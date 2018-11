Houston Vinh Danh GS Lê Văn Khoa: 11/11/2018 Là ‘Le Van Khoa Day’

HOUSTON, Texas (VB) -- Sylvester Turner, Thị Trưởng Thành Phố Houston, vừa đưa ra bản tuyên bố, chọn ngày 11 tháng 11/2018 là “Le Van Khoa Day” (Ngày Lê Văn Khoa) tại thành phố Houston.

Bản tuyên bố do Thị Trưởng Turner ký tên ngày 1 tháng 11/2018, công nhận rằng Ngày Lê Văn Khoa là ngày 11/11/2018 tại Houston.





Bản tuyên bố nói rằng vào ngày 11/11/2018, GS Lê Văn Khoa được vinh danh bởi tổ chức Vietnamese Culture and Science Association vì đã cống hiến cho giới trẻ trong hơn 50 năm xuyên qua giáo dục và nghệ thuật âm nhạc. Do vậy thành phố Houston biết ơn và ca ngợi GS Lê Văn Khoa về những sáng tác âm nhạc và nhiếp ảnh, và Houston gửi lời chúc tốt lành nhất cho những thành công tương lai của Giáo sư Lê Văn Khoa.



Sơ lược tiểu sử của GS Lê Văn Khoa đang trên nhiều trang mạng viết như sau:

“Ông sinh tại Cần Thơ. Ông từng đoạt Giải Văn Học Nghệ Thuật Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa cho nhiếp ảnh và âm nhạc. Ngoài ra còn có các giải thưởng, Danh Dự Tối Cao, Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh, Tâm Lý Chiến Bội Tinh, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, v..v...

Được vinh danh từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ Ukraine, nhiều Nghị Viện tiểu bang và thị Xã Hoa Kỳ. Người Việt Nam đầu tiên có 4 CD nhạc Việt với dàn nhạc giao hưởng quốc tế (Kiev Symphony Orchestra). Nhạc giao hưởng của ông được trình diễn ở Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu.”



Cũng nên nhắc rằng GS Lê Văn Khoa được Vietnam Film Club thực hiện một phim tài liệu và chiếu nhiều nơi hồi giữa năm 2018.

Phim có tên là “Lê Văn Khoa – Một Đời Cho Nghệ Thuật” có phần phỏng vấn 22 nhân vật Việt Nam và ngoại quốc nhận định về sự nghiệp 65 năm đóng góp cho Đất Nước Việt Nam của nghệ sĩ Lê Văn Khoa trong lãnh vực giáo dục, nhiếp ảnh và âm nhạc.



Công tác thu thập tài liệu, phỏng vấn, và thu hình cho cuốn phim khởi sự từ năm 2013 tại Kyiv-Ukraine, Paris-Pháp, Melbourne-Úc Châu, các tiểu bang Hoa Kỳ và hoàn tất vào ngày sinh nhật thứ 85 của nghệ sĩ Lê Văn Khoa, với hai ấn bản Việt-Anh.

Độc giả có thể xem phần giới thiệu cuốn phim trong Website và Link phỏng vấn sau đây:

www.levankhoafilm.com

Phim này đã chiếu tại Paris, thủ đô Pháp quốc, và tại nhiều tiểu bang, trong đó có Nam và Bắc California, Virginia, Texas, Minnesota.

