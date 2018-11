Cali Cháy Hơn 7,000 Căn Nhà, 31 Người Chết, 200 Mất Tích

SACAMENTO - Có 3 đám cháy lớn tại miền bắc và miền nam California ghi kỷ lục, tổng cộng làm chết 31 người, mất tích 200 người, thiêu rụi 7,000 căn nhà.Trận bão lửa lớn nhất trong ba trận cháy gọi là The Camp fire tàn phá thị trấn Paradise tại phía bắc Sacramento gây thiệt mạng 29 người tính vào sáng Thứ Hai và trên 200 người mất tích.Khói từ trận cháy lớn nhất (thiêu rụi thị trấn Paradise, Bắc Calif.) có thể nhìn thấy từ xa tận thành phố Detroit, xa tận 2,100 dặm về phía Đông Bắc Hoa Kỳ.Thị trưởng Paradise xác nhận với nhà báo : 90% diện tích cư trú đã bị thiêu rụi. 2 đám cháy lớn phía bắc và phía tây Los Angeles cũng là lớn kỷ lục với diện tích như hình ảnh do NASA cung cấp -đám cháy tại miền bắc gọi là The Camp fire chiếm 1 diện tích 109,000 acres.Tại miền nam, 2 đám cháy gọi là Woolsey và Hill chiếm các diện tích lần lượt là 83,000 và 4530 acres.Hai trận cháy Nam California này thiêu rụi ước tính 370 căn nhà.