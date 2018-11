Đài Loan: Còn Lâu Bỏ Điện Than

TAIPEI, Đài Loan -- Có thể ngưng xài điện than được không, Đài Loan tranh cãi về viễn ảnh này.Đến năm 2030 chấm dứt sử dụng điện than? Ông Tăng Văn Sinh nói: sẽ gặp khó khăn khi hiện thực hóa.Bản tin RTI ghi rằng vào ngày 8-11 Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Bảo vệ Môi trường tại Viện Lập Pháp cùng thẩm tra “Dự thảo Luật thúc đẩy xứ sở giảm thải carbon và không điện than”; chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy năm 2025 tiến đến mục tiêu xứ sở phi hạt nhân, mà gần đây Đài Loan đang bước vào mùa thu đông đón đầu những đợt ô nhiễm không khí trầm trọng, cho nên, Ủy viên Lập pháp thuộc Quốc Dân Đảng Giang Khải Thần đề xuất “Dự thảo Luật thúc đẩy xứ sở giảm thải carbon và không sử dụng nhiệt điện chạy than”, yêu cầu chính phủ nên từng bước đưa ra quy định rõ ràng để hạ thấp tỷ lệ của hỏa lực phát điện, đồng thời mượn kinh nghiệm của Canada và Anh Quốc khởi động Liên Minh rời khỏi điện than, đến năm 2030 ngưng sử dụng than để phát điện.Ngày 8-11 Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh trả lời rằng, đa số thành viên nằm trong Liên minh rời khỏi điện than có đến hơn 1/3 phát điện chạy than chiếm tỷ lệ chưa đạt hơn 10%, Hòa Lan đạt tỷ lệ cao nhất cũng chỉ chiếm khoảng 34%, nếu muốn đạt mục tiêu chấm dứt sử dụng điện than vào năm 2030, tin tưởng các nước đều chiếu theo tỷ lệ phân phối phát điện trước mắt để cân nhắc thận trọng. Đối với Đài Loan mà nói, trên mặt thúc đẩy và hiện thực rõ ràng còn gặp nhiều khó khăn.Ông Tăng Văn Sinh cho biết: “Như ở Đài Loan, trong niên khóa này hiện nay chúng ta đại khái là chiếm hơn 45%, chúng tôi đang liên tục cho giảm xuống, tới năm 2025 sẽ giảm xuống còn 30%, tuy nhiên trong vòng 5 năm cho giảm liên tục đến 0%, chúng tôi nhận xét về mặt thúc đẩy và trên thực tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn.”