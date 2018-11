Austria: Điều Tra 1 Đại Tá Nghi Làm Gián Điệp Cho Nga

VIENNA - Chính quyền Austria đang tìm câu trả lời về nghi án 1 đại tá lục quân làm việc do thám cho Nga.Ngoại trưởng Kneissl mời ĐS Nga tới hỏi chuyện và quyết định bãi bỏ chuyến đi Moscow.Thông tấn DW tường thuật: Thủ Tướng Sebastian Kurz loan báo hôm Thứ Sáu: 1 cựu đại tá chuyển thông tin cho Moscow từ nhiều thập niên, đã về hưu từ 5 năm. Ông này có thể bắt đầu làm việc cho tình báo Nga từ thập niên 1990.Tin từ Moscow cho biết: ngoại trưởng Lavrov tỏ ý ngạc nhiên khó chịu với yêu cầu giải thích của Vienna.ĐS của Austria tại Moscow đã bị mời tới Bộ ngoại giao Nga để hỏi.Thủ Tướng Kurz nhấn mạnh: hoạt động do thám của Nga là không thể chấp nhận – ông Kurz cũng nhắc lại vụ 4 điệp viên Nga bị Hòa Lan tống xuất 7 tháng trước vì mưu định tấn công mạng của tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) bản doanh đặt tại The Hague.Bộ trưởng quốc phòng Mario Kunasek cho hay: vụ đại tá làm gián điệp cho Nga bị khám phá vài tuần trước đây, trong trao đổi thông tin với Liên Âu.