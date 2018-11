Google Dùng Dark Mode Để Tiết Kiệm Pin Cho Smartphone

Màn hình OLED có một số ưu điểm so với màn LCD truyền thống trên smartphone, một trong số đó chính là tiết kiệm pin khi hiển thị màu đen. Do các pixel của tấm nền OLED sẽ tắt hoàn toàn khi hiển thị màu đen, nên giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ. Điều đó cũng đúng với iPhone.Khoảng đầu tháng 11/2018, chính Google cũng đã xác nhận rằng chế độ Dark Mode, mới ra mắt trên Android 9.0 Pie, có thể giúp tiết kiệm pin hơn trên smartphone Android. Google đã đưa ra dữ liệu so sánh giữa việc tiêu thụ điện năng của màu nền trắng và màu nền đen.Có thể thấy sự khác biệt rất lớn giữa màu nền trắng và màu nền đen, trong việc tiêu thụ điện năng. Điều đáng nói là các ứng dụng của Google trên Android đều có màu nền trắng. Tuy nhiên, có vẻ như Google đã nhận thấy giá trị của chế độ Dark Mode.Các ứng dụng YouTube and Android Messages cũng đang được đưa chế độ màu nền tối vào. Android 9.0 Pie cũng cho phép người dùng chọn chế độ Dark Mode, nhưng chỉ áp dụng đối với một số menu, khung thông báo và quick settings. Google vẫn chưa áp dụng Dark Mode cho toàn bộ hệ thống của Android.Ứng dụng YouTube với chế độ Dark Mode cho thấy khả năng tiết kiệm pin tuyệt vời, đặc biệt là ở độ sáng tối đa. Sự khác biệt lên đến 60%, so với việc để màu nền trắng thông thường. Do đó, Dark Mode không chỉ giúp giao diện ứng dụng đẹp hơn, đỡ mỏi mắt hơn, mà còn giúp tiết kiệm pin đáng kể.Nguoivietphone.com.