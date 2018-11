ASEAN: Sợ TQ Chiếm Các Đảo Biển Đông; TQ Trình Diễn Thủy Phi Cơ Lớn Nhất Thế Giới

BIỂN ĐÔNG -- Các lãnh đạo khối các quốc gia Đông Nam Á -- ASEAN -- lo ngại về tình hình Trung Quốc bành trước ở Biển Đông, theo một bản tin từ một thông tấn Nhật Bản.Bản văn in ra với chữ ký chủ tịch ASEAN do thông tấn NHK đưa ra hôm Thứ Tư 7/11/2018 trong đó bày tỏ lo ngại về tình hình TQ xây căn cứ quân sự trong các vùng đảo Biển Đông.Bản văn nói là hoạt động trong việc hoàn tất đảo nhân tạo ở Biển Đông đang “làm suy yếu lòng tin lẫn nhau, hòa bình khu vực và ổn định.”Bày tỏ quan ngại này không phổ biến trong bản văn đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, khi Philippines chủ tọa hội nghị.Bản thảo bản tuyên bố cũng nói rằng các vấn đề thương mại khu vực bị thiệt hại vì Trổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP hồi năm 2017.Trong khi đó, hôm Thứ Tư có tin rằng Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm phi cơ thủy lục AG600— được tin là loại phi cơ bay cả trên không và chạy cả dưới nước như tàu chiến.Phi cơ thủy lục này dùng để vận tải, lớn nhất thế giới trong loại này, bằng chiếc Boeing 737 đã thực hiện cất cánh và hạ cánh trên mặt biển, được Xinhua Net nói là êm đẹp.Phi cơ thủy lục AG600 chế tạo bởi Aviation Industry Corporation of China, được nói là dùng cho mục tiêu dân sự như cứu hỏa và cứu thương trên mặt biển và trên bộ, có 4 động cơ, sức nặng cất cánh là 54 tấn.Trong tình hình căng thẳng Biển Đông, phi cơ này được hiểu như một phương tiện để TQ bành trướng.