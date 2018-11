Vui Cười Thẩm Mỹ: Chỉ Có 1 Chiếc, Đang Giặt...

Tại sao phụ nữ không mặc áo nịt ngực khi ra ngoài đường phố, và những giải thích vui:- Cảm thấy được “cởi trói”.- Tại sao đàn ông không mặc áo nịt ngực mà phụ nữ phải mặc? Nam nữ bình quyền.- Áo nịt ngực bó bí, mặc cả ngày không dễ chịu chút nào.- Cây nẹp sắt của áo nịt rất khó chịu.- Giây áo nịt ngực cứ hay bị tuột xuống vai, gây khó chịu.- Cảm giác tự do.- Cảm giác tự tin.- Cảm giác rất là thoải mái khi không mặc.- Khoe ngực đẹp (tại sao không?).- Áo nịt ngực hơi mỏng, nhìn thấu như không mặc.- Làm theo ý thích thôi.- Không cần thiết phải mặc.- Chỉ là lớp mỡ, cần gì phải che? Đàn ông cũng có mà.- Vì cần thả cho bộ ngực tự do.- Cần gì thắc mắc, kệ …tui.- Quên mặc.- Lười biếng mặc.- Khôg thích mặc.- Thích được chú ý.- Chỉ có 1 chiếc, đang giặt.- Để ngực …thở.- Thoải mái và tự do.- Đâu có luật lệ nào cấm?- Phần nhiều họ là người “lưỡng tính”.ST trên Yahoo