để ban tổ chức trao tặng một bó hoa tươi.Ông Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal lên có đôi lời phát biểu và trao Bằng Tưởng Lục cho Ủy Ban Phát Triển Little Saigon.Sau đó là phần phát biểu của nhà văn Trần Phong Vũ, trong phần phát biểu khá dài, ông đã kể qua những giai đoạn khó khăn của nguời Việt tỵ nạn… cuối cùng kêu gọi thế hệ tiếp nối cố gắng góp phần vào công việc phát triển Little Saigon để duy trì những công trình lịch sử mà các bậc đi trước đã để lại.Chương trình văn nghệ bắt đầu, mở màn với nhạc phẩm “Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!”,do ban hợp ca Tình Nghệ Sĩ thực hiện, tiếp đến là nhạc phẩm “Tình Hoài Hương” do Thanh Nguyên, Bích Thủy và Vương Lan hát, ca sĩ Tuấn Khải trình bày bản “Ghé Bến Saigon,” Chu Tất Tiến, Hồng Tước và Vương Lan hợp ca bài “You raise me up.” Hội Trùng Dương do ban hợp ca cựu nữ sinh Trưng Vương trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng, bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận. Tiếp theo, các ca sĩ Túy Hoa, Bích Thủy, Kim Loan, Hồng Tước, Vương Lan, bé Thụy Ân, Cựu Học Sinh Liên Trường, Cựu Nữ Sinh Gia Long, Lớp Dưỡng Sinh Chu Tất Tiến lần lượt trình bày nhiều nhạc phẩm. Hoạt cảnh “Áo Dài VN” do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn.Kết thúc chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” do CLB/Tình Nghệ Sĩ thực hiện và mọi người cùng hát trước khi chia tay.Mọi chi tiết liên lạc: Phùng minh Tiến (714) 230-9002.