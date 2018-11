Hộ Khẩu, Rượu, Xe Đụng, Giang Hồ...

Xuân NiệmVậy là nhập hộ khẩu Sài Gòn sẽ có tiêu chuẩn cụ thể hơn, và điều kiện dễ hơn.Báo Tuổi Trẻ kể: Thống nhất tiêu chuẩn về diện tích nhà ở bình quân tối thiểu để đăng ký hộ khẩu thường trú vào nhà do mượn, thuê, ở nhờ trên địa bàn TP.SG là 20m2/người.Ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng, cho biết tiêu chuẩn 20m2 sàn nhà ở/người cũng là chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn TP.SG đến năm 2020. Người dân muốn đăng ký hộ khẩu thường trú vào TP.SG phải đáp ứng được tiêu chuẩn về chỗ ở trên.Quy định này cũng không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà ở hợp pháp của người dân, cũng không áp dụng với người tạm trú tạm trú có thời hạn hay ở trọ.Báo Pháp Luật kể: Năm 2017, người Việt tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu - tương đương 72 triệu lít cồn và gần 4,1 tỷ lít bia - tương đương với 161 triệu lít cồn.Nếu tính riêng nam giới trên 15 tuổi có sử dụng rượu, bia thì trung bình một nam giới Việt Nam tiêu thụ 27,4 lít cồn nguyên chất/năm vào năm 2010, xếp thứ hai trong các nước Đông Nam Á và thứ 29 trên thế giới. Tỷ trọng tiêu thụ cồn nguyên chất từ bia đang tăng nhanh và cao hơn từ rượu (mỗi năm sản lượng bia tăng thêm 250 triệu lít; năm 2017 người dân tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu - tương đương 72 triệu lít cồn nhưng tiêu thụ tới gần 4,1 tỷ lít bia - tương đương với 161 triệu lít cồn, bình quân mỗi người dân đã tiêu thụ khoảng 42 lít bia). Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ 3 Châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc.Infonet kể chuyện Hòa Bình: Xe bồn chở xăng va chạm xe tải, xe tải nát đầu, 2 tài xế nhập viện.Đang lưu thông trên đường, bất ngờ chiếc xe bồn chở xăng va chạm với xe tải chạy chiều người lại, khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc còn 2 chiếc xe bị hư hỏng khá nặng.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30’ sáng 09/11 tại Km 145+050, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tam Hoàn, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.Báo Người Đưa Tin kể: Cha thuê giang hồ từ TP.SG xuống miền Tây bắt con ruột....Theo thông tin ban đầu, chiều 8/11, ông Mai Văn Tư (64 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) trình báo với cơ quan công an, có một nhóm đối tượng cùng con rể ông là Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ xã An Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.SG) mang theo hung khí, xông vào nhà bắt cháu ngoại của ông là bé Đ.T.M.H. (7 tuổi) lên xe ô tô chạy về hướng tỉnh Bến Tre.Nhận được tin báo, Công an huyện Càng Long phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh và Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) vây bắt các đối tượng.Bản tin Zing kể: Cấm ép buộc người khác uống rượu, bia...Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia cấm ép buộc người khác uống, cho người dưới 18 tuổi sử dụng rượu, bia.Sáng 9/11, trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết cơ quan này cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật và nhấn mạnh thể chế hóa quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng về "phòng bệnh hơn chữa bệnh".Bản tin VTC kể chuyện tàng hình: Hàng chục ngàn ô tô 'hết đát' ở TP.SG mất dấu.Cục Đăng kiểm công bố cả nước có hàng chục ngàn ô tô "hết đát", không ít địa phương trong đó có TP.SG lại khẳng định địa bàn rất ít, vậy xe đi đâu?Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hết năm 2017, cả nước có 24.264 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó hơn 21.000 xe chở hàng, còn lại chở người; hết năm 2018, số lượng xe hết niên hạn là 19.316 xe, gồm 17.540 xe tải và 1.776 xe chở người.Số lượng thống kê chỉ tính riêng 2 năm lớn như vậy nhưng không ít địa phương, trong đó có TP.SG, lại khẳng định địa phương mình rất ít xe "hết đát"(?).Gia Đình Mới kể: Clip ghi lại cảnh một cô gái ở Hải Phòng bị nhóm người xúm vào cắt tóc lột sạch hết quần áo, đồng thời bị chửi bới, xúc phạm nặng nề khiến dân mạng phẫn nộ.Được biết sự việc xảy ra tại thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, P.T.M (36 tuổi, ngụ thôn Khôi Vỹ Hạ) cùng một số người khác đã chặn xe, lột hết quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc một người phụ nữ trên đường làng.Cô gái trong clip bị cắt tóc và lột sạch quần áo. Một đám người thi nhau vừa đánh đập vừa kéo xềnh xệch trên đường. Xung quanh là những tiếng chửi bới, miệt thị cô gái vì tội có con rồi mà vẫn cặp bồ.SGGP kể chuyện âm nhạc: Cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975 được áp dụng trực tuyến.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin “Cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài” có thể gửi qua mạng Internet các hồ sơ, tài liệu điện tử liên quan đến thủ tục này qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL (dichvucong.bvhttdl.gov.vn).Báo Người Lao Động kể, nghe có vẻ như dàn cảnh để quảng cáo: Đến TP SG, du khách Mỹ bỏ quên hơn 233 triệu đồng trên máy bay.Sau khi máy bay hạ cánh và hành khách rời khỏi máy bay, phi hành đoàn tiến hành kiểm tra an ninh an toàn theo quy trình thì phát hiện một ba lô bị bỏ quên.Tối 8-11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện Jetstar Pacific đã tiến hành trao trả lại toàn bộ số tiền và túi xách cho chủ nhân sở hữu, được xác định là ông Randy T., người Mỹ gốc Việt.Trước đó, ngày 3-11-2018, trên chuyến bay mang số hiệu BL693 từ Đà Nẵng đi TP SG, sau khi máy bay hạ cánh và hành khách rời khỏi máy bay, phi hành đoàn tiến hành kiểm tra an ninh an toàn theo quy trình thì phát hiện một ba lô bị bỏ quên ở khu vực hàng ghế số 14, bên trong có 233,7 triệu đồng tiền mặt. (khoảng 10 ngàn đôla).Báo Thanh Niên kể: Chiều 8.11, triều cường tiếp tục dâng cao ở TP.SG gây ngập sâu, khiến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân ở khu vực H.Nhà Bè khá vất vả.Theo ghi nhận vào khoảng 17 giờ, nước từ các con rạch nằm ở cạnh đường Lê Văn Lương (H.Nhà Bè) dâng cao, theo các đường cống bắt đầu trào lên, kéo dài từ xã Phước Kiển đến xã Nhơn Đức.Đến 17 giờ 30, nước tiếp tục dâng, nhiều đoạn ngập sâu khiến xe cộ chết máy hàng loạt. Đối phó với ngập, một số hộ hai bên đường lắp kính, bao cát, ván gỗ... trước cửa nhà chống nước tràn vào.Báo Pháp Luật Plus kể: Con gà đi lạc khiến cô giáo mất mạng dưới tay hàng xóm tàn ác.Bị hàng xóm mắng chửi vì con gà lạc sang vườn, nghi can Đoàn Hữu Khơi ấm ức nên đã sang nhà sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Khơi tắm rửa và quay lại hiện trường ra vẻ không liên quan, dò hỏi “đã bắt được chưa” và còn bình tĩnh xin thuốc lá hút.Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Đoàn Hữu Khơi (SN 2001, trú tại phố Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/11.