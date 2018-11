Hội Tâm Thần Mỹ: 10 Tiểu Bang Căng Thẳng Nhất

New Jersey Georgia Florida California New York Louisiana Maryland North Carolina Virginia Mississippi.

Mức độ căng thẳng đang gia tăng trên khắp nước Mỹ. Theo thăm dò được bảo trợ bởi Hội Tâm Phân Học Mỹ (APA), gần 40% người báo cáo cảm thấy có nhiều lo lắng hơn trong năm 2018 so với năm trước.Nhưng căng thẳng còn cao hơn tại một số tiểu bang khác.Để hoàn tất việc xếp hạng, bộ phận nghiên cứu đã chấm điểm mỗi tiểu bang trong nước Mỹ theo 6 thể loại: thời gian lái xe đi làm, tỉ lệ thất nghiệp, giờ làm việc, sự đa dạng dân số, giá nhà so với mức thu nhập, và tỉ lệ cư dân không có bảo hiểm. Sau khi chọn lọc qua các tài liệu từ Thăm Dò Cộng Đồng Người Mỹ của Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ từ năm 2012 tới 2016, họ đưa tới kết luận 10 tiểu bang đứng đầu là nơi mà mức độ căng thẳng cao nhất.New Jersey đứng đầu bảng bởi vì chiều dài thời gian lái xe đi làm, giờ làm việc nhiều, và nhà cửa giá cao so với mức thu nhập. Georgia, với tỉ lệ thất nghiệp và không có bảo hiểm cao, đứng hạng thứ 2. Và dù tất cả các tiểu bang ven biển nắng đẹp, cư dân của Florida và California vẫn có nhiều căng thẳng, với các tiểu bang xếp hạng thứ 3 và thứ 4, theo thứ tự.Sau đây là 10 tiểu bang căng thẳng nhất nước Mỹ: