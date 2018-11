Thành Phố Garden Grove Giới Thiệu Chương Trình ‘Buy In Garden Grove’ Và Cơ Hội Trúng $500

Bích chương.Thành phố Garden Grove xin giới thiệu tới cộng đồng chương trình ‘Buy in Garden Grove’, viết tắt là “BIGG”, đang được phổ biến rộng rãi.Đặc biệt là kể từ ngày Thứ Sáu, 23 Tháng 11 đến hết ngày Thứ Sáu,14 tháng 12, 2018, những ai shop trong Garden Grove có biên nhận (receipt) hơn $50 sẽ có cơ hội tham gia vô cuộc xổ số rút thăm trúng số tiền là $500 và một giải khác là một đêm nghỉ tại khách sạn Great Wolf Lodge Southern California.Cho mỗi $50 khi đi shop tại Garden Grove, bao gồm nhà hàng, trạm xăng, và các cửa hàng mua sắm, mọi người sẽ nhận được một vé xổ số để có cơ hội trúng giải thưởng $500 tiền mặt hoặc các giải thưởng. Các biên nhận phải được đem tới văn phòng Garden Grove Chamber of Commerce, tọa lạc tại 12866 Main Street, Suite 102 trước 5:00 giờ chiều vào Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018.Các vé số chỉ có tại Phòng Thương Mại Garden Grove (Garden Grove Chamber of Commerce.) Không giới hạn số lượng vé số. 100 người đầu tiên đến đưa biên nhận (receipt) sẽ nhận được quà tặng.Nếu những món hàng được mua tại một trong những doanh nghiệp BIGG, hoặc từ Phòng Thương mại Garden Grove, khách hàng sẽ nhận được thêm một vé số. Để tìm các doanh nghiệp tham gia chương trình BIGG, hãy truy cập trang web của thành phố Garden Grove tại ggcity.org/bigg và click vào BIGG. hoặc www.gardengrovechamber.com.Vé trúng giải sẽ được đăng trên trang web của Thành phố và Phòng thương Mại Thành phố vào ngày Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018. Người chiến thắng sẽ có 30 ngày để nhận giải thưởng $500 tiền mặt. Một giải sẽ là $500 tiền mặt, và 2 giải khác là 1 đêm nghĩ tại khách sạn Great Wolf Lodge Southern California. Những người tham gia phải đủ 18 tuổi để trúng giải. Không phải tốn chi phí nào để tham gia chương trình BIGG. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tại ggcity.org/biggĐể biết thêm chi tiết, xin liên lạc Thành phố tại (714) 741-5280 hoặc Garden Grove Chamber of Commerce tại số điện thoại (714) 638-7950.