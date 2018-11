TQ Bị Mỹ Siết Thuế, Singapore Vào Gỡ

SINGAPORE - Trong khi Trump siết vòng đai thuế quan đối với kinh tế Trung Quốc, nhà nước Bắc Kinh lặng lẽ gỡ vòng vây bằng cách mở rộng cửa chiêu dụ các đồng minh của Hoa Kỳ...Quốc gia đầu tiên vào sâu thêm các thị trường Hoa Lục trong khi TQ mở rộng cửa là Singapore, với nhiều điều kiện ưu đãi bằng việc ký nâng cấp hiệp định tự do thương mại FTA.Nhân dịp Thủ Tướng Trung Cộng công du thị quốc Singapore, lãnh đạo 2 nhà nước đã cùng ký hiệp ước tự do mậu dịch (FTA) nâng cấp. Thủ Tướng Li Keqiang được đón tiếp bằng thảm đỏ tại phi trường hôm Thứ Hai.Sau 1 giờ thảo luận của 2 phái đoàn, Thủ Tướng Lee Hsien-Long đã cùng Thủ Tướng Li chứng kiến lễ trao đổi 11 biên hàn ghi nhớ, và văn bản FTA.Với các giao ước mới đạt được, hàng xuất cảng từ Singapore tiếp cận thị trường Hoa Lục dễ dàng hơn, cụ thể như sản phẩm hóa dầu của Singapore được cứu xét ưu đãi.Ngoài ra, nâng cấp FTA cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư, về thuế quan và về cạnh tranh cho cac đối tác Singapore.FTA giữa Beijing và Singapore đạt được từ năm 2009.Các thương lượng cập nhật khởi động sau chuyến công du Singapore năm 2015 của lãnh tụ Xi Jinping.Trung Cộng là bạn hàng lớn nhất của Singapore từ 2013 – giao thương 2 chiều năm 2017 trị giá 137.1 tỉ MK, theo tường thuật của báo The Straits Times.