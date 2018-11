Lễ Khánh Thành Chánh Điện Thiền Viện Thích Thiên Ân

Hình ảnh Lễ Khánh Thành

Alanta, GA (VB)- - Thiền Viện Thích Thiên Ân tọa lạc tại số 4050 Boulder Park Dr SW, Alanta, GA 30331 do Hòa Thượng Thích Như Minh làm Viện chủ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành chánh điện và khai giảng khóa tu học Lần Thứ Nhất với chủ đề: “Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”.Điều hợp chương trình do Thầy Thích Tâm Kiên Trụ Trì Thiền Viện Vạn Hạnh đến từ Boston.Tham dự Lễ khánh thành chánh điện và khóa tu học Lần thứ Nhất, ngoài HT. Viện Chủ Thích Như Minh còn có sự chứng minh buổi lễ của HT. Thích Hạnh Đạt, cùng sự tham dự của Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, Venerable Thích Đức Tâm, Rev. Thích Tâm Bi, Ni Sư Thích Thông Mẫn, Ni Sư Thích Thông Nghị cùng qúy chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện trong thành phố Alanta và rất đông đồng hương Phật tử trong đó có một số Phật tử người Mỹ đến từ trường Đại Học trong vùng Alanta.Chương trình bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng là lễ khai mạc khóa tu, sau phần nghi thức, Hòa Thượng Thích Như Minh lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử. HT. nói: “Con đường Từ Bi, Trí Tuệ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta nhằm đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho xã hội. Chính vì mục đích trên nên Thiền Viện Thiên Ân mở khóa tu học hôm nay…”Sau đó Giảng Sư Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, Viện Trưởng Tu Viện Thượng Hạnh, trong lời phát biểu vừa (tiếng Việt, tiếng Anh) TT. nói: “Trong không khí se lạnh của Thành phố sương mù thật là thiền vị dưới ngôi Đại Già Lam mang tên Hòa Thượng Thích Thiên Ân, hôm nay với buổi lễ trọng đại đầu tiên đối với ngôi thiền viện Thích Thiên Ân. Đây là những giây phút lịch sử để mở màn cho khóa tu học đầu tiên tại ngôi thiền viện nầy…”Tiếp theo là phần thuyết giảng của hai Giảng Sư người Mỹ đó là: Venerable Thích Đức Tâm, Rev. Thích Tâm Bi thuyết giảng bằng Anh ngữ, TT. Thích Tâm Thiện dịch sang Việt ngữ.Sau phần thuyết giảng là lễ Cúng Ngọ, Cúng Dường Trai Tăng, Qúa Đường và Tọa Thiền.Đến 3 giờ chiều là lễ cắt băng khánh thành chánh điện, trong lúc nầy qúy chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tập trung về phía trước chánh điện, ban tổ chức mời HT. Thích Hạnh Đạt, HT.Thích Như Minh, Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, Venerable Thích Đức Tâm, Rev. Thích Tâm Bi, Ni Sư Thích Thông Mẫn, Ni Sư Thích Thông Nghị cùng qúy chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng cắt băng khánh thành trong tiếng vỗ tay reo mừng làm vang dội cả một khu đồi vốn tỉnh lặng.Tiếp theo qúy chư tôn đức Tăng Ni cùng đồng hương vào chánh điện làm lễ nghi thức khánh thành và cắt bánh mừng sinh nhật Thiền Viện Thiên Ân.Sau đó là lời Đạo từ của HT. Thích Hạnh Đạt, trong lời Đạo từ HT. đã ca ngợi công đức cùng với những cố gắng của HT. Thích Như Minh đã vượt qua những khó khăn để hình thành Tu Viện Thích Thiên Ân nầy, hầu góp phần vào công tác hoằng dương chánh pháp tại hải ngoại.Tiếp tục chương trình, tất cả đồng hương Phật tử vaò bên trong chánh điện để nghe thời thuyết pháp của Thượng Tọa Giảng Sư Thích Tâm Thiện qua đề tài “Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” không khí chánh điện im lặng, trang nghiêm, mọi người cùng lắng nghe lời giảng của vị Thượng Tọa qua những câu chuyện ke,å mở đầu TT. cho biết về cuộc đời hành đạo của HT. Thích Thiên Ân với những đóng góp to lớn cho công cuộc hoằng pháp tại hải ngoại. Sau đó TT. nói về sự mầu nhiệm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong phần thuyết giảng TT. đã kể về những mẩu chuyện ngắn làm cho mọi người say sưa theo dõi.Xen lẫn chương trình có phần trình diễn Thiền Ca do các Phật tử