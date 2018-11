Cảnh Giác: Chết 100.000 Dân VN/Năm

HANOI -- Người dân Việt Nam cần quan ngại về bệnh tim mạch vành... vì chết trung bình 100.000 người/năm tại Việt Nam.Tự điển Wikipedia ghi rằng Bệnh tim mạch vành (BTMV) là tên gọi cho một số bệnh tim do mạch máu vành tim bị nghẽn đưa đến tình trạng cơ tim bị thiếu dưỡng khí. Các tên gọi khác của bênh này là bệnh mạch vành, bệnh động mạch vành, bệnh tim do xơ vữa động mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ...Đau thắt ngực (ĐTN) là triệu chứng thường gặp và điển hình của bệnh mạch vành.Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận thống kê rằng tại Việt Nam, cứ 46 người lại có một người mắc bệnh tắc động mạch vành. Mỗi năm, ước tính khoảng 100.000 bệnh nhân tử vong vì bệnh lý này.Bác sĩ Nguyễn Đức Hưng (Phó khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tim Hà Nội), cho biết số lượng người mắc bệnh ngày càng có chiều hướng gia tăng theo từng năm và trẻ hóa về độ tuổi. Trước kia, bệnh lý thường xuất hiện ở lứa tuổi trung niên ngoài 40. Hiện tại, nhiều đối tượng mắc bệnh ở độ tuổi rất trẻ.Tắc động mạch vành là một tổn thương mạch máu mạn tính, tiến triển theo thời gian. Mạch vành chính là mạch máu nuôi tim. Thực tế, mỗi người đều có 3 loại mạch máu: động mạch liên thất trước, động mạch mũ, động mạch vành phải. Về cơ bản các động mạch này cấp máu độc lập với nhau cho mỗi vùng cơ tim. Theo thời gian kết hợp với các bệnh lý thứ phát như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc mỡ máu, các mạch máu sẽ dần dần biến đổi từ bình thường, hẹp nhẹ, hẹp vừa, hẹp nặng đến tắc hoàn toàn.Khi tắc mạch, vùng cơ tim chi phối sẽ không được nuôi dưỡng, dẫn đến chết cơ tim. Bác sĩ Hưng nhấn mạnh nếu không tái thông mạch máu kịp thời, bệnh nhân sẽ bị rối loạn nhịp gây nguy hiểm tính mạng hoặc suy tim.Thậm chí, sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bệnh nhân vẫn có thể phải gánh những hậu quả nghiêm trọng do bệnh tiến triển thành suy tim, trở thành gánh nặng lớn và dai dẳng cho gia đình và xã hội, đặc biệt là những bệnh nhân trong độ tuổi lao động.Vì vậy, việc phòng, tránh và phát hiện sớm đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, duy trì chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh là ưu tiên hàng đầu. Thực đơn gồm cá, rau, củ, quả luộc hoặc hấp sẽ giúp trái tim khỏe mạnhBản tin Zing ghi rằng theo bác sĩ Hưng, bữa ăn cần phối hợp nhiều loại thực phẩm nhưng phải cân đối 4 nhóm: đạm, đường, tinh bột, vitamin và khoáng chất.Cụ thể:- Ăn nhiều rau, quả và ngũ cốc. Tuy nhiên, riêng với hoa quả, nên hạn chế chọn loại có độ đường cao.- Tăng cường các loại thực phẩm tươi. Ăn nhiều rau củ, giảm thịt, ưu tiên các loại thủy sản.- Ăn các loại cá, có chứa Omega 3. Đối với thịt, nên chọn loại thịt trắng, không có mỡ. Thịt gia cầm nên bỏ da vì chứa nhiều cholesterol.Đặc biệt, Zing ghi lời dặn rằng "Hút thuốc lá, thuốc lào cũng làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch. Do đó, muốn phòng bệnh, chúng ta buộc phải bỏ thói quen có hại cho sức khỏe này và tránh hút thuốc lá thụ động, nhất là những bệnh nhân đã làm can thiệp hoặc mở động mạch vành", bác sĩ Hưng cho hay.Bên cạnh đó cần tập thiền để giảm căng thằng: Căng thẳng trong cuộc sống và công việc cũng là một yếu tố khiến mạch máu dễ tổn thương hơn, dễ trở nên mất ổn định dẫn đến tình trạng tắc mạch vành cấp cứu. Do đó, chúng ta nên làm những công việc giúp giảm căng thẳng như tìm niềm vui trong âm nhạc, thay đổi không khí hay tham dự lớp yoga để nâng cao khả năng chịu đựng stress và nâng cao tinh thần.Ngoài ra, bản tin cũng nói là hãy tập thể dục đều đặn, vừa sức.