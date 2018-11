Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Giúp học sinh nghèo và bà con người dân tộc tại Kontum và Gia Lai ngày 9-11 tháng 11 năm 2018

Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh gồm đại diện Nghĩa Sinh Sài Gòn, Nghĩa Sinh Phước Tuy và Nghĩa Sinh Phan Thiết đã đến buôn Kleng (tỉnh Kontum) và buôn Ia Dreng (tỉnh Gia Lai) tặng quà cho học sinh nghèo và giúp đỡ bà con người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buôn Kleng, Đoàn đã tặng 50 cặp đựng sách đi học cho học sinh nghèo và 100 phần quà (250.000 VND/1 phần) gồm một bao gạo, mỳ gói và các nhu yếu phẩm cho bà con dân tộc thuộc hộ gia đình nghèo. Tổng trị giá là 1.000 Euro và 5.000.000 VND.

Tại buôn Ia Dleng, Đoàn đã tặng 1.000 phần quà cho học sinh nghèo và 150 gói lương thực và nhu yếu phẩm (150.000 VND/1 phần) cho bà con dân tộc thuộc hộ gia đình nghèo. Tổng trị giá là 800 Euro, 300 USD và 5.000.000 VND.

Đoàn đã khởi hành công tác lúc 4 giờ sáng mà mãi đến 10 giờ 30 tối mới đến giáo xứ Kleng (tỉnh Kontum). Quý linh mục lãnh đạo tinh thần và ban điều hành giáo xứ cùng đội cồng chiêng người dân tộc đã chờ đợi từ rất lâu để chào mừng Đoàn CTXH Nghĩa Sinh và chiêu đãi đoàn cơm Lam với thịt rừng cùng rau quả của người dân tộc.

Đoàn CTXH Nghĩa Sinh hết lòng cảm ơn quý Ân nhân Nghĩa Sinh đã tích cực hỗ trợ cho chuyến công tác Tây nguyên 2018.

Đoàn công tác chân thành cám ơn Chị Nguyễn Cẩm Tâm (thuộc Chuyên Đoàn Nghĩa Sinh Dấn Thân Saigon trước 1975) đã quảng đại giúp cơm nước cho đoàn trong 3 ngày công tác và một phần chi phí di chuyển.

Vượt gần 700 cây số để đến với người nghèo, len lỏi giữa rừng núi sát biên giới Cambodia và lầm lũi một mình trên một đường một xe không một bóng người. Với quyết tâm chia sẻ yêu thương với những bà con hoàn cảnh khó khăn, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh thật sự hạnh phúc khi được trao những phần quà đến tận tay bà con người dân tộc.

Lời nhắn nhủ của Mẹ Têrêsa ngày nào vẫn còn lôi cuốn và tạo cảm hứng hoạt động mãnh liệt trong lòng các thành viên của Đoàn CTXH Nghĩa Sinh:

“Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương khi cho đi.” * “It"s not how much we give but how much love we put into giving.” - Mẹ Têrêsa

Nguyễn Vũ Khánh Hoàng



