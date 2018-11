BPSOS báo động Hoa Kỳ và LHQ về chính sách đàn áp tôn giáo ở Thành Phố Đà Nẵng





Đà Nẵng chuẩn bị cưỡng chế đất ở Giáo Xứ Cồn Dầu và Chùa An Cư

Mạch Sống, ngày 8 tháng 11, 2018

Từ một tuần qua, BPSOS đã báo động một số cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền Hoa Kỳ về các diễn tiến đáng quan ngại trong chính sách của Thành Phố Đà Nẵng đối với một xứ đạo Công Giáo và một chùa Phật Giáo.



Ngày 5 tháng 11, chính quyền Quận Cẩm Lệ, Đà Nặng, gửi giấy thông báo cưỡng chế nhà và đất của gia đình Bà Nguyễn Thị Hải ở Giáo Xứ Cồn Dầu; 6 gia đình giáo dân Cồn Dầu khác cũng đã nhận lệnh cưỡng chế. Cả 7 hộ gia đình này được thông báo là chính quyền sẽ thực thi lệnh cưỡng chế trong các ngày 14 và ngày 15 tháng 11.



Đồng thời ngày 2 tháng 11, Thượng Toạ Thích Thiện Phúc cũng được trao tay lệnh cưỡng chế Chùa An Cư sẽ thi hành ngày 9 tháng 11.

Tại buổi họp của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, trình bày với Đại Sứ Lưu Động đặc trách Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback về lệnh cưỡng chế nhà và đất của 7 hộ gia đình giáo dân Cồn Dầu.



“Các lệnh cưỡng chế này là sự tiếp nối cuộc đàn áp thô bạo của chính quyền Đà Nẵng nhắm vào Giáo Xứ Cồn Dâu đã khởi đầu cách đây 8 năm,” Ts. Thắng cho biết. “Đại Sứ Brownback yêu cầu chúng tôi cung cấp gấp những thông tin cụ thể.”



Ngày hôm sau, 7 tháng 11, Ts. Thắng đã đưa Bà Nguyễn Thị Hải, đang thăm con cháu ở Hoa Kỳ, đến gặp Bộ Ngoại Giao để cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của Giáo Xứ Cồn Dầu, một xứ đạo với gần 150 năm tuổi đang đứng trước hiểm hoạ bị xoá sổ hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Hải, giáo dân Cồn Dầu, và Cô Crystal Corman, nhân viên thuộc Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 7/11/2018 (ảnh BPSOS)

Bà Hải cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ biết là ngày 24 tháng 2 đầu năm nay, nhân dịp Tết ta, Bí Thư Thành Uỷ Đà Nẵng Ông Trương Quang Nghĩa đã tiếp xúc giáo dân Cồn Dầu tại nhà của Bà Hải. Tại đây, Ông Nghĩa hứa sẽ giải quyết thoả đáng nguyện vọng của số hơn 100 gia đình giáo dân Cồn Dầu vẫn bám trụ để bảo vệ giáo xứ là muốn “tái định cư tại chỗ”, nghĩa là dồn vào quanh nhà thờ Cồn Dầu.

“Nay các lệnh cưỡng chế vừa được ban hành là hoàn toàn ngược lại lời hứa này của Ông Nghĩa”, Bà Hải trình bày với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Bà Hải cho biết là hiện nay có 23 giáo dân Cồn Dầu đang ở Hà Nội để trình kiến nghị lên Thủ Tướng Chính Phủ, yêu cầu can thiệp khẩn cấp. Ông Nguyễn Xuan Phúc, từ khi còn là Phó Thủ Tướng, đã biết rõ về chính sách sai trái của chính quyền Đà Nẵng dưới thời của Bí Thư Thành Uỷ Nguyễn Bá Thanh.

Tại buổi họp với Bộ Ngoại Giao, Ts. Thắng nhắc nhở là việc cưỡng chế nhà và đất ở Giáo Xứ Cồn Dầu, ngoài tính cách đàn áp tôn giáo một cách thô bạo, còn xâm phạm đến tài sản của ít ra 12 công dân Hoa Kỳ. Đây là những người đã định cư và trở thành công dân Hoa Kỳ từ lâu mà vẫn giữ quyền sở hữu hoặc được thừa hưởng quyền sở hữu bất động sản ở Giáo Xứ Cồn Dầu.

Và con số này đang tăng lên vì nhiều cựu giáo dân Cồn Dầu trước đây định cư vào Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn nay đang lục tục trở thành công dân Hoa Kỳ. Trong số này có các người con của Bà Hải.

Bà Hải hiện có 4 người con ở Hoa Kỳ, tất cả đều là nạn nhân trong vụ đàn áp đẫm máu ngày 4 tháng 5 năm 2010 khi chính quyền Đà Nẵng tung hơn 500 công an, cảnh sát cơ động và dân phòng tấn công Giáo Xứ Cồn Dầu. Một người con gái của Bà Hải đã bị công an đánh đến sảy thai và một người con trai đã bị bắt và tra tấn liên tục nhiều tuần, rồi sau đó bị bỏ tù.

Sau buổi họp với Bộ Ngoại Giao, BPSOS đưa Bà Hải đến họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Từ năm 2010, Uỷ Hội đã cùng với Bộ Ngoại Giao và nhiều dân biểu Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ về chính sách của Thành Phố Đà Nẵng là xoá sổ Giáo Xứ Cồn Dầu, đến nay đã gần 150 năm tuổi.

Cô Tina Mufford, Phó Giám Đốc về Nghiên Cứu và Chính Sách của Uỷ Hội, cho biết là cơ quan này sẽ theo dõi sát các hồ sơ này để đưa vào bản phúc trình cho năm 2018 gửi Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao. Uỷ Hội đang thu thập các hồ sơ vi phạm quyền tự do tôn giáo để đề nghị chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC).





Bà Nguyễn Thị Hải và Cô Tina Mufford tại Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, ngày 7/11/2018 (ảnh BPSOS)



Đồng thời, BPSOS cũng đã lên tiếng khẩn cấp với Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin về trường hợp của Chùa An Cư, ở Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo Ts. Thắng, ngày 13 tháng 5 năm 2017, BPSOS đã làm bản báo cáo lần đầu về tình trạng của Chùa An Cư để gửi các cơ quan kể trên. Đầu tuần này, BPSOS đã thực hiện bản báo cáo tiếp theo.

Tuần tới, một phái đoàn của BPSOS sẽ họp ở Geneva với Văn Phòng của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin để cập nhật thông tin về chính sách của nhà nước Việt Nam đối với các tôn giáo. Chính sách triệt hạ tôn giáo của Thành Phố Đà Nẵng qua biện pháp cưỡng chế Chùa An Cư và nhà, đất của các hộ gia đình còn lại trong Giáo Xứ Cồn Dầu chắc chắn sẽ được nêu lên.

BPSOS cũng đã sắp xếp để Bà Nguyễn Thị Hải dự buổi họp của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ vào tuần tới để cập nhật trực tiếp cho Đại Sứ Sam Brownback về tình hình ở Giáo Xứ Cồn Dầu.





Các giáo dân Cồn Dầu đang biểu tình ở Hà Nội, ngày 7/11/2018

