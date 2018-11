Yes or “Lo”, Tướng Vĩnh, Cá Chết, Cuba, Bổ Nhiệm

Xuân NiệmHãy hình dung rằng quan chức nói ngọng... và trong khi nói tiếng Anh với quan khách quốc tế, giả sử quan chức biết tiếng Anh chút đỉnh, thế là cứ Yes với “Lo” loạn xà ngầu... Mỹ nghe cũng nhức đầu.Báo Lao Động kể rằng những dự án ngoại ngữ 9.400 tỉ, những “7 năm toàn ngữ pháp, làm bài tập, học từ vựng”..., và kết quả là 86,8% học sinh lớp 12 không có khả năng giao tiếp tiếng Anh.ĐBQH Trần Hoàng Ngân vừa đặt ra câu hỏi trước Quốc hội: “Tại sao học sinh công lập sáng ra sợ đến trường, còn học sinh trường quốc tế thì đến trường thấy rất vui”....Một thầy giáo tiếng Anh kể trong nhiều cuộc hội thảo tiếng Anh, bản thân giáo viên còn đùn đẩy nhau vì ngại nói bởi chính bản thân họ cũng không giao tiếp nhiều. Và hôm qua, khi báo chí bàn câu chuyện phát âm l,n, một bạn đọc ví dụ thực tế thế này: Cháu mình nó bị ngọng ở đâu không biết vì cả dòng họ, địa phương khu mình ở không ai ngọng. Thậm chí nói tiếng Anh mà nó còn Yes or Lo nữa.Bản tin RFA kể rằng tại phiên xét xử 92 bị cáo vụ án đánh bạc ngàn tỷ qua mạng diễn ra vào sáng ngày 12/11 tại tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, khi chủ tọa công bố quyền và nghĩa vụ của các bị cáo, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh đã đề nghị tòa không công khai bản án đối với ông và được chủ tọa đã lập tức chấp thuận đề nghị này.Theo chủ tọa cho báo chí biết, chỉ cần một người trong vụ án không đồng ý thì bán án vụ việc sẽ không được công bố trên mạng.Giới luật sư trong nước ngay lập tức lên tiếng về quyết định này của chủ tọa.Luật sư Trần Vũ Hải đoàn luật sư Hà Nội khẳng định với báo Dân Trí rằng, quy định hiện hành không có căn cứ nào để hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị này.Bản tin VietnamNet kể chuyện Đà Nẵng: Cá chết hàng loạt dạt bờ dài hơn 1km.Bờ biển dọc đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dạt vào bờ hơn 1km.Một số công nhân đang làm việc tại đây thì hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển xuất hiện khoảng 14h chiều nay, kéo dài khoảng hơn 1km dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành từ ngã ba Nguyễn Sinh Sắc tới bãi tắm Xuân Thiều.Infonet ghi lời Chủ tịch Cuba: “Việt Nam là điển hình chúng tôi muốn học hỏi...”Nhân chuyến thăm TP.SG, chiều 10/11 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Mario Diaz Canel đã tới thăm Khu công nghệ cao tại quận 9....“Con đường chúng tôi đi sẽ giống con đường các bạn đang đi. Việt Nam là điển hình mà chúng tôi muốn thực tâm học hỏi, nhất là việc triển khai xây dựng các Khu Công nghệ cao như TP.SG” – ông nói.Báo Thanh Niên kể: Nhiều sai phạm trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo… ở tỉnh Lâm Đồng vừa được thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện.... đáng lưu ý nhất là tại thời điểm bổ nhiệm còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Trong đó 2 công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ, 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm và nhiều công chức thiếu một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước… Đến thời điểm thanh tra vẫn còn 56 công chức chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.Báo An Toàn Giao Thông kể: Sau cú húc đuôi container, 2 thanh niên ngã văng xuống đường khiến 1 người tử vong tại chỗ....vào khoảng 21h tối 10/11, xe máy mang BKS: 60B9-01561 do một thanh niên điều khiển chở theo bạn lưu thông trên QL1 hướng ngã tư Vũng Tàu về TP.HCM. Khi vừa lên cầu Đồng Nai đoạn qua phường An Bình (TP. Biên Hòa) thì bất ngờ tông vào đuôi xe container mang BKS: 51C-82657 kéo theo rơmoóc BKS: 51R-18201 lưu thông cùng chiều phía trước.Báo Tiền Phong kể: Xôn xao đóng tiền ở Trường THCS Thanh Xuân, phụ phí gấp 10 học phí....Theo phản ánh của phụ huynh trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tại buổi họp phụ huynh, nhà trường thông báo nhà trường sẽ sớm được thành phố phê duyệt đề án trường chất lượng cao. Nhưng đến đầu tháng 11 này, nhà trường phát thông báo về cho phụ huynh mức thu tiền học phí và các loại tiền khác.Đáng lưu ý, mức tiền học phí với chương trình chất lượng cao tăng từ 1.500.000đ/tháng năm học trước lên 1.950.000đ/tháng. Đặc biệt, trong thông báo này, trường truy thu học phí tính từ giữa tháng 8/2018 đến hết tháng 11/2018.Báo Nhân Dân kể: Giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch... Nên sử dụng bàn chải tre...Để giữ gìn môi trường, việc bạn cần làm là mang theo một chai nước có thể tái sử dụng, sẽ giúp làm giảm lượng khí thải gây hại hoặc nếu sử dụng nước đóng chai, bạn nên bỏ rác đúng nơi quy định để tiện cho việc thu gom, tái chế...Nỗi lo ô nhiễm môi trường không kém khi nhắc đến bàn chải làm từ nhựa. Phần lớn, tại các nhà nghỉ, khách sạn đều trang bị sẵn đủ cho khách lưu trú, tuy nhiên, hãy là vị khách thông thái, bạn hãy đem theo mình một chiếc bàn chải tre, vừa thân thiện với môi trường, lại giúp cải thiện sức khỏe răng miệng cho người sử dụng.Bao Pháp Luật kể: TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Yang Qing (SN 1972, người Trung Quốc, quốc tịch Mỹ) 9 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.Theo cáo trạng, với mục đích vào Việt Nam để rút tiền bất hợp pháp...Từ 13h đến 16h30’ ngày 30-6-2015, Yang Qing đã thực hiện 50 giao dịch chuyển tiền từ 42 tài khoản (đã trộm cắp được) đăng ký ở 2 ngân hàng tại Mỹ. Tổng số tiền giao dịch thành công là 1.553.800.000 đồng (=68,500 USD).Bản tin ICT News kể: Go-Jek, startup công nghệ giá trị lớn nhất Indonesia đang chuẩn bị mở rộng ra khắp ASEAN, sau thị trường quốc nội và Việt Nam dưới tên Go-Viet...Go-Jek đang chuẩn bị triển khai hoạt động ngoài lãnh thổ Indonesia, nơi mà dịch vụ đi chung xe máy khởi đầu vào năm 2010. Công ty hiện tại đang cung cấp dịch vụ giao đồ ăn, tới chuyển thuốc y tế không cần đơn và dịch vụ massage theo nhu cầu trên ứng dụng siêu việt của mình, theo hướng đi mà nhiều ông lớn Trung Quốc xây dựng nền tảng trực tuyến của mình cho nhiều dịch vụ chung để phục vụ khách hàng.Báo SGGP kể: Tỷ lệ sinh sản toàn cầu giảm một nửa từ năm 1950, nhưng dân số vẫn đang tăng lên là một phần kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Lancet.Số con trung bình của một phụ nữ giảm từ 4,7 (tính những bé sống sau khi sinh) vào năm 1950 xuống còn 2,4 vào năm 2017.