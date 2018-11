Bussy Saint Georges Tối 6/11: ‘Không Quốc Gia Tộc Kinh, Không Tàu Cộng, Không….’!

Mang biểu ngữ phản đối người lạ mua đất để “phục hưng” tộc Kinh.Nguyễn Thị Cỏ MayNhựt báo Pháp Le Parisien, ấn bản địa phương (06/11/18, Seine et Marne, Bussy Saint Georges), vào cuộc. Vì báo chí Pháp chẳng mấy khi để ý chuyện Việt nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi Đỗ Mười chết, báo chí Pháp tuyệt nhiên không có một lời!Vế chuyện «Tộc Kinh ở Bussy Saint Georges», ký giả Alexandre Métivier làm một cái tựa rất bắt mắt: “Bussy Saint Georges: đang tranh cãi mạnh, Thị trưởng đính chánh không có sự Phục hưng Tộc Kinh”.Ngày 21/05/2018, Thị trưởng Yann Dubosc nhận từ tay những đại diện sắc tộc kinh 7 là cờ. Nhà báo viết «kinh là sắc tộc lớn ở Việt nam», có lẽ có ý muốn nói “người Kinh” là người sanh sống ở đồng bằng để phân biệt với người sanh sống ở miền núi là “người Thượng”? Những người Tàu lại huênh hoang rằng dân tộc Kinh của họ phục hưng và Bussy Saint Georges là “cái nôi của sự phát triển này”. Vidéo quay buổi lễ được phổ biến gần đây đã làm cho cộng đồng người Việt nam ở vùng Paris sửng sốt và tức giận.Ông Hoài Thanh Nguyễn, Hội trưởng Hội Ái hữu Người Việt tại Bussy, phản đối: “Chúng tôi chống cách gọi dân tộc Việt nam bằng săc tộc Kinh bởi vì trong lịch sử Việt nam, tộc Kinh hay người Kinh không có! Người Tàu luôn luôn muốn coi chúng tôi là một thứ dân tộc dưới họ. Người Tàu, thay vì mua đất như những nhà đầu tư bình thương khác, lại muốn mua đất để xây dựng một khu thương mại và lãnh thổ cho tộc Kinh. Nhưng chúng tôi đã có một xứ sở rồi và đó chính là Việt nam!”Ông Yann Dubosc quả quyết “Không có gì đã ký hết cả. Tôi tiếp những nhà đầu tư Tàu và tùy theo dự án của họ, tôi đòi hỏi một văn thư và phải có những bảo đảm tài chánh. Nay họ chưa đệ nộp hồ sơ chánh thức. Nhưng nếu đó là một dự án nặng về văn hóa chớ không phải kinh tế, thì chuyện sẽ không thành. Và chuyện khác cũng không có luôn. Đó không phải là mục tiêu của chủ trương ở Bussy”.Những lời này của ông Thị trưởng không thấy trên vidéo. Vấn đề sẽ được thảo luận tại buổi họp Hội đồng Thị xã vào tối thứ ba 6/11/18, lúc 19 giờ 30.Người Việt nam vùng Paris hẹn nhau kéo tới tham dự và có cơ hội sẽ chất vấn ông Thị trưởng.Vậy là thành công?Cộng đồng người Vìệt nam tham dự buổi họp Hội đồng Thị xã Bussy Saint Georges tối 6/11 để đưa ra nguyện vọng là không có vấn đề gán ghép người Việt nam về với «Tộc Kinh» mà «Việt nam» là Vìệt nam, là một Dân tộc, một Quốc gia độc lập từ thế kỷ X. Tộc Kinh chỉ là một số nhỏ người Vìệt nam ở Đồ sơn, Hải phòng, từ thế kỷ XVI, di dân qua sanh sống vùng Tam Đảo, trên lãnh thổ tỉnh Quảng tây của Tàu, cách Mong cái của Việt nam 25 km và ngày nay, trở thành 1 trong 56 sắc tộc thiểu số nhỏ hơn hết ở Tàu vì chỉ gồm có 22000 người. Những người lớn tuổi còn nói được tiếng Việt nam, còn giữ ít nhiều phong tục tập quán dân tộc. Nếu có sáp nhập thì chính những người này trở về với quê hương Việt nam gốc của họ.Nhưng Tàu cộng và VC, một mình không chủ động thực hiện âm mưu xóa bỏ sạch lịch sử Việt nam chống cộng sản được, nhứt là xóa bỏ Cộng đồng Người Việt nam Hải ngoại, nên phải mượn những tên Việt