Trump Cách Chức Bộ Trưởng Sessions; Hạ Viện Do DC Kiểm Soát Sẽ Điều Tra Trump

WASHINGTON - Tin thư luân lưu trong giới tham mưu của phe DC tại Hạ Viện trong tháng qua đăng quảng cáo tuyển dụng 2 vị trí trợ giúp vì nhu cầu điều tra hàng loạt vấn đề, gồm năng lượng, môi trường, an ninh mạng….Danh sách tuyển dụng là nhỏ như thế, nhưng là bằng chứng về chiến lược hành động của chính giới DC khi Hạ Viện mới tuyên thệ nhậm chức vào Tháng 1-2019, và sau đó nắm ghế chủ tịch toàn bộ 21 ủy ban, là nắm quyền điều tra.Khối đa số Hạ Viện có thể đào sâu hơn về tài chính của Trump và về quan hệ với Nga.Nguồn thông thạo nói: Nga là đề tài ít quan tâm nhất của phe DC vì ủy ban tình báo Thượng Viện đang theo dõi việc này. 1 phụ tá phát biểu: vấn đề duy nhất hướng dẫn điều tra sẽ là “nhắm mục tiêu nào để đạt hiệu quả cao nhất”. Hướng thuận lợi có thể nhận biết với ủy ban tài chính – chủ tịch ủy ban này rất có thể là dân biểu Mazine Waters, tiếng nói thường đả kích Trump.1 phụ tá có kinh nghiệm về điều tra nói: phải lập hồ sơ có yếu tố an ninh quốc gia. Cũng theo nhận định của phụ tá này, sẽ là hữu ích để làm cho cuộc điều tra “hồ sơ Nga” là nhắm an ninh bầu cử, không tập trung vào cá nhân Trump.Cuộc điều tra về chính sách môi trường của Trump có thể nhắm Scott Pruitt, là giám đốc EPA đã từ chức 4 tháng qua, và Ryan Zinke là bộ trưởng nội vụ đang là mục tiêu của hơn 12 cuộc điều tra – cả 2 nhân vật này vi phạm luật đạo đức và bị phê bình về các hành động áp chế khoa học, đặc biệt về nguy cơ tăng nhiệt của khí quyển là hậu quả của ô nhiễm.1 số dân biểu DC muốn điều tra thẩm phán Kavanaugh để luận tội về hành vi tình dục bất xứng và truất chức – nhưng dân biểu Jerrold Nadler (New York) nhận rằng “Vấn đề này có vẻ rất phe đảng”.Các nhân viên tham mưu góp ý: nên điều tra theo hướng lưỡng đảng, như chủ tịch ủy ban giám sát là dân biểu CH Trey Gowdy (CH-South Carolina) và phó chủ tịch Elijah Cummings (DC-Maryland) đã gửi công văn lưu ý Bạch Ốc về chuyện cấp khai thông an ninh cho con rể TT là Jared Kushner.Với vai trò chủ tịch ủy ban giám sát của Hạ Viện tân cử, ông Cummings sẽ là nhân vật quyền lực nhất tại Viện này với các quyền hạn điều tra về hành pháp. Ông Cummings đã khẳng định nhu cầu bảo vệ hiến pháp – ông tuyên bố với Yahoo News “Lập Pháp phải làm việc kiểm soát và đối trọng – việc này không làm được vì phe đa số CH cản trở.Trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc vào Thứ Tư, TT Trump hứa rằng sẽ trả đũa bất cứ cuộc điều tra nào mà phe đa số Dân Chủ tại Hạ Viện sẽ đưa ra.Liên quan đến chính phủ Trump, một bản tin khác của Fox News cho biết vào Thứ Tư rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, người từng là cố vấn trung thành và tin cậy nhất của Trump trước khi làm cho Trump giận dữ vì vụ điều tra Nga, đã từ chức bộ trưởng tư pháp theo yêu cầu của tổng thống.“Theo yêu cầu của ông [TT], tôi xin từ chức,” Sessions viết như thế trong một lá thư gửi cho ông Trump.Tổng thống đã viết twitter rằng chánh văn phòng của ông Sessions là Matthew Whitaker sẽ nắm quyền bộ trưởng tư pháp.