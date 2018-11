Tòa Bạch Ốc Tiếp Tục Cuộc Chiến Với Di Dân; ICE Chú Ý Những Di Dân Đồng Ý Nhận Trẻ Em Di Dân Bất Hợp Pháp

Lê Minh Hải

Số người tỵ nạn trong tài khóa 2019 sẽ chỉ còn 30.000 người và đây lại là một thành công mới nhất của Stephen Miller, một tham vấn cao cấp chỉ mới 33 tuổi của Tòa Bạch Ốc. Anh ta đã làm việc rất chăm chỉ để nghĩ ra mọi cách để tấn công tất cả mọi vấn đề liên quan đến di trú.Những thành tựu khác của Miller là (1) chương trình cấm nhập cảnh người Hồi giáo, (2) đặt ra những giới hạn về di trú hợp pháp và (3) cách ly các thành viên trong gia đình xin lánh cư ở biên giới phía Nam.Ngọai trưởng Hoa Kỳ Pompeo nói rằng chính phủ thiếu nhân lực để chăm lo thêm người tỵ nạn và Hoa Kỳ đã chú tâm vào việc trợ cấp ở ngọai quốc nơi có người tỵ nạn và số người tỵ nạn cần phải giới hạn để bảo vệ nên an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Chính Stephen Miller đã trực tiếp nói những lời như trên.Điều chẳng có gì ngạc nhiên khi một số kế họach của Miller đã thành công. Tổng thống hòan tòan hài lòng với những chính sách chống di dân mà Miller đã nghĩ ra.Miller cũng đưa ra ý kiến về một ban đặc nhiệm lo việc tước bỏ quốc tịch, với mục đích đi bắt những người gian dối trên đơn xin nhập tịch N-400 và tước bỏ quốc tịch Mỹ của họ. Và cũng Miller là người thuyết phục đẩy mạnh việc chấm dứt chương trình DACA, do Tổng thống Obama ban hành nhằm giúp cho các thanh thiếu niên đã được đưa đến Hoa Kỳ từ khi còn thơ ấu có thể đi học và đi làm hợp pháp.Tóm lại, Miller đang tấn công tất cả mọi vấn đề về di trú, kể cả hợp pháp hay bất hợp pháp. Ý tưởng căn bản của anh ta là những công dân Hoa Kỳ có quốc tịch chỉ vì nhờ sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc người di dân đều là mối đe dọa nguy hiểm cho đất nước. Và trong ngày 30 tháng 10, Tổng thống Trump đã chính thức chống lại và dọa sẽ ban hành lệnh hành pháp chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ cho những trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mẹ là người ngọai quốc. Điều này lại tiếp tục nổi lên những chống đối, kể các các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội và chủ tịch quốc hội Paul Ryan. Họ cho rằng ông Trump lạm quyền và vi hiến.Stephen Miller sinh ra và lớn lên ở miền Nam tiểu bang California và ngay khi còn trẻ, anh ta đã chẳng mặn mà gì với người di dân. Điều này làm nhiều người rất khó hiểu vì ông ta là hậu duệ của những người tỵ nạn Do Thái đã từng chạy trốn khỏi Liên Bang Xô Viết để thóat cảnh bị ngược đãi và được Hoa Kỳ đón nhận.ICE đang chú ý những di dân đồng ý nhận trẻ em di dân bất hợp phápKhi những trẻ em không có thân nhân từ các nước Trung Mỹ đến Hoa Kỳ, chúng được đưa vào những nơi tạm giữ cho đến khi chúng được thả ra với người thân hoặc bạn bè đang sống ở Hoa Kỳ. Nhưng theo chỉ thị của Tòa Bạch Ốc, những người ở trong những căn nhà nhận trẻ em di dân tá túc sẽ bị nhân viên Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcement - ICE) điều tra. Điều này có nghĩa là các nhân viên của chính quyền liên bang đã từng bắt giữ hàng chục người di dân bất hợp pháp đã tình nguyện săn sóc những trẻ em di dân bất hợp pháp.Một nhân viên ICE xác nhận rằng 70% những vụ bắt bớ này là những vụ vi phạm di trú chứ không vi phạm tội hình sự - có nghĩa là họ bị bắt chỉ vì nhân viên ICE biết họ ở đây bất hợp pháp mà thôi.Văn Phòng Tái Định Cư Người Tỵ Nạn của Bộ Y Tế (ORR) có trách nhiệm chăm sóc những trẻ em đang bị tạm giữ ở các trung tâm liên bang, hoặc tìm các gia đình ở Hoa Kỳ có thể bảo lãnh các em. Văn phòng ORR không quan tâm đến diện di trú khi thẩm định