VC Bám Sát Công Nhân Qua Phone

Trong khi tòa án xử phúc thẩm 15 thanh niên Đồng Nai từng biểu tình chống 2 dự luật, theo bản tin RFA, báo Quân Đội Nhân Dân cho biết nhà nước mở mặt trận trên điện thoại di động, kềm kẹp an ninh bằng cách siết việc sử dụng điện thoại di động, theo dõi gắt gao các trao đổi trên điện thoại, và sẽ có các đơn vị dư luận viên liên tục bám sát các hoạt động mạng xã hội trên điện thoại.Bản tin RFI ghi rằng phiên phúc thẩm 15 người ở Đồng Nai bị cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ khi tham gia biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh hồi ngày 10/6/2018 sẽ diễn ra vào ngày 9/11/2018 ở Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.Số người này nằm trong nhóm 20 người bị bắt và xử tù do tham gia cuộc biểu tình vừa nêu tại Đồng Nai. Hôm 30 tháng 7, tòa án sơ thẩm tại Biên Hòa đã tuyên án anh Trần Nguyễn Duy Quang mức án cao nhất 1 năm 6 tháng tù giam; Phạm Ngọc Hạnh chịu án 1 năm 4 tháng tù giam và 13 bị cáo khác nhận mức án từ 8 đến 10 tháng tù. Ngoài ra, có 5 bị cáo bị tuyên án từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ do đang phải nuôi con nhỏ.Bản tin ghi rằng trong cáo trạng sơ thẩm có nói những người này gây rối trật tự công cộng, nhưng những bị cáo và nhiều nhân chứng tại khu vực Thành phố Biên Hòa nói rằng họ chỉ biểu tình ôn hòa, phản đối dự luật đặc khu mà họ cho là tạo điều kiện cho Trung Quốc kiểm soát đất đai Việt Nam, và luật an ninh mạng bị cho là bóp nghẹt tự do biểu đạt trên không gian mạng.Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong ba vị tham gia bào chữa cho 15 thân chủ có kháng cáo bản án sơ thẩm, cho rằng việc làm của những người biểu tình không có gì sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam:“Họ cầm biểu ngữ và cờ đỏ và trong biểu ngữ ghi rất rõ ‘phản đối dự luật an ninh mạng, luật đặc khu cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Như vậy họ chỉ biểu tỏ quan điểm của họ nên không thể kết tội gây rối trật tự công cộng. Do đó quan điểm của chúng tôi là họ vô tội.”15 người kháng cáo gồm Trần Nguyễn Duy Quang, Phạm Ngọc Hạnh, Đinh Mã Phong, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hồ Công Di, Diệp Út Tiến, Võ Như Huỳnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Huyền, Đinh Kha Ly, Đoàn Văn Thưởng, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Liễu.Tính đến nay, tòa án một số tỉnh/thành ở Việt Nam tuyên án tù gần 100 người tham gia đợt biểu tình vào các ngày 9,10 và 11 tháng 6 vừa qua nhằm phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng do cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra.Trong khi đó báo Quân Đội Nhân Dân ghi nhận chiến lược kềm kẹp, gọi là “Hòa vào cộng đồng mạng bằng smartphone,’ trong đó kể rằng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương bám sát công nhân qua điện thoại:“LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhất quán quan điểm: Mỗi cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công đoàn các cấp với chiếc smartphone trong tay phải có trách nhiệm kết nối, gắn kết với CN, NLĐ trên không gian mạng. Cán bộ phải là người bạn chân thành, gần gũi với đông đảo CN, NLĐ để nắm bắt được tâm trạng chung của CN, NLĐ; nhất là những trường hợp có biểu hiện tư tưởng bất thường. Theo tinh thần đó, 691.881 đoàn viên công đoàn/757.206 CN, viên chức lao động trong các đơn vị có tổ chức công đoàn đã thể hiện, khẳng định được vai trò trong nắm bắt tình hình, hòa mình vào cộng đồng mạng bằng chính chiếc smartphone của mình. Công việc này càng thuận tiện hơn khi trước đó LĐLĐ các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, công đoàn viên về kiến thức, kỹ năng sử dụng đúng, hiệu quả các tài khoản cá nhân và khai thác mặt tích cực trên không gian mạng.Đặc biệt, với nhận thức thái độ và ý thức tổ chức kỷ luật cao, đội ngũ cán bộ công đoàn đều thực hiện tốt việc không ủng hộ, chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội có nội dung gây bất lợi; tăng cường phản ánh, chia sẻ quan điểm, thái độ, lên án âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Anh Nguyễn Hoàng Phi, cán bộ công đoàn cơ sở Công ty ASTRO, KCN Đồng An, nêu nhận định: "Nếu như ở một số địa phương vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên vô tư, hồn nhiên ủng hộ, chia sẻ một số bài viết có tính chất tiêu cực hoặc không chính thống về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, thì ở Bình Dương câu chuyện này tuyệt nhiên không hề diễn ra. Thay vào đó, việc đấu tranh trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, rộng khắp, với quyết tâm lấy cái đẹp, cái tốt đẩy lùi cái xấu, làm cho thông tin tích cực trở thành dòng chủ lưu trên mạng xã hội".Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn trên mạng xã hội, các tổ chức công đoàn còn chủ động thành lập các nhóm (group) kết nối trên facebook, zalo, fanpage, blogger… qua đó chuyển tải những nội dung tích cực, thông điệp của cơ quan chức năng. Đồng chí Lê Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn KCN Việt Hương, chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên đăng tải những comment ngắn gọn lên facebook, zalo… để CN, NLĐ thấy rõ tác hại của việc biểu tình không đúng pháp luật...”Nghĩa là, khi công nhân mở điện thoại ra, cán bộ liền bám sát để ngăn chận nguy cơ dân chủ...