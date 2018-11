Anh: Kỳ Hạn Thương Lượng Brexit Là “Ngày Phán Xét”

LONDON - Các bộ trưởng của nội các Theresa May được nhắc nhở : kỳ hạn thương lượng Brexit, trong tuần này, có ý nghĩa như là “ngày phán xét”. Nội bộ chính quyền Anh (UK) phải quyết định các điều kiện “ly thân” kịp trong ngày Thứ Tư để giới lãnh đạo EU xem xét và quyết định kịp trước cuối tháng.Tin sáng Thứ Hai từ văn phòng số 10 dường Downing là : vẫn còn 1 số vấn đề chưa giải quyết. 1 số dân biểu của đảng Bảo Thủ đã báo động Thủ Tướng May : kế hoạch của bà sẽ không được biểu quyết thuận tại QH – trong khi đó, phát ngôn viên của đảng Lao Động nhắc nhở “không cho phép ly thân nếu không đạt được thỏa thuận bằng thương lượng”. Brexit đã được dự kiến hiệu lực từ ngày 29-3-2019.Tiếp theo thông báo cập nhật từ bộ trưởng phụ trách Brexit Michel Barnier, các viên chức Brussels xác nhận : thương lượng tiếp tục, nhưng chưa thấy khả năng thỏa thuận.Mặt khác, báo Financial Times đưa tin : bộ trưởng Barnier đã thông báo cac đối tác EU “bản dự thảo Brexit đã sẵn sàng”, vấn đề còn lại là Thủ Tướng May có thể thuyết phục đa số dân cử hậu thuẫn hay không. BBC đưa tin : thương lượng đang tiếp diễn tại Brussels.Giới quan sát nhận thấy : không chỉ phe Bảo Thủ chia rẽ vì vấn đề Brexit trong khi cựu Thủ Tướng Gordon Brown tuyên bố : 1 cuộc trưng cầu dân ý khác là không tránh khỏi – theo ông, phải để ngỏ cơ hội UK trở lại tham gia EU sau này.