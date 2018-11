VC Ra Độc Chiêu Mời Nhạc Sĩ Việt Kiều

SAIGON -- Nhà nước CSVN ra độc chiêu nghị quyết 36: trải thảm đỏ mới các nhạc sĩ hải ngoại về...Báo SGGP có bản tin nhan đề “Cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975 được áp dụng trực tuyến” cho biết đối tượng chiêu dụ nhắm vào các nhạc sĩ Việt kiều.Bản tin viết:“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin “Cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài” có thể gửi qua mạng Internet các hồ sơ, tài liệu điện tử liên quan đến thủ tục này qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL (dichvucong.bvhttdl.gov.vn).Trước đây, để xin cấp phép, tổ chức và cá nhân phải mang đơn và hồ sơ, tài liệu đến nộp trực tiếp tại địa chỉ của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Điều này đã gây khó khăn và vất vả cho tổ chức, cá nhân rất nhiều do phải đi lại nhiều lần để hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép. Gây tốn kém chi phí đi lại cũng như làm tăng các chi phí xã hội.Nhờ có hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.bvhttdl.gov.vn, tổ chức và cá nhân xin cấp phép có thể đăng ký hoặc đăng nhập (trường hợp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống) và gửi đơn, hồ sơ, tài liệu điện tử theo mẫu được niêm yết (có thể tải về từ hệ thống). Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để Công dân biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ thẩm định hồ sơ, nội dung tác phẩm và cấp giấy phép phổ biến tác phẩm. Trường hợp không cấp giấy phép sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”Thực tế, xin phép phổ biến các ca khúc trong nước không cần thiết, vì bây giờ đã có các mạng xã hội như FaceBook và YouTube, nơi các nhạc sĩ có thể phổ biến tự do. Tuy nhiên, chính thức để in nhạc, và hát công khai tại các quán nhạc và các buổi trình diễn ở Việt Nam hiển nhiên là cần giấy phép.Lẽ ra các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và của các phong trào Hướng Đạo, Du Ca cần phổ biến càng nhiều càng tốt, vì thích hợp cho giới trẻ. Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã khuất núi, không rõ ai là người nắm bản quyền thừa kế...