gian, đúng ra chúng là những tên Hán ngụy bởi chúng không còn Việt trong người của chúng nữa, tiếp tay. Cái Hội của Trần Nghĩa Hiệp, với tôn chỉ «Tạo điều kiện cho những người gốc Tàu và Việt Nam tham gia trong việc phát triển kinh tế và xã hội của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa và nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã thể hìện rõ điều đó. Trần Nghĩa Hiệp không thể chối cãi sự thật làm tay sai phục vụ Tàu cộng và Vc thực hiện âm mưu chánh trị của họ từng bước thủ tiêu Việt tộc, sáp nhập Việt tộc vào với Kinh tộc trở thành một trong 56 sắc tộc thiểu số của Tàu. Cả 2 cùng hoàn cảnh sống xa xứ, cùng mang quốc tịch ngoại quốc, giờ đây cùng tìm về chung nguồn cội! Một âm mưu thật vô cùng ác độc!Sau phần thảo luận chương trình làm việc định kỳ của Thị xã, quả thật ông Thị trưởng đề cập tới vấn đề «Tộc Kinh và bán đất cho người Tàu». Bà Chantal Brunel, cựu Dân biểu và cựu Thị trưởng, vội can thiệp, cắt ngang phát biểu của ông Thị trưởng nhưng sau đó, ông ôn tồn tiếp tục và xác nhận trước Hội đồng Thị xã và lối 60 người Việt nam kéo tới tham dự để chờ nghe ý kiến của ông Thị trưởng: «Không có Quốc gia Tộc Kinh tại Bussy Saint Georges, không có bán đất, không có ký một văn kiện nào hết,cũng chưa có hồ sơ của người Tàu mua đất nộp, …»!Nhưng tại sao?Trong phần chất vấn, bà Brunel có đặt câu hỏi «Tại sao chuyện này xảy ra từ hôm 21/5 và vẫn dấu kín cho tới nay, người Việt nam biết và phơi bày ra?»Ông Thị trưởng không trả lời hay chưa kịp trả lời. Và ông tiếp tục nhấn mạnh là «không có…, không có…, không … ». Bà con ta vội hô to những khẫu hiệu «Việt nam là Việt nam! Không có Kinh gì hết!», «Không có Quốc gia Kinh ở Bussy Saint Georges!», «No more China!” vừa đưa lên những biểu ngữ.Ông Thị trưởng không phát biểu tiếp được mặc dầu có muốn trả lời câu hỏi «Tại sao …? » của bà Brunel và cũng là điều thắc mắc của nhiều người Việt nam theo dõi vụ việc này từ hơn tuần nay.Phòng hợp của Thị xã bắt đầu mất trật tự và ồn ào. Ban an ninh vội tắt đèn. Vài phút sau, cảnh sát tới đưa mọi người ra ngoài.Họ đứng trước Thị xã, có vài người còn tiếp tục la khẫu hiệu, tay vẫy cao tấm biểu ngữ. Có một số người Pháp của đảng đối lập, tới ủng hộ bà Brunel, tỏ ra bất mãn vụ ông Thị trưởng và 3 Phó mang cờ Pháp, rước người Tàu vào Thị xã, tổ chức lễ giới thiệu dự án lập “Kinh đô Quốc gia Tộc Kinh” hôm 21/5/18 mà họ không biết gì hết. Có người, sau khi hiểu chuyện, bất mãn, đã buộc miệng “Traitres” (phản bội)!Có nhà báo 77 (báo địa phương tỉnh 77) là một người đầu bạc, mang thẻ “Báo chí 77” (Presse 77) tới theo dõi, chụp hình, ghi chép buổi họp của Hội đồng Thị xã, vụ biểu tình bỏ túi của Bà con ta, phỏng vấn vài người Việt trước Thị xã.Bà con người Việt tức giậnVidéo ghi buổi lễ tại Thị xã Bussy Saint Georges hôm 21/05/18 phát tán rộng rãi sau ngày 28/10/18 trình chiếu tại nhà thờ Choisy nên nhiều người xa gần, cả ngoại quốc, được coi qua. Ai cũng bất mãn khi nghe tên Tàu đại diện Quảng đông lên lớp lấy được một cách dốt nát lịch sử Vìệt nam, để kêu gọi người Việt nam sớm trở về nguồn gốc “Đồng văn, đồng chủng” từ ngàn xưa của mình: “Tộc Kinh là 1 tộc trong 56 dân tộc của Trung hoa. Dân tộc Kinh của chúng tôi trước nay vẫn ở vùng Quảng tây. Chúng tôi vốn là một dân tộc thuộc dòng quí tộc được dân tộc Mãn Châu nhà Thanh cho trở thành Vương quốc An Nam độc lập vào năm 1884-1885, tức là nước Việt Nam ngày nay".Nhưng người Việt nam nào học qua lịch sử chương trình Trung học Đệ I cấp đều biết năm 1882, Pháp hạ thành Hà nội lần thứ 2. Đó là một phần của cuộc chiến tranh Pháp Việt (1858-1884) diễn ra ngày 25 tháng 4 năm 1882. Đây là trận đánh giữa quân Pháp dưới quyền chỉ huy của Đại tá Hải quân Henri Rivière đánh thành Hà Nội, với lực lượng quân đội triều đình do Tổng Đốc Hoàng Diệu chỉ huy. Kết quả thành Hà Nội thất thủ nhanh chóng chỉ sau vài giờ nổ súng, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn. Vua Dực Tông vội sai sứ sang Tàu cầu viện. Nhà Thanh nham hiểm sai Tạ Kinh Bửu, Đường Cảnh Tùng, Từ Diên Húc đưa quân Tàu qua, không phải để giúp Việt nam đánh Pháp, mà lợi dụng cơ hội chiếm đóng Bắc ninh và Sơn tây, đợi khi có biến thì chiếm lấy mấy tỉnh phía Bắc sông Hồng.Năm 1884, Triều Đình Huế ký hòa ước công nhận sự bảo hộ của Pháp.Năm 1885, Pháp mang quân lên Bắc kỳ để thu lại Lạng sơn-Cao Bằng-Lao Kay đang bị Tàu chiếm đóng. Trận chiến kéo dài khiến cả Pháp và Tàu đều bị thiệt hại nặng nề. Vua Tàu thấy chiến tranh với Pháp không có lợi bèn truyền lệnh cho quân Tàu rút lui hết về Tàu (Trần Trọng Kim, Việt nam Sử lược).Nhiều người coi phim, đọc phụ đề lời phát biểu của mấy người Tàu, càng thêm căm giận mấy tên Hán ngụy như Trần Nghĩa Hiệp, 6 Đào,…Tại sao Tàu cộng và bọn Hán ngụy chọn thành phố Bussy Saint Georges tổ chức lễ giới thiệu dự án mua đất lập quốc Kinh tộc? Bussy Saint Georges gần Paris, dễ liên lạc với Paris nhờ xa lộ A4. Dự án thực hiện được sẽ đem lại cho Tàu nhiều cái lợi quan trọng: tiền bạc, hoạt động tình báo (Nhựt báo Le Figaro, 28/10/2018, Paris), làm cho dư luận quốc tế lần lần quen chuyện Việt nam bị xóa sổ, thay thế bằng Tộc Kinh, trở thành một sắc tộc thiểu số thuộc miền Nam nước Tàu. Cái nhìn chiến lược thâu tóm Việt nam của Tàu cộng.Còn gặp nhau nữaNgười Pháp tối 6/11/18 tại Thị xã Bussy Saint Georges đã ngạc nhiên khi thấy người Việt nam tới khá đông, vào ngồi trong phòng họp với Hội đồng thị xã khá nghiêm chỉnh và khi phản đối vụ Tộc Kinh cũng lại quyết liệt. Có lẽ vì nhận thấy vụ Tộc Kinh đối với người Việt nam là một vấn đề cực kỳ quan trọng và họ lại chưa thật sự thỏa mản những câu trả lời của ông Thị trưởng nên qua hôm sau, 7/11/18, ông Chánh Văn phòng của Thị trưởng liên lạc với “Collectif Transparence”, hộp thư liên lạc giữa những người Việt nam theo dõi và chống dự án xây dựng Tộc Kinh tại Bussy Saint Georges (thành lập ngay sau ngày chiếu phim 28/10 vừa qua), để hẹn gặp nhau trong một ngày rất gần để nói chuyện với nhau thêm cho rõ và dứt khoát.“Collectif Transparence” loan tin cho nhau, hẹn gặp nhau trước giữa thành viên của Collectif để hội ý với nhau về mục tiêu thảo luận với chánh quyền Bussy. Phải gặp rộng rãi, phải có mặt ông Thị trưởng Yann Dubosc, không chấp nhận Đại diện, phải đi đến một kết thúc cụ thể.... Ngày hẹn sẽ vào tuần thứ 3 của tháng 11.Cộng đồng người Việt nam vùng Paris quyết tâm theo đuổi cuộc tranh đấu này phải thành công thật sự là không có vấn đề gán ghép Việt nam vào Tộc Kinh thành một sắc tộc của Tàu, xây dựng Quốc gia tộc Kinh ở Bussy Saint Georges.Nguyễn Thị Cỏ May