Sài Gòn: Một Số Chỗ Bán Bánh Tráng Trộn Ngon Nổi Tiếng

Một chỗ trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) bán bánh tráng trộn vô bịch sẵn.Đối với nhiều người, bánh tráng trộn là một trong những món ăn vặt ưa thích nhất ngay từ thuở ấu thơ cho đến thời trưởng thành. Hiện nay, bánh tráng trộn và trà sữa đang giữ ngôi vị đẩu bảng trong những món ăn vặt ưa chuộng nhất của giới sinh viên, học sinh và công/tư chức trẻ, theo theo Foody.vn.Ở Sài Gòn ngày trước, bánh tráng trộn chỉ được bán ở những đôi quang gánh, xe đẩy, xe Honda, xe đạp… rong ruổi khắp các nẻo đường và hay có mặt trước cổng các trường học, công viên, rạp hát. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trước nhu cầu sinh hoạt và thị hiếu người tiêu thụ ngày càng được nâng cao, bánh tráng trộn dẩn hồi được “thăng hoa” trong phong cách chế biến, giúp làm phong phú thêm danh sách những món ăn vặt được làm từ bánh tráng. Theo đó, dân ghiền bánh trán trộn thường trao đổi nhau danh sách các chỗ bán bánh tráng trộn nổi tiếng là ngon nhất Sài Gòn.Theo Foody.vn., phải kể đến đầu tiên là chuỗi cửa hàng ăn vặt Aiya. Được khen là nơi “ăn vặt siêu sạch, siêu sành điệu”, Aiya chủ trương dùng các nguyên liệu đơn giản để làm bánh tráng trộn, như: muối tôm, trứng cút, khô bò, khô mực, khô bò đen, tắc, xoài bằm. Cái hay ở đây là với một ít nước khô bò và sa tế trộn vào, tất cả những nguyên liệu này lại hòa hợp một cách kì lạ và tạo nên hương vị hài hòa đặc trưng khó quên của món bánh tráng trộn nhãn hiệu “Aiya”.Kế đó, chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ, bánh tráng trộn trước cổng trường đại học Bách Khoa (đường Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình) là địa điểm quen thuộc không chỉ với sinh viên trường này mà đối với những ai đã từng ăn qua một lần cũng đều trở lại để mua thêm một lần, rồi lại một lần nữa. Cũng với những nguyên liệu quen thuộc nhưng bánh tráng lại khá nhiều với giá rẻ, phù hợp ăn vặt tầm giờ chiều. Bánh tráng ở đây được bỏ khá nhiều ớt và dầu, ai không không thích ăn quá nhiều dầu hay không ăn cay được thì nhớ dặn người bán...Foody.vn. giới thiệu thêm một chỗ rất dễ tìm nữa, đó là bánh tráng trộn ở khu vực Công trường Quốc tế, Quận 3, thường được gọi là Hồ Con Rùa. Giá chung chung ở đây là 15,000 – 20,000 đồng/bịch nhưng mỗi người bán đều có cách “trộn” bánh riêng, không hề giống nhau, không theo khuôn khổ nên lại tạo ra nhiều hương vị khác nhau. Hơn thế, nhiều người thích đến Hồ Con Rùa để vừa ngồi nhấm nháp bịch bánh tráng trộn vừa ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm.Cũng nằm ngay khu ăn vặt Hồ Con Rùa có bánh tráng trộn Bà Chảnh rất đặc biệt, bánh thì mềm, khô ngon, có nem và đậu phộng, không nhiều khô như bánh ở Chú Viên nhưng trộn kĩ, nước khô bò ngon và thấm. Về giá thì 15,000 đ./bịch, bịch đặc biệt 20,000đ./bịch (nhiều khô hơn và thêm một cục nem).Theo ghi nhận của Foody.vn., ở đường Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, cũng với mức giá chung chung 10,000 – 22,000 đồng/bịch, dẩn hồi đã xuất hiện nhiều chỗ bán bánh tráng trộn thật ngon, như: Cô Long, Cô Thảo, Chú Viên.Cùng mang tên thân thương, dễ nhớ thì bên đường số 11, Quận 4 có quán Dì Hồng, chỉ có vài ba chiếc bàn con con ngoài vỉa hè nhưng khách thì đến không ngớt bởi có món bánh tráng cuốn rất ngon. Đương nhiên phần lớn chỗ nào bán bánh tráng trộn cũng có bánh tráng cuốn, nhưng riêng cô Hồng thì cuốn bánh tròn, dài, nhỏ nhỏ, rất dễ thương. Đặc biệt là nước chấm, chua chua của me và béo béo của sốt mayonnaise.Có lẽ bánh tráng cuốn là một cách chế biến cách điệu từ bánh tráng me Tây Ninh nguyên thủy, nhưng người bán tinh tế như dì Hồng lại thêm một ít mayonnaise để trung hòa vị chua của me, lại thêm cái beo béo hấp dẫn, Foody.vn nhận xét.