xem nếu một cá nhân nào đó có khả năng săn sóc một đứa trẻ di dân hay không, và thường làm cho những người bảo trợ di dân bất hợp pháp cảm thấy an tòan khi tình nguyện nuôi những trẻ em bơ vơ này.Nhưng từ đầu năm nay, Bộ Nội An và cơ quan ICE đã thông qua một chính sách kiểm tra lý lịch tất cả những người bảo lãnh. Và thay vì dùng những lọai kiểm tra như vậy để bảo đảm sự an tòan của trẻ em di dân, thì hành pháp Trump lại dùng những trẻ em này như con mồi để nhận diện những di dân bất hợp pháp và truy bắt họ.Tòa Bạch Ốc từng than phiền rằng những trẻ em di dân được phép sống thỏai mái với thân nhân di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trong khi chờ đợi hồ sơ xin lánh cư của chúng được quyết định.Ông Trump và nhóm cố vấn của ông tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có bổn phận phải làm cho việc xin lánh cư càng khó khăn càng tốt để làm nản lòng những di dân đang vượt biên giới đến Hoa Kỳ. Và một cách để thực hiện được điều này là giữ các trẻ em di dân trong các lều tù tạm thời và trục xuất những người tình nguyện săn sóc những trẻ em khốn khổ này.Cơ quan ICE bắt giữ di dân không phạm tội hình sự tăng 66 % trong năm nayCác nhân viên Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) đang gia tăng việc bắt giữ những di dân bất hợp pháp nhưng không phạm tội hình sự. Việc bắt giữ những người này đã gia tăng 66% trong năm nay. Trong khi việc bắt giữ những người phạm tội hình sự thật sự chỉ tăng chưa đến 2%.Trong năm 2017, tỷ lệ trục xuất những di dân không phạm tội hình sự tăng 174% so với năm 2016, trong khi tỷ lệ trục xuất những di dân phạm tội hình sự chỉ tăng dưới 13%.Cơ quan ICE đang gia tăng bắt giữ những thường trú nhân đang sống ở Hoa Kỳ, hơn là nhắm vào nỗ lực những vụ vượt biên giới trái phép. Các chuyên gia nói rằng rằng cơ quan ICE sẽ tiếp tục nhắm vào di dân không phạm tội hình sự, kể cả những người vi phạm luật giao thông. Điều này sẽ giúp cho cơ quan ICE đạt được thành tích xuất sắc khi đạt được số lượng người bị bắt và bị trục xuất cao.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nhiều người cho rằng chúng ta nên lọai bỏ cơ quan ICE. Vậy cơ quan nào sẽ thay thế ICE?- Đáp: Vấn đề ở đây không phải là những hành vi của cơ quan ICE. Vấn đề là ở những người chỉ thị cho ICE phải làm gì. Chúng ta cần những cơ quan trục xuất kẻ phạm tội, nhưng chúng ta cũng cần một chính phủ nghiêm túc trong việc quan sát cơ quan này và đoan chắc rằng chỉ trục xuất kẻ phạm tội hình sự, không phải là cư dân tôn trọng luật pháp.- Hỏi: Vào ngày 6 tháng 11, chúng ta bầu 400 dân biểu và 35 thương nghị sĩ. Đảng nào sẽ giúp người di dân nhiều hơn? Dân Chủ hay Cộng Hòa?- Đáp: Trong thời gian gần đây, đảng Cộng Hòa thường chống lại người di dân, theo những hướng dẫn của người lãnh đạo họ. Những người thuộc đảng Dân Chủ thường ủng hộ người di dân mặc dù trong suốt tám năm qua với một vị tổng thống thuộc đảng Dân Chủ vẫn chưa có luật nào mới để giúp người di dân, vì sự cản trở của các thành viên của đảng Cộng Hòa.- Hỏi: Chúng ta kỳ vọng những tin tức di trú nào từ Tòa Bạch Ốc đến trước ngày bầu cử 6 tháng 11?- Đáp: Lãnh đạo đảng Cộng Hòa sẽ nói nhiều về những lời hứa chống di dân hoặc những đề nghị hoặc những lệnh hành pháp để khuyến khích những nơi ủng hộ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Ông Trump sẽ đưa ra những dọa nạt và những hứa hẹn, kể cả việc đưa hàng ngàn binh lính đến biên giới Mễ Tây Cơ và yêu cầu họ bắn người di dân nếu bị liệng đá phản đối. Ông Trump muốn chứng minh với những người ủng hộ ông rằng ông luôn giữ lời hứa, dù rằng những lời hứa này đầy hoang tưởng và vô nhân đạo.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải