LHQ Viện Trợ Nhân Đạo Bắc Hàn

NEW YORK -- Cơ quan UNICEF của Liên hiệp Quốc được phép hỗ trợ vật phẩm nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.Bản tin KBS ghi rằng theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã cho phép Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ vật phẩm nhân đạo cho Bắc Triều Tiên với tổng trị giá tối thiểu khoảng 460.000 USD.Theo nội dung đưa tin, Đại sứ Hà Lan tại Liên hợp quốc Karel Van Oostrom trong một bức thư gửi Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ngày 24/10 vừa qua cho biết Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã phê chuẩn đề nghị của UNICEF về việc miễn cấm vận với một số mặt hàng hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc.Trước đó, ngày 27/8, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã đề nghị Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên công nhận ngoại lệ đối với một số mặt hàng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, căn cứ theo nghị quyết cấm vận số 2270 và 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.UNICEF nhấn mạnh đây là những mặc hàng thiết yếu phục vụ cho các hoạt động của tổ chức này tại miền Bắc, như để tiêm phòng bệnh lao, sốt rét.Bản tin KBS cũng ghi rằng danh sách được phê chuẩn gồm 35 mặt hàng, trong đó mặt hàng có giá trị cao nhất là một máy chụp X-quang nhập từ châu Âu trị giá 74.189 USD, một máy chụp X-quang nhập từ Trung Quốc có giá trị là 39.550 USD. Ngoài ra, danh sách còn có một xe tải đông lạnh nhập từ Trung Quốc trị giá 55.000 USD, dùng để vận chuyển dược phẩm tiêm phòng từ sân bay tới các cơ sở bảo quản dược phẩm tại miền Bắc.Danh sách còn có 5 máy móc dành cho phòng thí nghiệm, 5 thiết bị điện cho phòng thí nghiệm, 1 camera kỹ thuật số dùng trong bệnh viện, 2 thiết bị bảo quản vắc-xin nhiệt độ thấp, 1 tấm pin năng lượng mặt trời, 13 dụng cụ phòng mổ, như đèn dùng trong phòng phẫu thuật.