VN: 200,000 Tội Phạm bị Giam Tù

Việt Nam hiện giam giữ khoảng 200,000 tù nhân, và một đại biểu Quốc Hội CSVN vừa đề nghị giam tù nhân ở nhà, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 13 tháng 11.Bản tin VOA viết rằng, “Một đại biểu quốc hội Việt Nam mới đây đề xuất việc xem xét áp dụng hình thức “tù tại gia”, một ý tưởng được một số người ủng hộ song cũng có nhiều người khác lo lắng rằng cách thi hành án này có thể bị lợi dụng, tạo ra những bất công.“Theo các báo trong nước, ông Hồ Đức Phớc nêu ra ý tưởng hôm 12/11 trong một phiên thảo luận về Dự luật Thi hành án. Vị đại biểu của tỉnh Nghệ An được các báo như Giao Thông và Vietnam Finance trích lời nói rằng ông đề nghị nghiên cứu hình thức “tù tại gia” để “giảm bớt áp lực quá tải trại giam” cũng như “giảm áp lực chi tiêu của ngân sách nhà nước”.“Ông Phớc, người cũng giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu rằng cách làm này có thể áp dụng đối với những trường hợp “phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội”, các bản tin cho hay.“Ngược lại, ông Phớc nhấn mạnh rằng tội phạm về ma tuý, tham nhũng, giết người, hay tội phạm an ninh quốc gia vẫn “phải cách ly với xã hội”, theo các bản tin.“Về quản lý tù nhân tại gia, ông Phớc gợi ý việc giam giữ trong “khung nhà sắt” rồi giao cho gia đình chăm sóc, còn giám thị có thể “định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra”, nếu để tù nhân trốn mất, gia đình người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, một bản tin của báo Giao Thông cho hay.“Bên cạnh đó, bài báo cũng tường thuật rằng ông Phớc còn gợi ý một cách làm khác là gắn chip điện tử để theo dõi đối tượng “tù tại gia” giống một số nước khác đã làm. Tù nhân loại này sẽ “chỉ được đi loanh quanh trong một khu vực nhất định”, ông nói.“Điều được vị đại biểu của Nghệ An cho là “vấn đề quan trọng nhất” trong đề xuất của ông là phải có quy trình và quy định về loại tội nào, mức án nào mới được hưởng “tù tại gia”.”Bản tin cho biết thêm rằng, “Một số người cho rằng đại biểu Phớc dường như đã nhầm giữa hình thức quản chế và hình phạt tù. Cựu đại tá Nguyễn Như Phong có cùng quan điểm. Ông nói với VOA:“Có thể là nhầm lẫn đấy. Quản chế tại gia khác với tù tại gia. Bởi vì tù có nghĩa là anh sẽ làm một cái nhà tù ngay trong nhà của anh thì không nên. Nhưng mà anh đeo một cái còng hay khóa ở cổ chân và quy định rằng anh chỉ được phép đi ra, lấy cái tâm nhà ra ngoài được 30 m hay 20 m. Còn anh đi quá là anh đã phạm tội, thì tôi nghĩ bây giờ công nghệ có thể hoàn toàn làm được việc đó”.“Gác vấn đề khái niệm nào là đúng sang một bên, trên Facebook, các cuộc thảo luận trong diễn đàn “Góc nhìn Báo chí – Công dân” hay trên các trang cá nhân của luật sư Lê Luân, các nhà báo Hoàng Linh, Nguyễn Như Phong, nhà văn Trần Quốc Quân, là các Facebooker có số lượng theo dõi đông đảo, cho thấy nhiều người lo ngại về các lỗ hổng sẽ bị lợi dụng, nếu “tù tại gia” được thi hành.“...“Không có các con số chính thức được Việt Nam công bố về tổng chi phí cho việc giam giữ các tù nhân. Các nguồn khác nhau ước tính không chính thức rằng đến năm 2016, Việt Nam có xấp xỉ 200.000 tù thường phạm hoặc hình sự.”