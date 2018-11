Papua New Guinea: PTT Mỹ Bàn Về Viễn Ảnh Indo-Pacific

PORT MORESBY - Khi lên tiếng tại “diễn đàn kinh tế Thái Bình Dương – APEC” họp tuần này tại thủ đô của đảo quốc Papua New Guinea, PTT Mike Pence phác hỏa viễn ảnh liên kết an ninh và kinh tế 2 vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 1 viên chức Hoa Kỳ đã tuyên bố tại Singapore hôm Thứ Sáu : bài diễn văn ngày 17-11 của PTT Pence là mô tả chi tiết định hướng chính sách của Washington.Chương trình Á du từ ngày 11 đến này 18-11 đưa PTT Hoa Kỳ đến Nhật, Singapore, Australia và Papua New Guinea – trong thời gian này, ông Pence là đại diện của TT Trump để dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ/Đông Á (EAS) tại Singapore và APEC tại Port Moseby. Tại cac hội nghị EAS và APEC, PTT Pence có cố vấn an ninh quốc gia John Bolton bên cạnh.Viên chức nhấn mạnh : dân các nước quan tâm về chủ quyền, và có quyền được biết loại giao kết nào được chính quyền thỏa thuận với ngoại quốc, nghĩa là phải trong sáng, công bằng, không như mô hình phát triển tại Hoa Lục, do chế độ độc đảng dẫn đầu tạo ra gánh nặng nợ công vì tham vọng phát triển quá đà, quá sức