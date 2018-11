Chết Vì Say Rượu Lái Xe Nhiều Nhất Ở Cali: Hesperia, Hemet

Hesperia: 5.18 người chết do DUI tính theo mỗi 100,000 cư dân. Hemet: 5.09 chết do DUI/100,000 cư dân. Bakersfield: 4.60 chết do DUI/100,000 cư dân. San Bernardino: 4.45 chết do DUI/100,000 cư dân. Paramount: 4.31 chết do DUI/100,000 cư dân. Lancaster: 4.04 chết do DUI/100,000 cư dân. Sacramento: 3.79 chết do DUI/100,000 cư dân. Pittsburg: 3.69 chết do DUI/100,000 cư dân. Pomona: 3.58 chết do DUI/100,000 cư dân. Riverside: 3.40 chết do DUI/100,000 cư dân.

SACRAMENTO, CALIF. – California đứng hạng 37 trên toàn quốc về tử vong do lái xe trong lúc say rượu (DUI) và một số thành phố có tỉ lệ chết vì DUI cao gấp 2 lần mức trung bình của tiểu bang, theo một nghiên cứu mới cho thấy.Theo nghiên cứu được thực hiện bởi trang mạng ValuePenguin.com, các thành phố có kích thước trung bình trong Tiểu Bang Vàng có nguy cơ lớn nhất.Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều thành phố trung bình, như Barstow, Desert Hot Springs và San Pablo trung bình có hơn 10 chết vì DUI tính theo mỗi 100,000 cư dân trong những năm gần đây, hay gấp 10 lần hơn mức trung bình của tiểu bang.Nghiên cứu cũng cho thấy rằng 5 thành phố tại California, như Vista, Hemet, Delano, Murrieta, và Pittsburg chứng kiến tỉ vong do DUI gia tăng từ 140 tới 700% từ năm 2012 tới 2017.Từ năm 2012 rới 2017, hơn 5,500 người chết từ tai nạn do say rượu lái xe tại California. Trong số các thành phố có dân số ít nhất 50,000 cư dân, Hesperia có tỉ lệ tử vong do DUI cao nhất tính theo đầu người tại California, với tỉ lệ cao gần gấp đôi tỉ lệ tại Las Vegas. Tuy nhiên, các thành phố khác tại Miền Nam California – gồm San Bernardino, Pomona, và Riverside – cũng có tỉ lệ tử vong do DUI tương tự, đó là hơn gấp đôi mức trung bình trên toàn tiểu bang.Sau đây là 10 thành phố lớn có tỉ lệ tử vong do DUI cao nhất: