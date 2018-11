Ủy Ban Phát Triển Little Sài Gòn Tổ Chức Kỷ Niệm Mời Dự Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Danh Xưng “Little Sài Gòn”

Phùng Minh Tiến, Tổng Thư Ký Ủy Ban Phát Triển Little Sài Gòn.

Westminster (Bình Sa)- - Sáng Thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2018, đến thăm tòa soạn Việt Báo, Đốc Sự Phùng Minh Tiến, Tổng Thư Ký Ủy Ban Phát Triển Little Sài Gòn cho biết: Để kỷ niệm 30 năm ngày danh xưng “Little Saigon” Thủ đô của người Việt tỵ nạn được chính thức công nhận.Ủy Ban trân trọng kính mời qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương đến tham dự buổi lễ kỷ niệm được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại Westminster Civic Center 8200 Westminster Blvd, Thành phố Westminster CA 92683.Đây là dịp sau 30 năm mới có một ngày dể chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn, qua bao thăng trầm theo thời gian, đồng thời chúng ta cũng có dịp nhìn lại một giai đoạn lịch sử, một cột mốc đáng nhớ trên bước đường lưu vong, định cư và sự phát triển của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.Đến với ngày hôm nay để chúng ta hãnh diện với niềm tự hào dù tha phương nhưng chúng ta vẫn có một Thủ Đô Tỵ Nạn đó là Little Saigon.Trong lễ kỷ niệm có chương trình văn nghệ xuất sắc do: Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Liên Trường, các ban hợp ca của các hội đoàn, đoàn thể, trong đó có Nữ Trung Học Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt… và một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Ban tổ chức có khoản đãi thức ăn nhẹ trong lúc thưởng thức chương trình văn nghệ.Theo Đốc Sự Phùng Minh Tiến cho biết kể từ ngày thành lập Ủy Ban đã tổ chức kỷ niệm 10 năm vào năm 2003, kỷ niệm 25 năm vào ngày 15 tháng 6 năm 2013, và kỷ niệm 30 năm sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 tới đây.30 năm tuy ngắn ngủi, nhưng với cộng đồng tỵ nạn để đến được nơi đây, chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời qủa là vô cùng nhọc nhằn gian khổ. Cách đây 30 năm để có được danh xưng nầy qủa là một nổ lực phi thường đối với cộng đồng còn non trẻ giữa một đất nước mênh mông, nhiều dị biệt.Theo với thời gian, 30 năm trôi qua, giấc mơ Little Saigon đã trở thành sự thật, với phố xá đông vui, thương mại phát triển, một cộng đồng tỵ nạn lớn mạnh đã nói lên sức sống mãnh liệt của giống nòi, luôn luôn khắc phục khó khăn, phấn đấu với nghịch cảnh để vươn lên và mãi mãi Little Saigon là nhịp đập của con tim những người tỵ nạn.Đến với ngày kỷ niệm 30 năm để cùng nhau tưởng nhớ đến những người đã đóng góp công sức cho việc vận động thành lập Thủ Đô Tỵ Nạn Little Saigon nay không còn với chúng ta nữa. Trong tinh thần “Ăn trái nhớ kẻ trông cây” chúng ta hãy cùng nhau hồi tưởng về qúa khứ và luôn luôn hướng dẫn cho con cháu chúng ta những thế hệ sau nầy biết về nguồn gốc của Little Saigon Thủ Đô của người Việt Tỵ Nạn kể từ sau biến cố 1975 của tổ quốc.Ban tổ chức rất mong sự tham dự của qúy vị trong ngày kỷ niệm 30 năm nầy, không những là niềm vinh hạnh lớn lao cho ban tổ chức mà còn là dịp dể nhớ về dấu ấn lịch sử, dẫn đường cho các thế hệ sau nầy tiếp tục giương cao lá cờ dân tộc trên xứ ngưới.Mọi chi tiết liên lạc: Phùng minh Tiến (714) 230-9002, Chu Tất Tiến (714) 398-3678.