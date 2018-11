San Jose: Nghị Viên Tâm Nguyễn Hơn Đối Thủ 13 Phiếu; Florida: Ứng Viên Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Yêu Cầu Tái Kiểm Phiếu

TALLAHASSEE - Ứng viên nghị sĩ Bill Nelson của đảng DC hô hào tái kiểm phiếu.Tin CNN cho hay: ban vận động của đối thủ CH Rick Scott loan báo thắng và tin rằng kết quả sau cùng là không thay đổi.Phát ngôn viên Chris Hartline khẳng định với nhà báo “Cuộc tranh đua đã xong, là không may với ông Nelson”.Theo luật hiện hành, không tái kiểm khi sai biệt không vượt ngưỡng 0.05%.Fox News đưa tin: 2 ứng viên thống đốc không nhận là thua. Tại tiểu bang Georgia, ứng viên da đen Stacey Abrams của đảng DC tuyên bố hồi giữa khuya “Kiểm phiếu chưa xong”.Phóng viên cho hay: ứng viên CH Brian Kemp chiếm 50.6% phiếu, bà Abrams 48.5% với 97% số phòng phiếu đã báo cáo.Tương tự, tại Wisconsin, thống đốc tại chức Scott Walker tái tranh cử bị đối thủ là giám thị giáo dục Tony Evers đánh bại.Phóng viên AP tường thuật: ông Walker thua khoảng 29,000 phiếu, là hơn 1%, chưa chịu nhận thua.Liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ, một bản tin khác cho biết cuộc chạy đua chức vụ Nghị Viên Thành Phố San Jose Địa Hạt 7 rất cam go. Vào sáng Thứ Tư, với 100% số phiếu bầu đã được đếm, Nghị Viên Tâm Nguyễn dẫn đầu đối thủ Maya Esparza chỉ với 13 phiếu.Cập nhật kết quả bầu cử giữa kỳ của các dân cử Việt-Mỹ tại Quận Cam được đắc cử, gồm DB Liên Bang Lou Correa, DB Liên Bang Alan Lowenthal, TNS California Janet Nguyễn, DB California Tyler Diệp, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Huntington Beach Diana Carey, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Xavier Nguyen, Nghị Viên Fountain Valley Michael Vo, Nghị Viên Garden Grove Khu Vực 3 Thu Hà Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Khu Vực 4 Phát Bùi, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Nghị Viên Westminster Tai Do và Chi Charlie Nguyen.