Nam Cali: Nổ Súng Ở Hộp Đêm, 13 Chết, Sát Thủ Là Ian David Long 28 Tuổi, Tự Sát

THOUSAND OAKS - Cảnh sát đã nhận diện tay súng và 12 nạn nhân trong vụ bạo động súng tại 1 hộp đêm trong thành phố Thousand Oaks.Súng nổ tại Borderline Bar & Grill khi chương trình nhạc đồng quê gọi là “College Country Night” đang diễn ra.1 cảnh sát 29 năm thâm niên công vụ đến giải quyết vấn đề trúng đạn tử thương được biết với tên Ron Helus.Vài thực khách là người đã chứng kiến vụ tàn sát đám đông dự đại nhạc hội Las Vegas Strip trong năm qua.Cảnh sát trưởng của Ventura mô tả khung cảnh hỗn loạn tại phòng trà và máu đổ khắp bãi đậu xe.Cảnh sát viên Helus tới nơi lúc 11 giờ 20, bị bắn ngay khi vào bên trong – 1 đồng nghiệp lôi ông ra ngoài và đội phản ứng đặc biệt (SWAT) tới can thiệp.Cho tới gần đây, hiếm khi súng nổ tại Thousand Oaks, 1 cộng đồng 130,000 dân cách Los Angeles 64 kilomét.Tin bổ túc xác nhận sát thủ là Ian David Long, 28 tuổi, từng phục vụ TQLC, dùng súng colt 45 gắn băng đạn nối dài.Hàng trăm khách vui chơi trong phòng trà gồm đa số là sinh viên của Pepperdine University và California Lutheran University.Long bắn ít nhất 30 phát trong bóng mờ của lựu đạn khói.TT Trump xác nhận: đã được báo cáo về vụ này, và khen ngợi phản ứng dũng cảm của cảnh sát.Các dân cử đã lên tiếng. Dân biểu John Garamendi (DC-California) gửi lời phân ưu tới gia đình của các nạn nhân và hứa tìm kiếm giải pháp hạn chế bạo động súng.Với dân biểu DC Mark DeSaulnier (California), đây là sự việc không bình thường – ông nói “Tiếp tục không hành động là cho phép tàn sát bằng súng tiếp tục – Lập Pháp phải đoàn kết trong hành động cụ thể”.Nghị sĩ Kamala Harris nói “Phải hành động ngay”.Các dân biểu của đảng DC từ Florida đến Virginia phản ứng tương tự.Liên quan đến bạo động súng tại Mỹ, một bản tin khác cho hay 21 tiểu bang, từ Florida đến Maryland thấy những kẻ manh động nổ súng tàn sát tăng trong 2 năm qua, từ 2016 qua 2017.Hồ sơ FBI ghi: Texas dẫn đầu với 5 vụ bạo động súng, và California 4 vụ.Theo Office of Partner Engagement của FBI, số tay súng tàn sát nhiều người năm 2016 là 20, năm 2017 là 30. Con số tương ứng của thời kỳ 2014-2015 là 40.Biên bản của FBI cho hay: số người bị tàn sát (có nghĩa là không kể hung thủ) trong 2 năm 2016-2017 là 953 so với 1486 thương vong trong thời kỳ 2000-2016.