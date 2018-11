Dân Số, Đường Sắt, Gửi Chùa, Tù Tại Gia….

Xuân NiệmDân số Sài Gòn là bao nhiêu? Mõi năm tăng bao nhiêu?Bản tin VOV ghi lời Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP SG, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của thành phố cho biết, TP SG hiện là địa phương đông dân nhất cả nước, với khoảng 8,7 triệu người.... những năm gần đây, mỗi năm dân số TP SG tăng thêm từ 200.000 đến 400.000 người, trong đó có nhiều người nhập cư từ các địa phương khác, làm tăng sức ép lên hạ tầng đô thị và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…Báo Thanh Niên ngờ vực: Năm 2030 sẽ có đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP.HCM?Bản tin nói Báo cáo cuối kỳ tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam kỳ vọng hơn 600 km đầu tiên sẽ được khai thác trong năm 2030, với 2 đoạn tuyến Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TP.SG.Báo Giao Thông kể chuyện trao con cho chùa: Sáng 13/11, ông Vũ Xuân Hướng, Trưởng Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) cho biết tại chùa Đông Ninh 1 trên địa bàn xã vừa có hai cháu nhỏ được gửi nuôi.Khoảng 16h ngày 12/11, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đi xe đạp màu xanh, chở 2 đứa trẻ vào chùa thắp hương. Sau đó, người này lên xe đạp rời khỏi chùa, để lại 2 đứa trẻ: bé gái mặc quần bò xanh áo trắng, cháu trai mặc quần bò xanh áo đen cùng 1 chiếc làn đựng 2 bộ quần áo và 1 bức thư viết tay.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Đề xuất nghiên cứu quy định "tù tại gia" để giảm áp lực quá tải trại giam.Hình thức “tù tại gia” để giảm bớt áp lực quá tải trại giam và áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.Chiều 12/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), một số đại biểu quan tâm đến quy định "căn cứ yêu cầu thực tế của công tác giam giữ, quản lý và tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân, trại giam tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam".VnMedia ghi lời ông ĐBQH Dương Trung Quốc: "Tôi nghi ngờ tất cả số liệu về rượu bia đưa ra ở Quốc hội"…- "Tôi rất nghi ngờ tất cả những số liệu đưa ra ở Quốc hội. Lúc thì 8,3 lít rượu bia, lúc thì 8,3 lít rượu. Hiện nay tất cả những con số đều có lợi ích ở đằng sau" - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trao đổi với VnMedia về Luật phòng chống tác hại của rượu bia.Bên hành lang Quốc hội, sau khi đại biểu Dương Trung Quốc nói với báo chí: “Tôi cho rằng tên gọi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia nghe phản văn hóa. Sự tồn tại của rượu, bia cho đến nay như là một trong những di sản lớn nhất, lâu đời nhất của nhân loại mà chúng ta cần phải có thái độ văn hóa”, PV VnMedia đã có cuộc trao đổi riêng với ông.Báo Đời Sống Việt Nam kể: Tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Quảng Nam có gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận ở 148 xã/phường/thị trấn tại 16/18 huyện/thị/thànhphố. Các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 89 ổ dịch nhỏ tại 42 xã/phường/thị trấn.Một số địa phương có số ca mắc tăng cao như Điện Bàn với 1.293 ca. Đặc biệt, Tây Giang là huyện lâu nay không có dịch sốt xuất huyết cũng xuất hiện 80 ca.Báo Tổ Quốc kể chuyện Thủ Đức: Một xe container chở đầy hàng hoá đang ôm cua đường nhánh cầu vượt Linh Xuân thù bất ngờ lật nhào khiến người đi đường hốt hoảng. May mắn không có thiệt hại về người.Ngày 13/11, Công an quận Thủ Đức vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một chiếc xe container đang chạy bỗng lật nhào, đổ hết hàng hoá ra đường.Báo Công An Nhân Dân ghi lời ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.SG) cho biết, lâu nay qua tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp thì ông thấy hai hiện tượng kéo dài cả chục năm nay, một là trốn thuế, nợ thuế kéo dài dai dẳng làm tổn thương ngân sách và hai là cán bộ thuế tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp cách trốn thuế, “chia quả”.“Nếu doanh nghiệp bị nhũng nhiễu thì họ kêu nài nọ kia, mà gần đây nhất là vừa rồi có doanh nghiệp gửi thư cho Tổng Bí thư, Thủ tướng đã chỉ đạo xem xét. Nói “trên nóng dưới lạnh” tức là ở dưới vẫn còn nhiêu khê lắm, chưa có chuyển động, mà cố tình nhũng nhiễu, quan liêu để doanh nghiệp phải chung chi, “lót tay” thì họ than phiền là đúng. Nhưng ngược lại nếu có sự thoả thuận của cán bộ thuế chỉ vẽ, hướng dẫn để trốn thuế thì doanh nghiệp đâu có kêu, vì doanh nghiệp có lợi, đôi bên cùng có lợi, chỉ có nhà nước là thiệt” – ông nói.Báo Lao Động ghi lời ĐB Dương Quốc Anh, với các nước khác, tính tự giác nộp thuế rất cao nhưng ở Việt Nam chủ nợ thuế rất nhiều nhưng vẫn ở nhà sang, đi xe sang. “DN ngồi uống bia rượu khoe với nhau về “thành tích” trốn thuế. Quan niệm trốn thuế như “thành tích” nên họ chẳng lấy làm xấu hổ, không coi trọng việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế” – ĐB Quốc Anh phản ánh.Cũng theo vị đại biểu có nhiều kinh nghiệm trong quản lý thuế này, lâu nay, có tình trạng chung chi giữa cán bộ thuế và đối tượng nộp thuế. Thực tế, việc nhận thuế khoán là biểu hiện rõ của vấn đề này.“Đáng lẽ hộ kinh doanh phải nộp thuế cho Nhà nước 10 đồng nhưng họ thông đồng với cán bộ thuế, chỉ nộp khoán 1 – 2 đồng thôi” – ĐB nói.Bản tin VietnamNet ghi lời một quan tư pháp Quốc hội: Đi nước ngoài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu tham quan, du lịch.Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga phản ánh tình trạng việc lập, phê duyệt đoàn đi nước ngoài tại một số đơn vị chưa đúng quy định. Nhiều đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng chủ yếu là để tham quan, du lịch.Báo Người Loa Động kể: Tư vấn "đểu" ở phòng khám có người Trung Quốc: Thai lớn cỡ nào cũng... phá!"Bác sĩ" tư vấn cho phòng khám có người Trung Quốc sẵn sàng dẫn dắt sản phụ mang thai trên 20 tuần tuổi đến phá dù việc này bị nghiêm cấm."Thai đã lớn nên không có bệnh viện nào dám nhận đâu! Chỉ có những cơ sở chuyên đình chỉ thai kỳ như bên chị - tức Phòng khám Đa khoa Trung Trực - mới dám nhận" - "bác sĩ" tư vấn của Phòng khám Đa khoa Trung Trực làm việc tại tòa nhà 425A Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TPSG khẳng định chắc nịch.Báo Dân Việt kể: Lo ngại doanh nghiệp khảo sát triển khai dự án điện mặt trời tại địa phương, khoảng 70 người dân ở xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã chặn xe rà phá bom mìn để phản đối dự án này.Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết cơ quan chức năng của địa phương đã phối hợp chính quyền xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) vận động người dân trở về nhà, dừng tập trung phản đối dự án điện mặt trời tại địa phương này....Thế nhưng, có một nhóm người khoảng 15 đến 20 phụ nữ, họ không ủng hộ.Báo Khỏe 365 kể chuyện Huế: nhiều giáo viên lo sốt vó khi hiệu trưởng mượn gần 1 tỷ đồng rồi "mất tích"…Ngày 13/11, Ban Giám hiệu đã yêu cầu các giáo viên báo cáo về sự việc cho Hiệu trưởng mượn tiền. Con số ban đầu lên tới 800 triệu và vẫn chưa dừng lại.Thời gian gần đây, dư luận rộ lên chuyện ông Nguyễn Xuân Hợp, Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, TX. Hương Thủy, TT- Huế) mượn rất nhiều tiền của đồng nghiệp rồi "mất tích".Báo Công Luận kể: Hiện nay sầu riêng ở Tiền Giang, đặc biệt huyện Cai Lậy bắt đầu vào mùa thu hoạch chính vụ. Tuy nhiên người dân ở đây đang lo lắng vì doanh nghiệp và thương lái ngừng thu mua khiến 200 ngàn tấn trái sầu riêng có nguy cơ ngừng đọng.Năm nay, sầu riêng đạt năng suất, chất lượng cao nhưng đang rơi vào cảnh ế ẩm vì đầu ra gặp rất khó khăn. Vườn nào mà thương lái đã đặt cọc 30-40% từ trước thì nay mới tới hái trái. Còn vườn nào thương lái chưa bỏ tiền đặt cọc thì không mua....Thông tin từ các thương lái, lý do chưa thu mua vì ở ngoài biên giới Trung Quốc hiện đang đóng cửa 1 tháng và tăng phí, không thể nhập hàng qua bên đó được.Bản tin Zing kể: Theo báo cáo mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen về xu hướng mua sắm toàn cầu được công bố hôm 8/11, người Việt hiện trung bình mua sắm tại cửa hàng tiện lợi 4,5 lần mỗi tháng. Năm 2010, con số trên chỉ là 1,24 lần. Đây cũng là kênh mua sắm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 8 năm qua.Cũng theo Nielsen, số lượng cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đã tăng gần gấp 4 lần kể từ năm 2012... báo cáo của Nielsen chỉ ra người Việt đang dần quay lưng với chợ truyền thống khi chỉ mua sắm tại chợ 18,86 lần mỗi tháng. Con số này năm 2010 là 25,17 lần.