đóng góp.Sau phần thuyết giảng tiếp theo là phần giải đáp các câu hỏi liên quan đến những vấn đề Phật học.Chương trình kết thúc vào lúc 7 giờ tối bằng bữa cơm chay thân mật trước khi chia tay.Thiền Viện Thích Thiên Ân toạ lạc trên một khu đồi với rừng cây cao vút bao gồm một diện tích rộng khoản 7 mẩu.Hiện nay ngoài HT. Thích Như Minh, Viện Chủ, còn có Ni Sư Thích Thông Nghị làm Giám Viện và Sư Cô Thích Nguyên Tuệ đặc trách hoằng pháp.Vài nét về Hòa Thượng Thích Thiên Ân:Năm Bính Ngọ 1966, Ngài được Cơ quan Văn hóa Á Châu của Liên hiệp quốc mời hợp tác giảng dạy trong chương trình trao đổi giáo sư. Mùa hè năm ấy, Ngài lên đường sang Mỹ quốc, giảng dạy tại Đại học đường Nam California ở thành phố Los Angeles, với tư cách là Giáo sư thỉnh giảng về ngôn ngữ và triết học. Tại đây, Ngài được sinh viên yêu cầu dạy phương pháp thực hành thiền định và sau đó lập nên nhóm nghiên cứu Phật học đầu tiên.Năm Đinh Mùi 1967, sau khi kết thúc chương trình giảng dạy Đại học đường, Ngài dự định sẽ về Việt Nam, nhưng thiền sinh, sinh viên Mỹ thỉnh cầu Ngài ở lại để hướng dẫn tu học. Ngài được xem là vị Tăng sĩ Việt Nam đầu tiên hoằng pháp tại nước Mỹ. Khởi đầu, Ngài thuê một căn hộ ở phía nam đại lộ Vermont – Los Angeles để hướng dẫn sinh viên Mỹ học thiền theo truyền thống Nhật Bản. Do ngày càng đông giới thanh niên Mỹ theo học, Ngài thành lập Trung tâm Thiền học Quốc tế (International Buddhist Meditation Center) tọa lạc tại South New Hampshire – Los Angeles. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đã có nhiều sinh viên Mỹ xin xuất gia tu học; nổi bật trong số đó có Sư cô Karuna Dharma, là một Tiến sĩ Phật học, người kế tiếp sự nghiệp của Ngài sau này.Kế tiếp ba năm sau đó, Ngài xây dựng một ngôi chùa lấy tên là chùa Phật Giáo Việt Nam, ngôi chùa Việt đầu tiên trên đất Mỹ cho cộng đồng người Việt ở California có nơi quy tụ chiêm bái và tu học.Tháng 10 năm 1973, Ngài kết hợp với các nhà giáo dục Mỹ, Nhật, Triều Tiên, Tây Tạng, Tích Lan để sáng lập trường Đại học Đông Phương (University of Oriental Studies), một nơi thu hút đông đảo sinh viên Mỹ ghi danh học Phật học, ngôn ngữ và triết học phương Đông.Năm Giáp Dần 1974, Ngài tổ chức Đại giới đàn để truyền giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni và Pháp sư (Nhà truyền giáo cư sĩ 25 giới) cho người Mỹ đến tu học với Ngài. Trong quá trình hoằng pháp ở Mỹ, Ngài quan tâm đến việc đào tạo thêm nhiều Pháp sư cư sĩ, người có thể đi vào mọi tầng lớp xã hội phương Tây để truyền dạy chân lý nhà Phật.Đầu tháng 9 năm 1980, Ngài cảm thấy pháp thể khiếm an, bác sĩ cho biết Ngài mắc phải bệnh nan y do u não và ung thư gan, nhưng Ngài vẫn tiếp tục miệt mài với công tác hoằng pháp. Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, người ta thường nhìn thấy Ngài ngồi một cách thanh thản trên các bậc thang của tháp chuông, họ cảm phục năng lực tinh thần của Ngài kiên định vượt qua sự cam chịu của tật bệnh.Ngày 23 tháng 11 năm Canh Thân 1980, Ngài đã viên tịch ở tuổi 75, với 52 Hạ lạp. Ngài ra đi trong sự tiếc thương đưa tiễn của hàng trăm ngàn người Việt tại Mỹ và hàng ngàn thiền sinh người Mỹ học trò của Ngài. Một Thiền sinh người Mỹ nói: “Ngài là sức mạnh, là chỗ dựa trong đời sống tu tập của chúng tôi. Ngài đã dạy chúng tôi biết thế nào là sự vô thường, biến loạn của vạn vật, nhưng chúng tôi không nghĩ là mất Ngài sớm như vậy”.Trong cuộc đời hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã để lại dấu ấn cho đời qua các tác phẩm:- Phật Pháp (viết chung với 3 tác giả) .- Trao đổi văn hóa Việt – Nhật.- Buddhism and Zen in Vietnam.Sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng Thích Thiên Ân được các đệ tử của Ngài kế thừa và phát triển mạnh mẽ trên đất Mỹ. Ngài xứng đáng là một Tăng sĩ Việt Nam tiêu biểu trong số các nhà Sư châu Á đầu tiên hoằng pháp trên đất Mỹ.Mọi chi tiết liên lạc về Thiền Viện Thiên Ân: (404) 855-6077.