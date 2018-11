Mỹ: Sẽ Trừng Phạt Iran Đến Khi Không Xuất Cảng Được Dầu Thô

PARIS - Cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump tuyên bố “Iran sẽ thấy 1 số trừng phạt khác nữa.”Tiếp xúc nhà báo tại thủ đô Pháp, cố vấn John Bolton cho biết: 2 đợt trừng phạt đã qua, gần đây nhất công bố hôm thứ Hai, có hiệu quả đáng kể với kinh tế Iran và các hoạt động mở rộng ảnh hưởng của Iran. Ông nói thêm “Quý vị sẽ thấy thêm nhiều trừng phạt, và trừng phạt chặt chẽ hơn”.Khi được hỏi về mục đích trừng phạt, cố vấn Bolton xác nhận có yếu tố khủng bố và chống khủng bố - ông nhắc lại các hoạt động can thiệp của Iran tại Syria, Iraq và Yemen.Theo lời ông, Iran sẽ bị trừng phạt đến mức hết xuất cảng dầu thô để thu ngoại tệ hậu thuẫn các chương trình nguyên tử, phi đạn và can thiệp ngoại nước.