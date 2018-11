Nói Ngọng, Sà Lan Chìm, Rượu Bia, Du Lịch

Xuân NiệmNói ngọng, nói ngọng, nói ngọng... là chuyện có thể sửa được. Vì đó là thói quen tập nhiễm ở địa phương, khi trẻ em lớn lên và học nói theo người lớn. Vấn đề là, phải sửa ngay từ thời rất nhỏ...Báo Người Lao Động kể rằng khi thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), đại biểu (ĐB) Trương Trọng Nghĩa (TP SG) góp ý kiến về việc rất thiết thực và gần gũi là dạy trẻ học nói.ĐB Nghĩa nhận định: "Lâu nay chúng ta bỏ bê việc học nói!".Theo ĐB Nghĩa, việc dạy học nói phải được giải quyết từ cấp mẫu giáo và hoàn thành sau khi hết cấp 1. Trong đó, ông đặc biệt lưu ý vấn đề trẻ nói ngọng.Báo Một Thế Giới kể chuyện Cần Thơ: Chìm sà lan chở hàng, bốn người may mắn thoát chết...Sáng 8.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ vẫn đang tiến hành trục vớt sà lan bị chìm trên. Ngành chức năng đang khẩn trương trục vớt để thống kê thiệt hại về tài sản.Trước đó, vào lúc gần 1 giờ sáng cùng ngày, thuyền trưởng Huỳnh Tấn C. (SN 1987, ngụ H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển sà lan chuyên chở hàng khô số hiệu CT-07297, lưu thông trên rạch Cái Khế, theo hướng từ hồ Bún Xáng ra sông Hậu. Khi đến khu vực cầu Cái Khế, sà lan bất ngờ bị chìm.Nhậu, nhậu... Báo Đảng CSVN kể: Việt Nam cam kết mục tiêu phát triển bền vững giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở mức nguy hại vào năm 2030. Trong khi hiện nay, mức độ tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam đang ở mức báo động với mức tiêu thụ rượu, bia bình quân đầu người quy đổi theo cồn nguyên chất là 8,3 lít năm 2016...Đặc biệt là tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại đang ở mức cao, cụ thể: 44,2% nam giới và 1.2% nữ giới sử dụng rượu, bia ở mức có hại (tức là trong 30 ngày qua có ít nhất 1 lần uống từ 60g cồn trở lên).Báo Vietnam Finance kể: Năm 2017 là năm thành công của du lịch với tổng thu từ du lịch đạt 511.000 tỷ đồng tương đương 23 tỷ USD, tăng 27.5% so với năm 2016 và đóng góp khoảng 7.5% vào GDP của Việt Nam. Nửa đầu năm 2018, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 312.000 tỷ đồng, tăng 22.5% so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực thì mức thu từ khách du lịch của Việt Nam vẫn còn khá thấp cả về tổng thu và doanh thu trên mỗi du khách mặc dù nguồn tài nguyên văn hóa, tự nhiên của Việt Nam rất tiềm năng và nhiều dư địa để phát triển cho ngành du lịch.Báo Lao Động kể chuyện bán hàng rong trên biển: Đã có cả trăm thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long bị tạm giữ, tiêu hủy do áp vào các tàu du lịch, mời, ép du khách mua hàng với giá “cắt cổ”. Nhưng đến nay, nhiều chủ thuyền vẫn thách thức và cho thuyền đeo bám tàu du lịch để bán hàng...Cuối tháng 10 vừa qua, các lực lượng chức năng đã ghi hình được ít nhất 15 thuyền cặp vào tàu du lịch để bán hàng. Theo ông Lê Trọng Việt – Đội trưởng Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm, Ban quản lý vịnh Hạ Long – sau nhiều ngày mật phục, mới ghi hình được những thuyền trên cặp vào tàu du lịch.Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô kể: UBND huyện An Dương - TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng huyện vào cuộc, xác minh làm rõ về việc đánh vào đầu học sinh của Phó hiệu trưởng Trường THCS An Hồng.Trước thông tin về vụ việc một nam sinh học lớp 9 trường THCS An Hồng (huyện An Dương - TP Hải Phòng) bị Phó hiệu trưởng nhà trường bắt phạt trong đó có hành động dúi đầu em học sinh vào tường khiến cho chấn thương. UBND huyện An Dương đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.Báo Giáo Dục VN kể: Hiệu phó trường An Hồng nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ đánh vào đầu học sinh.Nhận thấy hành vi đánh vào đầu em Đức chưa thực sự đúng chuẩn mực, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng (Hải Phòng) đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm.... bà Phạm Thị Huế, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) có hành vi đánh vào đầu em Vi Văn Đức (học sinh lớp 9C)... bà Huế: “Tôi có hỏi “Thế hôm qua em viết cái gì để các cô giáo bức xúc?”, em Đức vênh mặt lên cãi “viết đâu”, “cứ đổ cho người ta”…Tôi bảo em không hợp tác với cô và cãi to hơn cô là không được, nhưng em Đức lại nói: “mẹ hiệu phó mày”, “con chó”, “đồ hèn”…và còn nói nhiều câu nói tục khác.Bản tin Zing kể: Phóng viên bị xô đẩy tại nơi Chủ tịch TP.SG tiếp xúc dân.Sáng 7/11, Chủ tịch UBND TP.SG Nguyễn Thành Phong tiếp xúc người dân có nhà, đất trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Cũng như rất nhiều lần lãnh đạo TP.SG gặp gỡ người dân trước đó, rất đông phóng viên các báo, đài có mặt để đưa tin.Tuy nhiên, một sự cố xảy ra khi một người đàn ông mặc thường phục xô đẩy một nam phóng viên mang ba lô, vai đeo máy ảnh ra ngoài hội trường, với khoảng cách khoảng 30 m.Bản tin VnExpress kể: Thương lái Trung Quốc lùng mua cá lìm kìm ở miền Tây.Giá cá lìm kìm tươi và khô được thương lái Trung Quốc thu mua ở Cà Mau từ 800.000 đến 3 triệu đồng mỗi kg.Sau đợt thu mua theo kiểu tận diệt cây nhàu, nhiều ngày qua, các thương lái Trung Quốc thông qua điểm thu mua hải sản ở huyện Thới Bình và nhiều địa phương khác của tỉnh Cà Mau tìm mua cá lìm kìm với giá rất cao.Báo Xã Luận kể: Giá thuê mặt bằng bán lẻ TP.SG tăng nhờ nguồn cung mới.Giá thuê trung bình của cả thị trường mặt bằng bán lẻ ở TP.SG trong quý 3 năm nay tăng 5,6% so với quý 2, xấp xỉ 1,27 triệu đồng một mét vuông mỗi tháng, tương đương 54,5 USD một mét vuông mỗi tháng.VOV kể chuey65n xã hội chủ nghĩa: Bò giống vừa cấp cho hộ nghèo đã bị lở mồm long móng.Nhiều hộ nghèo sau khi nhận bò giống hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 thì phát hiện bò bị bệnh lở mồm long móng.Cuối tháng 10 vừa qua, Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành (viết tắt Công ty Tân Thành - địa chỉ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bàn giao 10 con bò cái lai Sind cho 10 hộ dân thuộc 4 thôn, bản đặc biệt khó khăn ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.Bản tin Kênh 14 kể chuyện người Hà Nội rất mực thanh lịch: Trong lúc bị bạn gái túm áo giằng co trên phố, nam thanh niên đã ngay lập tức túm tóc ấn đầu bạn gái xuống đường đấm tới tấp vào người trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường gây phẫn nộ.Chiều ngày 7/11, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên túm tóc hành hung bạn gái ngay trên phố trước sự chứng kiến của rất đông người đi đường khiến nhiều người phẫn nộ. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra trên trục đường phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội.